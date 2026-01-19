مع بداية 2026، أعلنت أكسا مصر عن توحيد عملياتها في السوق المصري تحت مظلة واحدة لأكسا، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز التكامل بين أنشطة المجموعة وتقديم حلول متكاملة في مجالات التأمين والرعاية الصحية والشمول المالي بما يعكس التزامها طويل الأمد تجاه السوق المصري

ويأتي هذا التطور في إطار رؤية تسعى إلى توحيد الجهود وتعظيم الأثر من خلال نموذج عمل أكثر مرونة وكفاءة يضع حماية العملاء والرعاية الصحية والابتكار في صميم النمو.

وفي هذا السياق، أعلنت أكسا عن تعيين مينوش عبد المجيد رئيسة تنفيذية لأكسا في مصر بعد الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة، حيث تتولى قيادة أنشطة الكيانات الثلاث: أكسا مصر، وان هيلث، وسوا، بما يدعم تنفيذ رؤية واحدة لأكسا وتوحيد التوجهات الاستراتيجية للمجموعة، تحت قيادة نيريا فرنانديز، الرئيس التنفيذي لأكسا أفريقيا وتركيا.

وتضم ثلاثة كيانات رئيسية في السوق المصري هي أكسا مصر التي بدأت أعمالها عام 2015 ونجحت في بناء حضور قوي في سوق التأمين، وان هيلث التي تقدم منظومة متكاملة للرعاية الصحية من خلال أكثر من مليون استشارة سنويا، وسوا المشروع المشترك مع هيئة البريد المصري للاستثمار والذي يطلق أول شركة تأمين شاملة في مصر

وبالتوازي مع هذه التطورات قرر عمر شلباية الرئيس التنفيذي الحالي لأكسا مصر السعي وراء فرص مهنية جديدة خارج مجموعة أكسا بعد مسيرة قيادية أسهمت في ترسيخ أسس قوية لنمو أعمال الشركة في السوق المحلي

كما ينضم الدكتور مايكل يوسف الرئيس التنفيذي الحالي لوان هيلث والمشرف على أنشطة الشركة في مصر ونيجيريا إلى اللجنة التنفيذية لأكسا في مصر دعما لتعزيز التكامل بين كيانات المجموعة وتسريع تنفيذ أولوياتها الاستراتيجية

وفي هذا السياق قال حسن الشبراويشي رئيس مجلس إدارة أكسا مصر والرئيس التنفيذي لأكسا بالأسواق الدولية "أتقدم بخالص الشكر والتقدير لـ عمر شلباية على تفانيه وقيادته التي تركت أثراً واضحاً في مسيرة أكسا في مصر. ومع دخولنا مرحلة جديدة من النمو، نفخر بتعزيز الحوكمة وتوحيد جهودنا لتسريع حماية العملاء، وتوسيع خدمات الرعاية الصحية، وتعزيز الشمول المالي للمصريين.وبقيادة مينوش عبد المجيد، نواصل العمل على بناء مستقبل أكثر أماناً وصحةً وشموليةً، مع جعل الابتكار محوراً أساسياً لنمونا خلال السنوات المقبلة."

تمتلك مينوش عبد المجيد خبرة تزيد عن 25 عاماً عبر قطاعات البنوك، والسلع الاستهلاكية سريعة التداول، وصناعة السيارات. شغلت مناصب قيادية في الهيئة العامة للرقابة المالية بمصر، وقادت تحولات أعمال متعددة عبر صناعات مختلفة.

انضمت مينوش إلى أكسا في يوليو 2025 لقيادة سوا، وتم تعيينها كرئيسة تنفيذية لأكسا مصر، حيث تركز على توحيد كيانات المجموعة تحت مظلة واحدة لتقديم تجربة أكسا متكاملة، تعزز حماية العملاء، وترسخ ثقافة الاهتمام بالموظفين، وتحقق تأثيراً إيجابياً ومستداماً في المجتمع.استناداً إلى إرث يمتد لعشر سنوات، وبالتعاون مع فرق القيادة في أكسا مصر، وان هيلث، وسوا، تقود مينوش المرحلة المقبلة لفتح آفاق نمو جديدة، تماشياً مع طموح الشركة لمضاعفة حجم أعمالها بحلول عام 2030.

عن أكسا مصر:

بدأت أكسا مصر ممارسة أعمالها في مصر منذ عام 2015، لتقدم للمصريين مجموعة شاملة من مختلف خطوط ومنتجات التأمين: التأمين العام والتأمين على الحياة والحماية والاستثمار وخطط التأمين الصحي والتأمين متناهي الصغر. مع فريق يضم أكثر من 900 موظف، تقدم أكسا الآن خدماتها لأكثر من 2 مليون عميل وتحافظ على دورها كشركة تأمين نشطة ومسؤولة بشكل فعال في المجتمع من خلال التضامن وتوفير الحماية لكافة افراد المجتمع.

