دبي، الإمارات العربية المتحدة، كشفت شركة تسمير إنديجو العقارية رسميًا عن إطلاق مشروعها السكني الجديد “سكوير إكس وان” في منطقة قرية جميرا الدائرية (JVC)، معلنة في الوقت ذاته بدء أعمال الإنشاء من خلال حفل وضع حجر الأساس الذي أُقيم في موقع المشروع. ويأتي هذا الإنجاز بعد الإقبال القوي الذي شهده السوق والنجاح اللافت لمشروع الشركة الأول “سكوير إكس ريزيدنس” الذي اقترب من البيع الكامل، ما يؤكد انتقال تسمير إنديجو من مرحلة التطوير القائم على المفهوم إلى مرحلة التنفيذ الفعلي وتسليم المشاريع.

وتجري حاليًا عمليات البيع لمشروع سكوير إكس وان، مدعومة بحساب ضمان (إسكرو) مفعل بالكامل، في خطوة تعكس التزام الشركة بأعلى معايير الشفافية والامتثال التنظيمي وحماية مصالح المستثمرين. وقد انطلقت أعمال التمكين بالفعل، مع تحديد موعد إنجاز المشروع في مارس 2028، ما يعكس نهجًا منظمًا في التخطيط الإنشائي وخارطة طريق تنفيذية واضحة. ويأتي إطلاق المشروع في ظل استمرار الاستثمارات الحكومية في منطقة قرية جميرا الدائرية، بما في ذلك تطوير شبكة الطرق، وتعزيز المرافق المجتمعية وتوسعة ممر حصة وهي مشاريع تسهم في تحسين سهولة الوصول وترسيخ مكانة المنطقة كإحدى أسرع الوجهات السكنية نموًا في دبي.

ويقدم مشروع سكوير إكس وان تجربة سكنية متكاملة تركز على أسلوب الحياة العصري والرفاهية وهو ما يُعد إضافة نوعية نادرة ضمن هذه الفئة من المشاريع. ويتميز المشروع بوجود نهرٍ اصطناعي هادئ (Lazy River) يشكّل عنصرًا محوريًا في التصميم، إلى جانب مجموعة مختارة بعناية من مرافق العافية، تشمل مرافق للياقة البدنية ومناطق للاسترخاء ومساحات اجتماعية مصممة لتعزيز الصحة البدنية والتفاعل المجتمعي.

يشكّل إطلاق مشروع سكوير إكس وان محطةً أساسية في استراتيجية النمو لدى شركة تسمير إنديجو العقارية، ويعكس تركيزها على تطوير مجتمعات سكنية عصرية مُحكمة التصميم ومهيأة للمستقبل، ترتكز على أسس تطوير قوية وتنفيذ إنشائي موثوق يضمن جودة التسليم والالتزام بالجداول الزمنية.

ويُعد مشروع سكوير إكس وان امتدادًا متطورًا لمفهوم “سكوير إكس”، حيث يقدم رؤية أكثر تطورًا ورقيًا للحياة الحضرية المعاصرة، مع الحفاظ على تركيز راسخ على العوائد الاستثمارية وأسلوب الحياة المتوازن. وقد صُمم المشروع خصيصًا لتلبية تطلعات المستخدمين النهائيين والمستثمرين، مستجيبًا للتحولات المتنامية في توجهات السوق نحو أنماط سكنية مرنة وفرص التأجير قصير الأجل ومساحات مبتكرة تعتمد على التصميم الذكي الذي يجمع بين الراحة والوظيفية.

تواصل تسمير إنديجو العقارية، بقيادة الدكتور أمان قاسم، ترسيخ مكانتها كمطور يركز على التميز في التنفيذ، جامعًا بين الأناقة المعمارية والتصاميم العملية والتخطيط المستند إلى متطلبات السوق. ويستند مشروع سكوير إكس وان إلى الخبرات والرؤى المكتسبة من مشروع سكوير إكس ريزيدنس، مقدمًا تحسينات إضافية في كفاءة استخدام المساحات وتنسيق عمليات البناء والمرافق المشتركة لتلبية تطلعات السكان الحضريين والمستثمرين المعاصرين.

وعلق السيد خيزر ألطف، رئيس شركة تسمير إنديجو العقارية، قائلًا:

"لقد أظهر الإقبال الكبير على مشروع سكوير إكس ريزيدنس تحولًا واضحًا في أولويات المشترين نحو المشاريع التي تجمع بين جاذبية أسلوب الحياة ومصداقية التنفيذ. ومع إطلاق سكوير إكس وان، بدأت عمليات البيع وتم تفعيل حساب الضمان (الإسكرو) وانطلقت أعمال البناء رسميًا. وقد تم تصميم المشروع ليكون منزلًا مثاليًا للمقيمين، وأيضًا أداة لتحقيق دخل طويل الأمد للمستثمرين."

ويقع مشروع سكوير إكس وان في موقع استراتيجي ضمن قرية جميرا الدائرية، إحدى أكثر المناطق السكنية نشاطًا في دبي، ما يمنحه القدرة على الاستفادة من العوائد الإيجارية المرتفعة والشعبية المتنامية للمنطقة بين السكان والمستأجرين قصيري الأجل. ومع استمرار تفوق الإيجارات قصيرة الأجل على عقود الإيجار التقليدية طويلة المدى في دبي، فقد تم تخطيط المشروع بعناية ليتماشى مع متطلبات السوق المتطورة.

وسيتميز المشروع بتشطيبات معمارية راقية ومرافق حياة محسّنة ومساحات مشتركة مصممة بعناية لدعم الخصوصية، والصحة والعافية، وتعزيز التفاعل الاجتماعي.

ومع سكوير إكس وان، تواصل تسمير إنديجو العقارية تعزيز حضورها في سوق العقارات بدبي، مقدمًة مشاريع ترتكز على ضمان التنفيذ، وجودة البناء وتحقيق قيمة طويلة الأمد لكل من المستثمرين والمقيمين.

