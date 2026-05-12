دبي، الإمارات العربية المتحدة : وقعت شركة "عبدالواحد الرستماني التجارية"، التابعة لمجموعة مجموعة عبد الواحد الرستماني، اتفاقية توزيع حصرية مع شركة "بلوبونكت"، المزود الألماني الرائد لحلول شحن السيارات الكهربائية بالتيار المتردد (AC) والتيار المستمر (DC)، لدعم التوسع في تطوير البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية في أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.

تأتي هذه المبادرة منسجمة مع رؤية دولة الإمارات الشاملة الرامية لتسريع تبني وسائل النقل المستدامة، والحد من الانبعاثات المرتبطة بالنقل، وتطوير بنية تحتية تواكب متطلبات المستقبل وتدعم طموحات الدولة الاستراتيجية في الوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050.

وتعزز هذه الشراكة التزام مجموعة عبد الواحد الرستماني بتطوير منظومة التنقل المستدام في دولة الإمارات، وتلبية الطلب المتزايد على حلول البنية التحتية للسيارات الكهربائية. وستتعاون "عبدالواحد الرستماني التجارية" مع "بلوبونكت" في هذا الشأن لتطوير شبكة شحن على مستوى الدولة، بهدف نشر ما بين 500 و1000 شاحن بحلول عام 2030.

وقال توم فوكس، الرئيس التنفيذي لشركة "عبد الواحد الرستماني للسيارات": "تعد هذه الشراكة خطوةً أخرى في إطار تعزيز منظومة التنقل الواسعة لمجموعة عبد الواحد الرستماني. فمع تطور قطاع السيارات، يصبح الوصول إلى بنية تحتية موثوقة لشحن السيارات الكهربائية أمراً مهماً لتمكين تبنيها على نطاق واسع. ويسرنا أن نرى شركة ’عبدالواحد الرستماني التجارية‘ تُساهم في تحول دولة الإمارات العربية المتحدة نحو تنقل أنظف خالٍ من الانبعاثات وأكثر ذكاءً".

من جانبه، قال تومي راسموسن، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة "بلوبونكت لأنظمة السيارات الكهربائية": "يسرنا التعاون مع شركة ’عبدالواحد الرستماني التجارية‘ لدعم استمرار تطوير البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية في دولة الإمارات العربية المتحدة. تتمتع ’بلوبونكت‘ بحضور راسخ في السوق الإماراتية، ونحن على ثقة بأننا وجدنا في شركة ’عبدالواحد الرستماني التجارية‘ الشريك الأمثل لمواصلة البناء على هذا النجاح. ونتطلع سوياً إلى دعم التوسع المتزايد في استخدام وسائل النقل الكهربائية في جميع أنحاء المنطقة".

وبدوره، قال راجاجوبال راماسوامي، مدير شركة "عبدالواحد الرستماني التجارية": "يمثل توقيع هذه الاتفاقية الحصرية مع ’بلوبونكت‘ خطوة مهمة لشركة ’عبدالواحد الرستماني التجارية‘، حيث يأتي ذلك في إطار توسعنا في قطاع شحن السيارات الكهربائية. ومع استمرار دولة الإمارات في تحولها نحو التنقل الكهربائي، سيكون توافر البنية التحتية الموثوقة للشحن أمراً حيوياً. ونهدف من خلال التعاون مع ’بلوبونكت‘، إلى المساهمة في بناء شبكة شحن جديرة بالثقة تدعم التوسع المتزايد في استخدام التنقل الكهربائي في أنحاء دولة الإمارات".

تشمل محفظة حلول الشحن من "بلوبونكت" تطبيقات التيار المتردد والتيار المستمر، بما يدعم الاستخدامات المتنوعة بدءاً من الشحن المنزلي وأماكن العمل وصولًا إلى متطلبات البنية التحتية ذات السعات العالية. وبفضل حضور "بلوبونكت" المحلي في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك فريقها الفني المتخصص، وخبرتها في توريد أكثر من 50,000 شاحن للسيارات الكهربائية في أوروبا والشرق الأوسط، تجمع هذه الشراكة بين الخبرة الفنية الراسخة ومعرفة "عبدالواحد الرستماني التجارية" وإلمامها الواسع بالسوق المحلية وقوتها التشغيلية، بما يتيح نشر حلول شحن موثوقة ومترابطة على نطاق واسع في أنحاء الإمارات.

سيتم إطلاق المشروع على مراحل، حيث ستقوم كل من "عبدالواحد الرستماني التجارية" و"بلوبونكت" بتحديد المواقع الاستراتيجية وفرص الانتشار في أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة على مر الزمن. ويعكس هذا التعاون التزام مجموعة عبد الواحد الرستماني الواسع بالنمو المستدام والابتكار والشراكات العملية التي من شأنها دعم التحول في قطاع النقل في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ومع استمرار تسارع وتيرة تبني السيارات الكهربائية، يظل وجود البنية التحتية الموثوقة للشحن عاملاً أساسياً في توسيع نطاق استخدامها في السوق. وتهدف "عبدالواحد الرستماني التجارية" و"بلوبونكت"، من خلال هذه الشراكة، إلى المساهمة في إنشاء شبكة شحن أكثر ترابطاً وسهولة في الاستخدام ومواكبة لمتطلبات المستقبل، لخدمة السائقين والشركات في جميع أنحاء الدولة.

وتسهم هذه الخطوة في تعزيز تعاون مجموعة عبد الواحد الرستماني السابق مع شركة "الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية" (UAEV)، بما يدعم البنية التحتية وسهولة الوصول اللازمة لتسريع تبني واستخدام السيارات الكهربائية على الصعيد الوطني، وجعل امتلاكها في متناول الجميع من خلال التوسع في تطوير البنية التحتية للشحن.

