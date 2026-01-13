تحويل التساؤلات الصحية اليومية إلى إرشادات طبية موثوقة نابعة من القلب

تؤمن مجموعة مستشفيات السعودي الألماني (SGH) في دولة الإمارات بأن الرعاية الصحية الحقيقية لا تبدأ عند باب العيادة فقط، بل تبدأ بحوار بسيط وصادق يمنح الطمأنينة. وانطلاقًا من مسؤوليتها تجاه المجتمع، أطلقت المجموعة تعاونها الرقمي الجديد مع منصة The Health Community، ليكون جسرًا يربط بين حيرة البحث الصحي عبر الإنترنت، والإرشاد الطبي الموثوق الذي يستحقه أفراد المجتمع.

وتجسيدًا لشعارها الذي تمارسه يوميًا «نرعاكم كأهالينا»، تأتي هذه الشراكة لتقديم نفس النصائح الصادقة التي يقدّمها أطباء مستشفيات السعودي الألماني لعائلاتهم. وقد جرى تحويل أكثر الأسئلة الصحية شيوعًا إلى مقاطع فيديو قصيرة، بسيطة، وإنسانية، تضع الخبرة الطبية في متناول الجميع وفي قلب حياتهم الرقمية.

رفيق في كل خطوة نحو العافية

لا تقتصر هذه المبادرة على تقديم محتوى طبي، بل توفّر مساحة آمنة وسهلة الوصول، يظهر من خلالها أطباء المستشفى لتقديم الوضوح والدعم في مجالات صحية أساسية، تشمل:

أمراض النساء والتوليد : مرافقة المرأة بوعي واهتمام في مختلف مراحل حياتها

مرافقة المرأة بوعي واهتمام في مختلف مراحل حياتها طب الأطفال : دعم العائلات لضمان نمو الأطفال بصحة وسلامة

دعم العائلات لضمان نمو الأطفال بصحة وسلامة أمراض القلب والأمراض المزمنة : العناية بصحة القلب وبناء مسار عافية طويل الأمد

العناية بصحة القلب وبناء مسار عافية طويل الأمد الصحة الهضمية والنفسية : رعاية متكاملة للجسد والعقل

رعاية متكاملة للجسد والعقل الرعاية الوقائية: تعزيز الوعي وتقديم أدوات للحفاظ على الصحة

رعاية تتجاوز جدران المستشفى

تجسّد هذه المبادرة رسالة مجتمعية تهدف إلى كسر الحواجز الرسمية واستبدالها بتواصل إنساني قريب. ويظهر الأطباء في مرافق مستشفيات السعودي الألماني لتقديم النصيحة بنفس المودة والاهتمام الذي يقدّمونه لمرضاهم يوميًا داخل العيادات، بما يعزز الثقة ويجعل المعرفة الطبية أكثر قربًا وصدقًا ودعمًا لأفراد المجتمع في دولة الإمارات.

ومن خلال هذه الخطوة، تؤكد مستشفيات السعودي الألماني التزامها الدائم بأن تكون قريبة من مجتمعها، ورائدة في رعايته، إيمانًا بأن المعرفة هي أولى خطوات الشفاء، وأن المجتمع الواعي هو الأساس لمستقبل صحي أقوى.

