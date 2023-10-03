رأس الخيمة: أبرمت مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) مذكرة تفاهم استراتيجية مع أمازون الإمارات لتمكين الشركات المسجلة لدى راكز من عرض منتجاتها على موقع Amazon.ae والوصول إلى ملايين العملاء في الإمارات. وتهدف هذه المبادرة إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز أعمالها في قطاع التجارة الإلكترونية بالاستفادة من المزايا والوسائل والخدمات والبرامج التي توفرها شركة أمازون والعاملين لديها من أجل تسهيل عملية التحول إلى الاقتصاد الرقمي.

وُقّعت مذكرة التفاهم بين راكز وأمازون بهدف تعزيز التعاون بين الجهتين، إذ مثلهما كل من رامي جلاّد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز، وياسمين فريك، مديرة نجاح البائعين في أمازون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتنص بنود الشراكة على تمكين أعضاء مجتمع أعمال راكز من الوصول إلى محفظة متنوعة من خدمات أمازون والتي تشمل وسائل تسجيل البائعين وتجهيز منصاتهم الإلكترونية بمنتهى السهولة، بالإضافة إلى تثقيف البائعين عبر الدورات التدريبية، وتنظيم ورش عمل حضورية وندوات افتراضية مباشرة، فضلاً عن توفير فِرق دعم لضمان سهولة الانتقال إلى التجارة الالكترونية.

وبهذه المناسبة، قال رامي جلاّد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز: "تشير التوقعات إلى وصول عائدات قطاع التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات العربية المتحدة لما يعادل 9.2 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2026، حيث تتمتع الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في الفضاء الإلكتروني بإمكانيات هائلة تساعدها على تحقيق النجاح. ويسرنا التعاون مع أمازون لإتاحة الفرصة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة لدى مجتمع أعمال راكز للاستفادة من المزايا التي يقدمها موقع أمازون والتي ستساعدهم على بلوغ آفاق جديدة."

تضم راكز في الوقت الراهن ما يزيد عن 18 ألف شركة يندرج معظمها تحت فئة الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة تحديداً في مجال بيع السلع والمنتجات. وأضاف جلاّد: "إن تزويد الشركات الصغيرة والمتوسطة بالأدوات اللازمة لتوسعة نطاق عملياتها الإلكترونية من شأنه أن يمكنها من زيادة مبيعاتها ودفعها نحو الابتكار، والإسهام في تعزيز قطاع البيع بالتجزئة عبر التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويأتي ذلك تماشياً مع رؤيتنا المتمثلة في دعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في إمارة رأس الخيمة ويؤكّد التزامنا بدعم الجهود نحو تعزيز التنويع الاقتصادي وتطوير القطاعات الاقتصادية غير النفطية في دولة الإمارات العربية المتحدة."

ومن جهتها قالت ياسمين فريك، مديرة نجاح البائعين في أمازون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "نولي اهتماماً بالغاً للشركات الصغيرة والمتوسطة في أمازون كونها تمثّل جوهر مهمتنا التي تتمحور حول العملاء. كما يلعب بائعينا دوراً محورياً في إثراء تجربة عملائنا، إذ يقدمون مجموعة واسعة من المنتجات بأسعار تنافسية. يوفّر البيع على موقع Amazon.ae الفرصة للبائعين لتوسعة أعمالهم من خلال الاستفادة من تطبيقات أعمالنا لتقديم خدمة أفضل لملايين العملاء الذين يزورون موقع أمازون يومياً من جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة. ويتواءم ذلك بشكل وثيق مع أهدافنا المتمثلة في عرض منتجات 100,000 شركة بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية على موقع Amazon.ae بحلول عام 2026 على النحو الذي يتماشى مع أجندة دبي الاقتصادية (D33)."

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عن هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز):

أسست حكومة إماراة رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة هيئة راكز والتي تعد هيئة عالمية المستوى للأعمال ومركزاً للصناعات. وتستضيف ما يزيد عن 18 ألف شركة تمثل ما يفوق 50 قطاعًا من أكثر من 100 دولة حول العالم.

توفر راكز لرواد الأعمال تشكيلة واسعة من الحلول للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والمصنعين تشمل رخص المنطقة الحرة والمنطقة غير الحرة والمرافق القابلة للتعديل وخدمات من الدرجة الأولى مقدمة في نافذة الخدمات الموحّدة. بالإضافة لذلك لدى راكز مناطق مخصصّة ومصممة لتلبية احتياجات المستثمرين: منطقتي أعمال للشركات التجارية والخدمية في النخيل والحمرا، ومناطق الغيل والحمرا والحليلة الصناعية للمصنعين والصناعية، ومنطقة أكاديمية لمزودي التعليم.

تهدف راكز كونها منطقة اقتصادية رائدة إلى الاستمرار في جذب فرص الاستثمار المتنوعة، والتي تساهم في النمو الاقتصاد لإمارة رأس الخيمة.