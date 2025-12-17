دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت إيكولاب، الشركة العالمية الرائدة في مجالات المياه والصحة العامة والوقاية من الأمراض، عن توقيعها لمذكرة تفاهم جديدة مع بلدية دبي، وذلك في إطار التعاون الاستراتيجي طويل الأمد بين الطرفين.

وبموجب مذكرة التفاهم، تتعاون إيكولاب وبلدية دبي بهدف تعزيز سلامة أنظمة المياه والأغذية من خلال برامج متخصصة، ودورات تدريبية واستشارية متكاملة. كما يشمل التعاون تعزيز سلامة المنتجات الاستهلاكية، بما في ذلك المبيدات الحيوية.

وسيتعاون الجانبان في إطلاق مبادرات تُعزز ممارسات الاستدامة، وتدعم تطوير الأنظمة الرقابية، مع تشجيع تبني حلول وآليات مبتكرة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة.

وترسيخاً للعلاقة الوطيدة بين الطرفين، تضع الاتفاقية الجديدة إطاراً أوسع للتعاون المستمر في مجالات حيوية للصحة العامة وحماية البيئة في دبي.

وأكدت الدكتورة نسيم محمد رفيع، المدير التنفيذي بالإنابة لمؤسسة البيئة والصحة والسلامة في بلدية دبي أن "بلدية دبي تواصل تطوير أنظمة رائدة قائمة على أسس علمية لضمان سلامة الأغذية وجودة المياه ومراقبة المنتجات الاستهلاكية، بما يتماشى مع رؤيتنا الاستراتيجية لحماية الصحة العامة، ودعم التنمية المستدامة في دبي على المدى الطويل". وأضافت: "تعاوننا مع إيكولاب يتيح لنا فرصة الاستفادة من الخبرات المتخصصة وأفضل الممارسات الدولية، من أجل تعزيز الخدمات والمعايير التي تُحسّن جودة حياة السكان والزوار والمجتمع ككل".

من جانبه، قال ناثان لوبس، المدير الإقليمي لشركة إيكولاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "نُقدّر الثقة التي منحتنا إياها بلدية دبي من خلال هذه الاتفاقية. مذكرة التفاهم هذه تقدم فرص جديدة لدعم طموحات دبي عبر خبراتنا وتقنياتنا وتجربتنا العملية. ونتطلع إلى مواصلة ما حققناه من إنجازات مشتركة، والمساهمة في التطوير المستمر لمعايير السلامة والجودة في دبي".

