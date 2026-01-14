أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت ترينا سولار، الشركة الرائدة عالمياً في توفير الحلول الذكية في مجال الطاقة الشمسية وتخزين الطاقة، عن تعاونها مع شركة هالة للطاقة المتجددة، إحدى أبرز شركات تطوير وتركيب أنظمة الطاقة الشمسية في المملكة العربية السعودية، وذلك خلال حفل على هامش القمة العالمية لطاقة المستقبل 2026. ويمثل هذا التعاون الاستراتيجي بداية مرحلة جديدة بهدف دعم طموحات المملكة في مجال الطاقة النظيفة، وتسريع نشر حلول طاقة شمسية متكاملة وعالية الأداء، بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030.

وفي إطار هذا التعاون، تقوم هالة للطاقة المتجددة بتنفيذ مشروعين للطاقة الشمسية الزراعية في مزارع بتيل للتمور، باستطاعة إجمالية قدرها 1.8 ميجاواط ذروة، مدعومة بمحفظة التقنيات المتكاملة التي تقدمها شركة ترينا سولار. وتعتمد هذه المشاريع على نشر وحدات كهروضوئية عالية الأداء، إلى جانب أنظمة تتبع شمسي متطورة، فضلاً عن أنظمة تنظيف روبوتية من ترينا سولار، مما يشكل حلاً متكاملاً يسهم في تعزيز كفاءة الطاقة، ورفع مستوى الموثوقية، ودعم استدامة العمليات الزراعية. ومن المتوقع أن تدخل هذه المشاريع حيز التشغيل خلال الربع الأول من العام الجاري، في تجسيد واضح للدور المتنامي للحلول الشمسية المتكاملة في دعم القطاع الزراعي في المملكة العربية السعودية.

كما يتضمن هذا التعاون تنفيذ مشروع بحثي في مجال الزراعة الشمسية بقدرة 100 كيلوواط ذروة، جرى تطويره كمبادرة تجريبية تهدف إلى دعم الابتكار وتنمية المعرفة في تطبيقات الطاقة الشمسية المتقدمة، مما يسهم في تعزيز دور الحلول التقنية الرائدة في صياغة مستقبل الطاقة النظيفة في المملكة.

وتعليقاً على هذا التعاون، قال تود لي، رئيس ترينا سولار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا: "تمضي المملكة بخطى متسارعة نحو تنفيذ أحد أكثر التحولات طموحاً في قطاع الطاقة النظيفة على مستوى العالم. ويعكس هذا التعاون الدور المحوري في تحويل الطموحات الوطنية إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع. ومن خلال تعاوننا الوثيق مع شركة هالة للطاقة المتجددة، نعمل على دمج التقنيات الموثوقة والحلول المتكاملة التي تقدمها ترينا سولار لدعم قطاعات حيوية، وفي مقدمتها القطاع الزراعي، بما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية الأوسع للمملكة في مجالات تنويع مصادر الطاقة والاستدامة والابتكار. كما يؤكد هذا التعاون التزامنا طويل الأمد تجاه المملكة العربية السعودية، وحرصنا المستمر على توسيع حضورنا الإقليمي عبر تقديم حلول مصممة خصيصاً لمواكبة المتطلبات والظروف المحلية".

ومن جانبه، قال فارس السليمان، الشريك المؤسس والمدير التنفيذي لشركة هالة للطاقة المتجددة: "يسرّنا التعاون مع شركة ترينا سولار في مزارع بتيل للإسهام في تسريع وتيرة نشر الحلول الشمسية المبتكرة في القطاع الزراعي بالمملكة العربية السعودية. وبالاستفادة من مشروع تجريبي أولي في مجال الزراعة الكهروضوئية تم تنفيذه في إطار أبحاثنا الهادفة إلى دمج تقنيات الطاقة الشمسية الكهروضوئية ضمن العمليات الزراعية، نعمل اليوم على تنفيذ مشروعين أوسع نطاقاً ضمن الشراكة ذاتها، بما يعكس التزامنا المشترك بتعزيز التعاون الوثيق ودعم الابتكار القائم على التكنولوجيا. ويؤكد هذا التعاون الإمكانات الكبيرة للحلول المتكاملة التي تجمع بين أنظمة التتبع الحديثة وتقنيات التنظيف الآلي والوحدات عالية الأداء، لدعم القطاع الزراعي في المملكة انسجاماً مع أهداف رؤية السعودية 2030، وتقديم حلول طاقة موثوقة ومستدامة بأسعار تنافسية للمزارع في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية".

ويستند هذا التعاون مع هالة للطاقة المتجددة إلى الحضور المتنامي لشركة ترينا سولار في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث تواصل الشركة دعم مشاريع المرافق واسعة النطاق، والتطبيقات التجارية والصناعية، إضافة إلى مبادرات التصنيع المحلي. ومن خلال علاقات التعاون الاستراتيجية، والعروض من التقنيات المتقدمة، والحضور الإقليمي الراسخ، تواصل ترينا سولار التزامها بدعم الاستراتيجيات الوطنية في مجال الطاقة، وتعزيز النظم المحلية، وتسريع التحول نحو مستقبل طاقة أكثر استدامة ومرونة في مختلف أنحاء المنطقة.

لمحة حول هالة للطاقة المتجددة:

تأسست شركة هالة للطاقة المتجددة في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) في عام 2017، وأصبحت من الشركات الرائدة في مجال تركيب أنظمة الطاقة الشمسية على الأسطح في المملكة. وتملك هالة للطاقة مجموعة متنوعة من المشاريع الهجينة والمتصلة بالشبكة للعملاء الصناعيين والتجاريين، وتخطط لتنفيذ مشاريع طاقة شمسية إضافية بقدرة 30 ميجاواط ذروة بحلول عام 2027، في إطار رؤيتها لبناء أكبر محفظة لمشاريع الطاقة الشمسية على الأسطح في المملكة.

-انتهى-

