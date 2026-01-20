أبوظبي: أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية عن تصميم وتطوير منصة تقنية متطورة لإتاحة بيانات التداول بالتعاون مع شركة سال"Saal.ai". ويأتي هذا التعاون لدعم الاحتياجات المتطورة للسوق.

وجاء هذا الإعلان على هامش معرض ومؤتمر الأنظمة غير المأهولة (UMEX) المنعقد حالياً في مركز "أدنيك" بأبوظبي، ليتماشى مع تحقيق أهداف إحدى أبرز المنصات الرائدة للابتكار في المنطقةتوافقاً مع استراتيجية سوق أبوظبي للأوراق المالية القائمة على تطوير بنية تحتية مواكبة للتغيرات بما يعكس مكانة أبوظبي كوجهة رائدة للاستثمار وتطوير أسواق المال.

استناداً إلى منصة البيانات الحالية والبنية التحتية الرقمية لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية، ستسهم المنصة المبتكرة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي من شركة "Saal.ai" في تعزيز قدرة السوق على إدارة وتوزيع البيانات بطريقة مُدَارة وقابلة للتوسع.

توفر المنصة الجديدة إطار عمل موحد لإتاحة ونشر البيانات، بما يدعم تقديم البيانات الفورية والدورية للوسطاء ومقدمي الخدمات والمستثمرين عبر عدة قنوات. كما سيتم تصميمها لتوفير مرونة أكبر للسوق وتعزيز حوكمته وتوسيع نطاق الإشراف على عروض البيانات مع استمرارية تطور احتياجات السوق، إلى جانب دعم حالات الاستخدام المتقدمة للتحليلات.

ويعكس هذا التعاون التزام سوق أبوظبي للأوراق المالية المستمر بتقديم حلول متقدمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتمكين أصحاب المصلحة وتوسيع قاعدة المستثمرين في السوق، ورفع مستويات الثقافة المالية. وكما يتوافق مع رسالة شركة "Saal.ai" في تقديم حلول بيانات وذكاء اصطناعي موثوقة ومخصصة للمؤسسات، تدعم البنى الأساسية الوطنية والمالية الحيوية.

ومن جانبه، قال فيكرام بودوفال، الرئيس التنفيذي لشركة "Saal.ai": "يعكس هذا التعاون مع سوق أبوظبي للأوراق المالية التزاماً مشتركاً بتقوية البنية الأساسية للأسواق المالية في دولة الإمارات من خلال البيانات الموثوقة والمستقلة والجاهزة للمستقبل. ومن خلال دعم تطوير منصة بيانات تابعة لسوق أبوظبي للأوراق المالية، فإننا نساهم في بناء منظومة وطنية مرنة تعزز الشفافية والابتكار وترسخ مكانة الدولة كمركز مالي عالمي رائد".

كما صرَّح عبد الله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، قائلاً: يستثمر سوق أبوظبي للأوراق المالية بشكل متواصل في الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة بهدف تعزيز فهم السوق، وتسهيل الوصول إليه، وزيادة حجم المشاركة فيه. وتسعدنا شراكتنا مع شركة "Saal.ai"، لتعزيز استخدام وتوزيع بيانات السوق الحيوية لأصحاب المصلحة والمستثمرين المعنيين. ويأتي هذا التعاون ضمن التزام السوق المتواصل بتطوير البنية التحتية، وتسهيل الوصول إلى المعلومات والبيانات ذات الصلة والتي تدعم المستثمرين المحليين والعالميين في اتخاذ القرارات المناسبة."

سيواصل سوق أبوظبي للأوراق المالية التعاون مع الشركاء والجهات المعنية لدفع أجندة الابتكار، مما يعزز دورها كمنصة سوقية مبتكرة.

