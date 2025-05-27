إسطنبول، دبي: أعلنت ترينديول، المنصة الرائدة في مجال التجارة الإلكترونية في تركيا، عن توقيعها لشراكة استراتيجية مع شركة "كاسل إنفستمنتس"، التي أسسها طارق الأشرم أحد أبرز الشخصيات الرائدة في المنطقة في مجال تطوير مراكز البيانات، لإنشاء وتشغيل مركز بيانات متطور في أنقرة.

دخلت هذه الشراكة الاستراتيجية حيز التنفيذ من خلال توقيع اتفاقية مساهمين تهدف إلى تطوير وتصميم وتشغيل "مركز بيانات أنقرة"، الذي يتمتع بقدرة تشغيلية تصل إلى 48 ميغاواط. ويُتوقع أن يكون هذا المركز من بين أكبر مراكز البيانات وأكثرها تطورًا على مستوى المنطقة؛ إذ سيحمل شهادة "أبتايم من الفئة الثالثة "(Uptime Tier III) ، كما سيتضمن تطبيق أحدث التقنيات وأعلى المعايير التشغيلية العالمية بما يلبي الاحتياجات المتزايدة لشركات الخدمات السحابية العالمية، إلى جانب الشركات المحلية.

ستشغل ترينديول حصةً كبيرة من السعة التخزينية لمركز البيانات، وهو ما يؤكد على جهودها الدائمة في دعم عملياتها المحلية والعالمية من خلال استخدام أحدث الخدمات التكنولوجية. أما السعات المتبقية للمركز، فستكون متاحة للاستخدام التجاري في المستقبل أمام كبار مزودي الخدمات السحابية ومختلف العملاء من مؤسسات وشركات.

وتُقدّر تكلفة تطوير المشروع بحوالي 500 مليون دولار أمريكي، فيما يُتوقع أن تدخل المرحلة الأولى، التي تبلغ سعتها 9.6 ميغاواط، حيز التشغيل خلال الربع الثالث من عام 2026. وتجري حاليًا أعمال الإنشاء في منطقة تيميللي بأنقرة، بما يتماشى مع الجدول الزمني المتوقع للتسليم.

في هذه المناسبة أوضح تشاغلايان تشيتين، رئيس مجموعة ترينديول أن ريادة ترينديول تستند بشكل أساسي على حلولها التكنولوجية المتقدمة وتطبيقاتها الذكية في تحليل البيانات. وأضاف: " سيساهم مشروع مركز بيانات أنقرة في تعزيز قدرتنا على تلبية احتياجات قاعدة عملائنا المتنامية محليًا وعالميًا، ويؤكد مجددًا على التزامنا الراسخ بالاستثمار في تركيا وثقتنا القوية في منظومتها الرقمية المتقدمة."

من جانبه، أكد طارق الأشرم، الرئيس التنفيذي لشركة كاسل إنفستمنتس أن هذه الشراكة تُمثّل خطوة استراتيجية نحو تعزيز البنية التحتية الرقمية في المنطقة. وأضاف: "من خلال الدمج بين خبراتنا الواسعة والمتعمقة في إنشاء مراكز بيانات حيوية، والريادة التكنولوجية لترينديول وحجمها الرقمي الكبير في تركيا، سيُشكل مركز بيانات أنقرة مشروعًا فريدًا يضع معايير جديدة ومبتكرة في قطاع مراكز البيانات على مستوى المنطقة."

جرى في دبي حفل توقيع اتفاقية الشراكة بين مجموعة ترينديول، ممثلةً برئيسها تشاغلايان تشيتين، وشركة كاسل إنفستمنتس، ممثلةً برئيسها التنفيذي طارق الأشرم، وسط حضور عدد من الشخصيات البارزة، وعلى رأسهم معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة الإمارات العربية المتحدة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، ومصطفى فارانك، رئيس لجنة الصناعة والتجارة والطاقة والموارد الطبيعية والمعلومات والتكنولوجيا في الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا، ورئيس مجموعة الصداقة البرلمانية بين تركيا والإمارات العربية المتحدة."

لمحة عن ترينديول:

تأسست ترينديول في عام 2010، ومنذ ذلك الحين شهدت نمواً متسارعاً لتصبح واحدةً من أبرز منصات التجارة الإلكترونية الرائدة في تركيا والعالم. وبفضل اعتمادها على أحدث التقنيات، تمكنت الشركة من ربط أكثر من 250 ألف بائع تركي، إلى جانب علامات تجارية عالمية، بأكثر من 40 مليون عميل عبر تطبيقاتها المتخصصة باللغات المحلية في كل من تركيا وألمانيا وأذربيجان ودول الخليج، بالإضافة إلى توسعها مؤخراً في كل من رومانيا، والتشيك، وسلوفاكيا، وبولندا، والمجر، وبلغاريا، واليونان.

لمحة عن كاسل إنفستمنتس:

كاسل إنفستمنتس هي شركة خاصة مملوكة لرائد الأعمال السيد طارق الأشرم، أحد الأسماء البارزة في قطاع مراكز البيانات في الشرق الأوسط. فمنذ عام 2012، قاد الأشرم جهود تنفيذ وتشغيل مراكز بيانات حديثة على مستوى إقليمي، لتقديم مجموعة واسعة من الخدمات للعديد من الحكومات والشركات العالمية ومزودي الخدمات السحابية. تواصل كاسل إنفستمنتس مسيرتها في تعزيز هذا الإرث من خلال تبني مشاريع مبتكرة تهدف إلى دعم التحول الرقمي في المنطقة والإسهام في ازدهار ونمو الاقتصاد الرقمي.

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