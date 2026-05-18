الرياض، المملكة العربية السعودية : في إطار جهودها لتعزيز حلول الطاقة النظيفة في القطاع الصناعي، وبحضور الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية؛ وقّعت الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة (ترشيد) -عبر إحدى شركاتها التابعة- مع )شركة مجموعة التيسير تالكو الصناعية(، المتخصصة في إنتاج وتصنيع الألمنيوم المسحوب ومواد التشطيبات السطحية الزخرفية والعزل الحراري، اتفاقية تطوير مشروع أنظمة الطاقة الشمسية، تقوم بموجبها بدراسة إنشاء مشروع أنظمة الطاقة الشمسية، لتزويد منشآت شركة مجموعة التيسير تالكو الصناعية في مدينة الرياض بمنظومة خاصة لإنتاج الطاقة النظيفة، وذلك باستخدام مساحةً تقارب 37 ألف متر مربع، في واحدة من أهم منجزات المجموعة في مجال الاستدامة؛ حيثُ ستُدمج أنظمة الطاقة الشمسية مع أنظمة الطاقة الحالية في أربع منشآت تابعة للمجموعة بسعة نظام تصل إلى 4.5 ميجا واط، لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية وتوفير مصدر طاقة مستدام للمنشآت بما يدعم جهود الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) ضمن مبادرة "مدن خضراء" التي أطلقتها لتشجيع المصانع في المدن الصناعية على تبني حلول الطاقة النظيفة وزيادة مساحات الغطاء النباتي بما يعزز بناء منظومة صناعية أكثر استدامة.

وفي هذا الجانب؛ صرّح الأستاذ وليد بن عبد الله الغريري، عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة (ترشيد)، قائلًا: "تمثل هذه الاتفاقية مع شركة (مجموعة التيسير تالكو الصناعية) خطوة استراتيجية تعكس التزام (ترشيد) بدعم تبني حلول الطاقة النظيفة؛ فمن خلال هذا المشروع نعمل على تمكين القطاع الصناعي من الوصول إلى حلول طاقة نظيفة وتحقق وفورات مستدامة. كما نرى في (ترشيد) أن هذه الشراكة تمثّل نموذجًا وطنيًا يُحتذى به للتعاون بين القطاعات من أجل مستقبل أكثر كفاءة واستدامة".

من جهته، ذكر الاستاذ سليمان بن صالح العوفي الرئيس التنفيذي لشركة (مجموعة التيسير تالكو الصناعية)، قائلًا: " تسلّط هذه الاتفاقية الضوء على قوة التعاون، وعلى القيمة الحقيقية للعمل مع شركاء مثل (ترشيد) يشاركوننا الالتزام بالحلول الذكية والمستدامة، مما يمكّننا من خلق أثر اقتصادي طويل الأمد يتجاوز حدود منشآتنا ليصل إلى الاقتصاد الوطني ككل."

ويمثل إبرام هذه الاتفاقية، التزام (ترشيد) بدورها الريادي في تسريع تبني حلول الطاقة المستدامة في القطاعين الصناعي والتجاري، وتمكينهم من المساهمة في تحقيق أهداف الاستدامة.

يجدر بالذكر أن الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة (ترشيد) هي إحدى الشركات التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، والتي تسعى في رسالتها إلى خدمة هدف الاستدامة الاستراتيجي للمملكة، المنبثقة من رؤية السعودية 2030 والرامية إلى تحقيق وفورات في الطاقة وخفض الانبعاثات الضارة.

عن ترشيد

الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة (ترشيد)، شركة وطنية مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة (PIF) ، أنشئت (ترشيد) عام 2017م لتكون الشركة الرائدة في مجال خدمات الطاقة في المملكة عبر دعم قطاع الطاقة وخدماتها وتنمية مجالات الاستدامة من خلال تعزيز التكامل بين كفاءة الطاقة والكفاءة التشغيلية والطاقة النظيفة؛ بهدف تحقيق الأهداف الإستراتيجية للاستدامة، أحد أهم ركائز رؤية السعودية 2030، وتطوير صناعة مزدهرة في مجال كفاءة الطاقة ودعم الاقتصاد في المملكة.

