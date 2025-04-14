افتتحت «تريند مايكرو» ، الشركة العالمية المتخصصة في حلول الأمن السيبراني، مكتبها الجديد في العاصمة الدوحة الأسبوع الماضي، ليكون مركزاً إقليمياً لعملياتها الاستراتيجية في منطقة شمال الخليج، وذلك ضمن جهودها لتعزيز جاهزية المؤسسات الحكومية والخاصة في مواجهة التهديدات الرقمية المتصاعدة، ودعم توجهات التحول الرقمي تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030 والتطلعات الرقمية للمنطقة.

وحضر مراسم افتتاح المكتب السيّد/ سامي محمد حسين الشمري، وكيل وزارة مساعد لشؤون البنية التحتية والعمليات، بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى جانب نخبة من عملاء تريند مايكرو وشركائها الاستراتيجيين. كما نظّمت الشركة خلال الحدث، منتدى «إنوفست» الخاص بتريند مايكرو، والذي يجمع نخبة من الخبراء لمناقشة مستجدات الأمن السيبراني في المنطقة وأحدث الاستراتيجيات والابتكارات الأمنية في القطاع.

وبهذا الصدد، قال «دانيا ثكار»، نائب الرئيس التنفيذي لمبيعات تريند مايكرو في أمريكا الشمالية ومنطقة آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا: "يعكس افتتاح المكتب في قطر التزامنا الراسخ بتقديم حلول أمنية متطورة تدعم المؤسسات والحكومات في مواجهة التهديدات الإلكترونية المتزايدة، وهو ما يتماشى مع مهمتنا المتمثلة في رفع مستوى الجاهزية العالمية بمجال الأمن السيبراني، وتشجيع الابتكار والتعاون الإقليمي والدولي".

وتعتزم «تريند مايكرو» من خلال هذا التوسع مضاعفة حجم فريق الأعمال في قطر وتقديم خدمات جديدة ومبتكرة لتعزيز الأمن السيبراني في قطر والمنطقة. كما تخطط الشركة للمساهمة في تنمية الكفاءات المحلية بمجال الأمن السيبراني عبر مبادرات للتدريب المهني مثل برنامج «سايبر جيت»، بالتعاون مع شركائها في القطاعين الحكومي والخاص.

وأكد «طارق جمّول»، المدير التنفيذي لتريند مايكرو بمنطقة شمال الخليج وبلاد الشام، أن التوسع في قطر يأتي استجابة لنمو سوق التحول الرقمي في الدولة، والذي تَوقَّعَ أن تصل قيمته إلى 9.19 مليار دولار بنهاية عام 2025 و 19.65 مليار دولار بحلول عام 2030. مضيفاً أن هذه الخطوة ستعزز حضور الشركة في شمال الخليج، وتوفر الدعم المباشر والحلول المتقدمة للمؤسسات المحلية.

نبذة عن "تريند مايكرو"

هي أحد أكبر الشركات الرائدة عالميا في مجال الأمن السيبراني، تسعى إلى خلق وترسيخ بيئات أمنة لتبادل المعلومات الرقمية، مدعومة في ذلك بعقود من الخبرة في مجال الأمان والبحث العالمي عن التهديدات والابتكار المستمر. نجحت تريند مايكرو في حماية أكثر من 500,000 مؤسسة والملايين من الأفراد عبر السحابات والشبكات والأجهزة ونقاط النهاية، وذلك من خلال الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي. تبرز منصة Trend Vision One™ كحلّ متكامل للأمن السيبراني المؤسسي، حيث توفّر مركزية في إدارة المخاطر، وتوحد العمليات الأمنية، وتضمن حماية متعددة الطبقات عبر البيئات المحلية والهجينة والسحابية. ويوفر فريق البحث والتطوير لدى تريند مايكرو رؤى متعمقة لاكتشاف التهديدات من خلال النهج الاستباقي للتعامل معها بشكل أفضل وأسرع. وبفضل 7000 موظف في 70 دولة، تُمكّن "تريند مايكرو" المؤسسات من تبسيط وتأمين جميع الأعمال. وباعتبارها شركة رائدة في مجال الأمن السيبراني الاستباقي، توفر تريند مايكرو حزمة قوية من تقنيات الدفاع المتقدمة ضد التهديدات المحسنة لبيئات مثل AWS و Microsoft و Googleو NVIDIA

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