دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة ترينا تراكر، التابعة لشركة ترينا سولار، عن حصول جهاز التعقب فانجارد وان بي، جهاز التعقب المتطور أحادي المحور، على شهادة البصمة الكربونية من شركة بيرو فيريتاس العالمية المتخصصة في مجالات الاختبار والتفتيش وإصدار الشهادات. وتلتزم ترينا تراكر، المزود الرائد لأنظمة التعقب الذكية، بتقديم منتجات مبتكرة ومستدامة ومنخفضة الكربون لعملائها حول العالم. ويؤكد حصول الشركة على شهادة البصمة الكربونية مساعيها المستمرة في هذا المجال، وارتقائها بمعايير التنمية المستدامة على مستوى العالم.

ويشمل إصدار الشهادة المصادقة على عمليات شراء المواد الخام، والمعالجة الأولية، والتصنيع، والنقل. وتثبت هذه الشهادة تماشي انبعاثات وحدات فانجارد وان بي عبر دورة حياتها مع المتطلبات المحددة في معيار آيزو 14067:2018 (غازات الاحتباس الحراري - البصمة الكربونية للمنتجات - المتطلبات والمبادئ التوجيهية للقياس الكمي).

وتأسست بيرو فيريتاس في عام 1828 في فرنسا، وتقدم خدمات مستلقة في مجال التحقق في العديد من المجالات، بما فيها الجودة، وإدارة البيئة، والصحة والسلامة المهنية، والمسؤولية الاجتماعية، وتحظى شهاداتها بثقة عالمية.

وحازت ترينا تراكر في أكتوبر على جائزة الريادة في سلسلة التوريد الخضراء من بيرو فيريتاس تقديراً لمساهماتها الاستثنائية في اعتماد المبادئ الصديقة للبيئة في جميع مراحل سلسلة التوريد، وتسريع خطاها في مجال التحول الأخضر في سلاسل التوريد، وتعزيز كفاءة الموارد، وتقليل التأثير البيئي من خلال الابتكار التكنولوجي.

ويعكس الأداء المتميز للشركة في مجال الحد من الانبعاثات الكربونية التزامها الراسخ بمبادئ الإدارة المستدامة التي تعتمدها ترينا سولار، إذ حققت الشركة إنجازات بارزة في مسيرتها نحو التنمية الخضراء العام الماضي، ففي مارس منحت يو إل سوليوشنز، الشركة الرائدة عالمياً في علوم الأمن والسلامة، شهادة البصمة الكربونية للمنتجات لوحدات فيرتكس إن من ترينا سولار؛ وفي يونيو حصل مصنع ترينا تراكر في فيانا بإسبانيا على شهادة البصمة الكربونية للمؤسسات من بيرو فيريتاس؛ وفي نوفمبر، اجتازت وحدات فيرتكس إن الكهروضوئية من ترينا سولار عمليات التقييم الصارمة التي أجرتها الهيئة الفرنسية لتنظيم الطاقة لتحصل على شهادة البصمة الكربونية، وفتح آفاقاً جديدة أمام الشركة لدخول السوق الفرنسية.

وتبذل ترينا سولار جهوداً دؤوبة في مجال مكافحة تغير المناخ، وتعتزم مواصلة تقليل الانبعاثات الكربونية في عملياتها التشغيلية وسلسلة القيمة الخاصة بها. وتهدف الشركة إلى تعزيز مكانتها بوصفها مثالاً يُحتذى للشركات التي تسعى لتحقيق الحياد الكربوني، وذلك من خلال تعزيز العمليات ذات الانبعاثات الصفرية، وتأسيس سلسلة قيمة خالية من الانبعاثات الكربونية، وتصنيع منتجات خالية من الكربون. وتأتي هذه الجهود في إطار المساعي العالمية لمكافحة تغير المناخ، والتزام ترينا سولار بحماية البيئة والمساهمة في التحول نحو الطاقة المستدامة.

لمحة حول ترينا سولار (688599. SH)

تأسست شركة ترينا سولار في عام 1997، وتندرج في بورصة شنغهاي تحت الرمز 688599. وهي شركة رائدة عالمياً في مجال منتجات الطاقة الكهروضوئية وأنظمتها والطاقة النظيفة. وتشمل منتجات الطاقة الكهروضوئية البحث والتطوير وإنتاج وبيع وحدات ألواح الطاقة الكهروضوئية، وتتألف أنظمة الطاقة الكهروضوئية من محطات الطاقة ومنتجات الأنظمة. وتتكون الطاقة النظيفة بشكل أساسي من توليد الطاقة من الوحدات الكهروضوئية وعملياتها وصيانتها، والحلول الذكية لتخزين الطاقة والشبكات الصغيرة الذكية وتطوير أنظمة الطاقة المتعددة ومبيعاتها. وتمهد الشركة الطريق في مجال الحلول الكهروضوئية الذكية وتخزين الطاقة وتسهيل تحويل أنظمة الطاقة الجديدة، من أجل إرساء مستقبل صديق للبيئة وخالٍ من الانبعاثات الكربونية.

وفي 10 يونيو 2020، تم إدراج شركة ترينا سولار في مجلس الابتكار العلمي والتكنولوجي التابع لبورصة شنغهاي، وهي أول شركة للطاقة الكهروضوئية وتخزين الطاقة يتم طرحها للاكتتاب العام في هذه السوق بفضل ما تقدمه من أنظمة ومنتجات الطاقة الكهروضوئية والطاقة الذكية.

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