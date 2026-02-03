تعزز تقنيات الدفع المتقدمة والتحسينات المدعومة بالذكاء الاصطناعي كفاءة عمليات الدفع، فيما تضمن أعلى مستويات الأمان، وتقدم تجربة موثوقة للمستخدمين

أعلنت تشيك أوت دوت كوم، المزود العالمي لحلول المدفوعات، اليوم عن دخولها في شراكة استراتيجية جديدة مع سبوتيفاي خدمة بث الموسيقى الرقمية والبودكاست الأكثر شعبية على مستوى العالم.

في إطار هذه الشراكة، ستقدّم تشيك أوت دوت كوم لسبوتيفاي خدمات تحصيل المدفوعات عالمياً، بما يضمن تجربة دفع سلسة وآمنة وموثوقة لمستخدميها، الذين يتجاوز عددهم 700 مليون مستخدم نشط شهريًا وأكثر من 280 مليون مشترك مدفوع. هذا و وستتيح تشيك أوت دوت كوم لمستخدمي سبوتيفاي في أكثر من 180 دولة تجربة دفع عالية الأداء، مستفيدة من خبرتها العالمية وحضورها المحلي لتحسين الأداء في كافة الأسواق التي تخدمها.

في تعليق لها على هذه الشراكة، قالت ساندرا ألزيتا، نائبة الرئيس والرئيسة العالمية لقسم المدفوعات وخدمة العملاء في سبوتيفاي: "يتمحور هدفنا في سبوتيفاي حول توفير تجربة دفع سلسة وبسيطة وآمنة، بما يتيح لمستخدمينا التركيز على الاستمتاع بالموسيقى والبودكاست والكتب الصوتية التي يوفرها التطبيق"

وأضافت: «نحرص على التعاون مع شركاء يتمتعون بالسرعة والمرونة وروح العمل المشترك. وتُمكّننا شراكتنا مع تشيك أوت دوت كوم من الاستفادة من نطاقها العالمي، وخبرتها المحلية، وقدرتها على تحسين أداء المدفوعات على نطاق واسع».

وأضافت: "نحرص على التعاون مع شركاء يتمتعون بالسرعة والمرونة وروح العمل المشترك. وتُمكّننا شراكتنا مع تشيك أوت دوت كوم من الاستفادة من نطاقها العالمي، وخبرتها المحلية، وقدرتها على تحسين أداء المدفوعات على نطاق واسع"

من خلال هذه الشراكة، ستعتمد سبوتيفاي خدمة "القبول الذكي" Intelligent acceptance، وهي محرّك متقدم لتحسين للمدفوعات، قائم على الذكاء الاصطناعي طوّرته شركة تشيك أوت دوت كوم، ويستند إلى بيانات آنية من شبكتها العالمية لتوجيه المعاملات بذكاء، والحدّ من عمليات الرفض الكاذبة، وتعزيز كفاءة الأداء."

هذا وتشمل الشراكة توفير خدمات المصادقة واستخدام رموز الشبكة "Network Tokens"، ما يوفر مستويات أمان متقدمة ويضمن استمرارية المدفوعات المتكررة بسلاسة ودون أي انقطاع لمشتركي سبوتيفاي.

ومن جانبه قال غيوم بوساز، الرئيس التنفيذي ومؤسس تشيك أوت دوت كوم: "تُشكّل شراكتنا مع سبوتيفاي محطة مفصلية في مسيرتنا الرامية إلى تمكين كبرى الشركات الرقمية على مستوى العالم من خلال حلول دفع رقمية موثوقة وعالية الأداء."

وأضاف:"تُرسّخ سبوتيفاي معياراً عالمياً للتجارب الرقمية المقدَّمة للمبدعين والمعجبين على حد سواء، وتؤدي المدفوعات دوراً محورياً في تحقيق هذه التجربة. ومن خلال دمج شبكتنا العالمية للاستحواذ مع خدمة القبول الذكي، التي تُجري نحو 87 مليون عملية تحسين في الوقت الفعلي يومياً، نُسهم في تعظيم معدلات القبول، وخفض التكاليف، وتقديم تجربة دفع سلسة ومميزة لجمهور سبوتيفاي حول العالم، اليوم وفي المستقبل."

نبذة عن Checkout.com

تعمل شركة تشيك أوت دوت كوم على معالجة المدفوعات لآلاف الشركات التي تشكل الاقتصاد الرقمي حول العالم. تدعم شبكة تشيك أوت دوت كوم العالمية للمدفوعات الرقمية أكثر من 145 عملة وتوفر حلول دفع عالية الأداء في جميع أنحاء العالم، مع معالجة مليارات المعاملات سنوياً. وفي عام 2025، تجاوزت قيمة المدفوعات الإلكترونية التي التي عالجتها الشركة 300 مليار دولار أمريكي.

من خلال تقنية مرنة وقابلة للتوسع، تساعد تشيك أوت دوت كوم التجار والمؤسسات على زيادة معدلات القبول، ومكافحة الاحتيال، وتحويل المدفوعات إلى محرّك رئيسي للإيرادات. يقع المقر الرئيسي للشركة في لندن، ولها 19 مكتباً حول العالم. تضم قائمة عملاء الشركة نخبة من العلامات التجارية العالمية والإقليمية مثل أوبر، وإنستاشوب، وإي باي، وبوتيم، وتمارا، ودايسون، وسوني، وشي إن، وكلوب، وماجد الفطيم، مجموعة الشايع، ونيتفليكس، وهنقرستيشن.

-انتهى-

#بياناتشركات