دبي، الإمارات العربية المتحدة: سلّطت شركة سيليكت بروبرتي الضوء على استمرار الطلب من المستثمرين الإماراتيين ومستثمري دول مجلس التعاون الخليجي على العقارات البريطانية، مع إطلاق مشروع "فيتا ليفينغ سيركل سكوير نورث"، وهو مشروع سكني في قلب مدينة مانشستر تم تصميمه لتوفير دخل فوري واستقرار طويل الأمد ضمن واحدة من أكثر أسواق الإيجارات نشاطاً في المملكة المتحدة.

ويأتي هذا الإطلاق في وقت يشهد فيه سلوك المستثمرين في المنطقة تحولاً أكثر توازناً وواقعية. فبدلاً من التركيز على المكاسب السريعة قصيرة الأجل، يتجه العديد من المستثمرين الإماراتيين نحو الأصول العقارية التي تحقق أداءً فعلياً على أرض الواقع، مع إعطاء أولوية أكبر لوضوح العوائد، والسجل التشغيلي، وفهم الأداء اليومي للأصل الاستثماري بشكل أكثر دقة.

وتم تطوير مشروع "فيتا ليفينغ سيركل سكوير نورث" بما يتماشى مع هذا التوجه، حيث يقع في وسط مدينة مانشستر، ويضم وحدات سكنية مفروشة ومؤجرة بالكامل، ويحقق بالفعل عوائد إيجارية تصل إلى 7.8%، مع نسبة إشغال تبلغ 98.5%.

ويقع المشروع ضمن منطقة الرمز البريدي M1 وعلى بُعد خمس دقائق سيراً على الأقدام من جامعة مانشستر، ما يمنحه موقعاً ضمن واحدة من أكثر المناطق حيوية في المدينة، مدعوماً بقاعدة كبيرة من الطلبة، إلى جانب النمو المستمر في أعداد المهنيين الشباب. كما تواصل مانشستر ترسيخ مكانتها كواحدة من أكثر المدن البريطانية استقراراً في سوق الإيجارات، مدفوعة بالنمو السكاني ومشاريع التطوير الحضري المستمرة.

كما يعكس الهيكل الاستثماري للمشروع هذا التوجه المتزايد نحو الحلول العملية والمرنة، حيث تبدأ خطة الدفع بدفعة أولى بنسبة 10% فقط، دون أي دفعات إضافية حتى يونيو 2027، إلى جانب توفر خيارات التمويل العقاري. وبالنسبة للمستثمرين الإماراتيين الذين يديرون رؤوس أموالهم بين عدة أسواق، أصبحت هذه المرونة عاملاً أساسياً ضمن عملية اتخاذ القرار الاستثماري.

وفي تعليقه على هذا التوجه، قال آدم برايس، الرئيس التنفيذي لشركة سيليكت بروبرتي في المملكة العربية السعودية: "نشهد تحولاً واضحاً في الطريقة التي ينظر بها المستثمر الإماراتي إلى العقارات الدولية. فالتركيز اليوم لم يعد منصباً على توقيت السوق بقدر ما أصبح موجهاً نحو فهم أداء الأصل العقاري في الوقت الحالي، وكيفية تشغيله، ونوعية المستأجرين الذين يجذبهم، ومدى استدامة هذا الدخل على المدى الطويل." وأضاف: "المشاريع الجاهزة التي تتمتع بنسبة إشغال مرتفعة وإدارة احترافية باتت تحظى باهتمام أكبر بشكل طبيعي. وهذا تحديداً ما يقدمه مشروع فيتا ليفينغ سيركل سكوير نورث، فهو ليس مجرد وعد مستقبلي، بل أصل قائم يمكن للمستثمر تقييم أدائه الفعلي اليوم."

وبعد الإنجاز الناجح لمشروع “ون بورت ستريت” في يناير الماضي، وهو مشروع سيليكت بروبرتي السكني في مانشستر بقيمة 973,000,000 درهم إماراتي، واصلت الشركة تسجيل اهتمام قوي من المستثمرين الخليجيين. وخلال السنوات الخمس الماضية، استثمر مستثمرو دول مجلس التعاون الخليجي أكثر من 450,000,000 درهم إماراتي في العقارات البريطانية عبر سيليكت بروبرتي، ما يعكس استمرار الطلب الإقليمي على الأصول العقارية المدارة باحترافية في المدن البريطانية الرئيسية.

كما أشارت سيليكت بروبرتي إلى أن قرارات الاستثمار في دول الخليج لا تزال ترتبط بشكل وثيق بالتخطيط طويل الأمد، لا سيما فيما يتعلق بالتعليم. وتواصل مدن مثل مانشستر جذب العائلات التي تسعى إلى الجمع بين الاستثمار العقاري والتخطيط للمستقبل الأكاديمي لأبنائها، بما يحقق توازناً بين الأهداف المالية ونمط الحياة.

وفي إطار استراتيجيتها الإقليمية الأوسع، تواصل سيليكت بروبرتي توسيع حضورها في منطقة الشرق الأوسط. وبصفتها أول شركة تطوير عقاري بريطانية تؤسس مكتباً دائماً لها في المملكة العربية السعودية، ومع ما يزيد على 20 عاماً من الخبرة، نجحت الشركة في بناء قاعدة قوية لدعم المستثمرين الخليجيين عبر توفير فرص عقارية عالمية بإدارة متكاملة ومعايير دولية معترف بها.

نبذة عن شركة سيليكت بروبرتي

تُعد سيليكت بروبرتي واحدة من الشركات المتخصصة في سوق العقارات السكنية الفاخرة في المملكة المتحدة منذ ما يزيد على 20 عاماً، وتمتلك سجلاً حافلاً في تطوير المشاريع السكنية المتميزة عبر علامات مثل "ون بورت ستريت" و "أفينيتي ليفينغ" و "فيتا ليفينغ" و "برستيج كولكشن". كما لعبت الشركة دوراً محورياً في نمو وتطوير محفظة الإسكان الطلابي التابعة لمجموعة فيتا تحت علامة "فيتا ستودنت"، إضافة إلى تشغيل أكبر مشروع للشقق الفندقية في مانشستر تحت علامة "سيتي سويتس".

وتتمتع سيليكت بروبرتي بحضور دولي قوي من خلال مكاتبها في مانشستر ودبي وشنغهاي وهونغ كونغ والمملكة العربية السعودية، في دلالة على الامتداد العالمي لقاعدة مستثمريها. ويتيح هذا الانتشار للشركة تقديم استشارات مدروسة محلياً، وربط المستثمرين في آسيا والشرق الأوسط بفرص سكنية في أبرز المدن البريطانية.

-انتهى-

#بياناتشركات