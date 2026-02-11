أعلنت شركة «سينارتشي للاستشارات»، وهي شركة استشارية مقرّها دبي ومتخصصة في الاستراتيجية والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 5 فبراير 2026، عن توقيع تحالف استراتيجي مع «موردور إنتليجنس»، الشركة العالمية المتخصصة في استخبارات السوق والبحوث. ويهدف هذا التعاون إلى الجمع بين خبرة «سينارتشي» في التنفيذ على المستوى الإقليمي وقاعدة الأبحاث الواسعة التي تمتلكها «موردور»، والتي تشمل أكثر من 26 ألف تقرير تغطي ما يزيد على 100 قطاع صناعي، بما يتيح تقديم رؤى أسرع وأكثر موثوقية ومدعومة ببيانات السوق للمؤسسات في مختلف أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا.

يلبّي هذا التعاون حاجة ملحّة لاعتماد قرارات قائمة على الأدلة في ظل التسارع المتزايد للتغيرات السوقية. وتقوم «سينارتشي» بدمج أبحاث «موردور إنتليجنس» القياسية والمخصّصة ضمن أعمالها الاستشارية، إلى جانب توظيف المساعد البحثي المدعوم بالذكاء الاصطناعي «ماي آر إيه إيه آي»، بما يسهم في تسريع مسارات البحث، وتقليص دورات إنتاج الرؤى، وتعزيز قابلية تتبّع الارتباط بين أدلة السوق والتوصيات الاستراتيجية.

وقال رامكى جايارامان، الشريك الإداري في «سينارتشي للاستشارات»: «تتخذ المؤسسات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا قرارات عالية المخاطر بوتيرة غير مسبوقة، بدءًا من دخول الأسواق وتنويع الأعمال، وصولًا إلى الاستثمارات الرقمية الجريئة. ومن خلال الجمع بين الفهم الإقليمي العميق وخبرة التنفيذ لدى سينارتشي والقدرات البحثية العالمية المتقدمة لموردور إنتليجنس، نؤسس معيارًا جديدًا للاستشارات القائمة على الأدلة. كما يسهم دمج المساعد البحثي المدعوم بالذكاء الاصطناعي "ماي آر إيه إيه آي" في تعزيز قدرتنا على مساعدة العملاء على الانتقال بسرعة أكبر وبثقة أعلى من سؤال: “ما الذي نحتاج إلى معرفته؟” إلى سؤال: “ما الذي ينبغي علينا فعله الآن؟”، مع توفير مسار واضح يربط كل توصية بالأدلة السوقية التي تستند إليها».

وأضاف اديتيا بيسوباتى، رئيس المبيعات العالمية في «موردور إنتليجنس»: «تمثل منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا أحد أكثر ميادين النمو طموحًا وديناميكية على مستوى العالم. ويستثمر القادة في هذه المنطقة بجرأة، مع تطلّعهم في الوقت ذاته إلى الدقة واليقين. ويتيح لنا التعاون مع سينارتشي للاستشارات إيصال استخبارات السوق التي نمتلكها مباشرة إلى صُنّاع القرار الذين يرسمون ملامح مستقبل المنطقة. ومعًا، نمكّن المؤسسات من التحقق من الفرص، ومقارنة المشهد التنافسي، وتنفيذ استراتيجياتها بوضوح وسرعة وأثر قابل للقياس، على نحو غير مسبوق».

وتشمل العروض المتكاملة المتاحة فورًا عبر هذا التحالف ما يلي:

إتاحة الوصول عند الطلب إلى تقارير السوق القياسية والمشروعات البحثية المصممة خصيصًا لتقدير حجم الأسواق، وتحليل الطلب، والتحقق من جدوى الفرص .

استخبارات الأسواق التنافسية والمجاورة، بما يشمل رسم خريطة المنافسين، ومسح النظم البيئية، ورصد عوامل الاضطراب في السوق .

وحدات البحث الأولي، وتشمل المقابلات المنظمة، والاستبيانات، ولجان الخبراء، ومشاورات أصحاب المصلحة .

استوديو أبحاث مسرّع بالذكاء الاصطناعي يعتمد على «ماي آر إيه إيه آي» لتجميع الأدلة، وتوحيد المخرجات، وتقليص الجداول الزمنية للتسليم .

نماذج أعمال بمستوى المستثمرين ووثائق استراتيجية جاهزة للعرض على مجالس الإدارات، مستندة إلى بيانات موثوقة وقابلة للدفاع عنها.

ويركّز هذا التحالف على أربعة مجالات رئيسية لخدمة العملاء، هي: استراتيجيات دخول الأسواق والنمو؛ وتمكين السياسات والقطاع العام؛ والعناية الواجبة التجارية ودراسة المحافظ الاستثمارية؛ واستخبارات مستمرة ودائمة لمتابعة السوق بصورة آنية—وذلك كله مدعوم بأبحاث قياسية ومخصصة، إلى جانب تنفيذ متسارع بقدرات الذكاء الاصطناعي.

ندعو المؤسسات التي تسعى إلى تسريع عملية اتخاذ القرار عبر استراتيجيات مثبتة بالسوق وأبحاث مدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى حجز تقييم مجاني لفرص السوق وجاهزية استخبارات الأعمال، من خلال التواصل مع «سينارتشي للاستشارات» عبر البريد الإلكتروني contact@synarchygroup.com أو زيارة الموقع الإلكتروني www.synarchygroup.com.

نبذة عن «سينارتشي للاستشارات»

تُعد «سينارتشي للاستشارات» شركة استشارية مقرّها دبي، تكرّس جهودها لمساندة المؤسسات في تبسيط التعقيد وإطلاق القيمة الاستراتيجية. وتقدّم الشركة خدماتها للشركات العائلية، وجهات القطاع العام، ورواد الأعمال، والمؤسسات الساعية إلى النمو في مختلف أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا، مع تركيزها على الاستراتيجية والتنفيذ في مجالات التحول الرقمي، ومبادرات الذكاء الاصطناعي والبيانات، ونماذج تشغيل التكنولوجيا، وتحسين الأداء. ومن خلال الدمج بين الفهم الإقليمي العميق والتنفيذ العملي، تتعاون «سينارتشي» مع فرق القيادة لوضع توجهات طموحة، والحد من مخاطر برامج التحول، وتحويل الاستراتيجيات إلى نتائج قابلة للقياس. ولمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة www.synarchygroup.com.

نبذة عن «موردور إنتليجنس»

تُعد «موردور إنتليجنس» شركة عالمية متخصصة في استخبارات السوق والبحوث، وتقدّم تقارير أبحاث السوق والخدمات الاستشارية لدعم اتخاذ القرار الاستراتيجي. وتوفّر الشركة أبحاثًا قياسية ومخصّصة عبر أكثر من 100 قطاع صناعي، تشمل تقدير أحجام الأسواق، والتوقعات، وتحليل المشهد التنافسي، والتحليلات المتخصصة حسب القطاع. وتهدف أبحاث «موردور إنتليجنس» إلى تزويد صُنّاع القرار برؤى قابلة للتنفيذ تُحوّل تعقيدات السوق إلى خيارات استراتيجية واضحة. ولمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة https://www.mordorintelligence.com.

