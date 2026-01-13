الرياض، المملكة العربية السعودية: وَقَّعَت «الجمعية السعودية لأمراض وجراحة الجلد»، خطاب نوايا مع شركة «نوفارتس السعودية» لبدء مبادرة مشتركة تهدف لرفع الوعي بمرض «الشَرى المزمن»، وتحسين فهمه طبيًا، ودعم تشخيصه المبكر.

ويأتي التعاون بين الطرفين لتطوير معرفة مقدمي الرعاية الصحية، وتمكين المرضى من فهم حالتهم بشكل أوضح منذ ظهور الأعراض الأولى. كما تسعى المبادرة لمعالجة التحديات المرتبطة بتأخر التشخيص أو سوء فهم المرض، من خلال برامج تعليمية تستند إلى أحدث الأدلة العلمية والممارسات السريرية المعتمدة.

وفي معرض تعليقه على التعاون، أكد الدكتور «عبدالله بن سليمان العقيل»، رئيس «الجمعية السعودية لأمراض وجراحة الجلد»، أن تطوير الرعاية الجلدية في المملكة يتطلب تعليمًا مستمرًا وتبادلًا علميًا يضع احتياجات المرضى في صميم الاهتمام، مشيرًا إلى أن التعاون مع «نوفارتس» يشكل فرصة مهمة لتعزيز الوعي بالشرى المزمن لدى أطباء الجلدية ومقدمي الرعاية الصحية. وأضاف قائلاً: " تتماشى هذه الخطوة مع رسالتنا الهادفة لرفع معايير الرعاية على مستوى المملكة".

من جانبه، أشار «أمير عبدالعزيز»، الرئيس التنفيذي لـ «نوفارتس» في السعودية، أن التزام الشركة بالسوق السعودية يتجاوز توفير العلاجات ليشمل الاهتمام المتكامل برحلة المريض، موضحًا أن التعاون يهدف إلى تمكين المرضى بالمعرفة والدعم، بما يسهم في جعل مسار المرضى من ظهور الأعراض الأولى إلى التشخيص التخصصي أكثر وضوحًا وانسيابية.

وفي السياق ذاته، أوضحت د. دانا العيسى، استشارية أمراض الجلدية ورئيس اللجنة العلمية للجمعية السعودية لأمراض وجراحة الجلد أن مرض الشرى المزمن يُعد من الحالات التي تؤثر بشكل مباشر في جودة حياة المرضى، وغالبًا ما تواجه تحديات في التعرف المبكر عليها، مؤكدًا أن تعزيز التعليم الطبي والتعاون مع الجهات العلمية يسهم في دعم القرار السريري، وتحسين نتائج العلاج على المدى الطويل في المملكة.

نوفارتس هي شركة رائدة في مجال ابتكار الأدوية. نعمل كل يوم على إعادة تصور الدواء لتحسين حياة الناس وتمكينهم حتى يكون المرضى والعاملين في مجال الرعاية الصحية والمجتمعات ككل مؤهلين لمواجهة الأمراض الخطيرة. تصل منتجات نوفارتس إلى أكثر من 300 مليون شخص حول العالم.

