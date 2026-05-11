أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة – أعلنت كيو موبيليتي عن تفعيل نظام المواقف المدفوعة في قطاعات جديدة بمنطقة مصفّح في مدينة أبوظبي، بإشراف تنظيمي من مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل، وذلك استكمالاً لخطة التوسع التدريجي التي بدأت به في يناير 2026. ويأتي هذا الإجراء في إطار الجهود المستمرة التي تهدف إلى تنظيم استخدام المواقف العامة وتعزيز انسيابية الحركة المرورية في المناطق الحيوية بالإمارة.

وتبدأ المرحلة الثالثة من تفعيل نظام المواقف المدفوعة في منطقة مصفّح في 18 مايو 2026، وتشمل القطاعات M5، وM6، وM21، وM22، وM23، ويبلغ إجمالي عدد المواقف الفرعية التي سيتم تفعيلها ضمن نطاق هذه المرحلة 3921 موقفاً، موزعة على الشكل التالي: M5 (661 موقفاً)، M6 (710 موقفاً)، M21 (1100 موقفاً)، M22 (800 موقفاً) وM23 (650 موقفاً). بالإضافة إلى مواقف مخصصة لأصحاب الهمم، بما يعكس التزام كيو موبيليتي بالشمولية والمسؤولية المجتمعية، لضمان سهولة الوصول وراحة جميع المستخدمين في المنطقة.

تعدّ منطقة مصفّح واحدة من أهم المناطق الصناعية والتجارية في أبوظبي، حيث تشهد حركة مرورية مرتفعة نتيجة تنوع الأنشطة الاقتصادية والخدمية وتوافد أعداد كبيرة من العاملين والزوار يومياً، وهو ما يعزّز مكانتها كمركز صناعي واستثماري حيوي. ومع ازدياد الطلب على المواقف العامة، ظهرت بعض التحديات المرتبطة بصعوبة إيجاد المواقف والوقوف العشوائي، الأمر الذي يؤثر على انسيابية الحركة ويحدّ من كفاءة التنقّل داخل المنطقة.

ويأتي تطبيق المرحلة الثالثة من نظام المواقف المدفوعة في إطار الجهود الرامية إلى معالجة هذه التحدّيات من خلال تنظيم استخدام المواقف، للحد من الازدحام والوقوف العشوائي، وتحسين انسيابية حركة المركبات، بما يسهّل وصول المركبات إلى المنشآت المختلفة ويعزز السلامة المرورية. كما تدعم هذه الخطوة النشاط الاقتصادي من خلال تسهيل حركة الزوار والعاملين وتحفيز الحركة التجارية، وخلق بيئة عمل أكثر تنظيماً وكفاءة.

وكانت المرحلة الأولى من تفعيل نظام المواقف المدفوعة في منطقة مصفح قد بدأت في 12 يناير 2026، وشملت القطاعات: M1، وM2، وM3، وM4، وM24. ثم تم تفعيل المرحلة الثانية في 20 أبريل 2026، وشملت القطاعات M7، وM8، وM9، وM14، وM15، بما ساهم في تعزيز انسيابية الحركة المرورية وتنظيم الوقوف في المناطق الحيوية بالإمارة.

تُطبّق رسوم قدرها درهمان (2 درهم) للساعة الواحدة للمواقف الفرعية المشمولة بالتطبيق. ويمكن سداد الرسوم عبر مجموعة من القنوات الرقمية، تشمل تطبيقي "درب" و"تم"، إضافة إلى الرسائل النصية القصيرة وأجهزة الدفع المتوفرة في المنطقة، بما يضمن استمرارية تطوير منظومة المواقف في الإمارة وتعزيز كفاءة إدارتها، وتوفير تجربة استخدام مرنة وسلسة.

حول كيو موبيليتي:

شركة "كيو موبيليتي" هي شركة تركز على توفير حلول التنقل الذكية، والمستدامة والمتكاملة، لتعزيز كفاءة وموثوقية البنية التحتية للنقل، بما يتماشى مع رؤية أبوظبي للتقدم والتنمية. تقوم "كيو موبيليتي" بإدارة وتشغيل وتطوير منظومة أبوظبي للتعرفة المرورية "درب"، ومنظومة المواقف في أبوظبي "مواقف".

