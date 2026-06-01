أعلنت شركتا «إيليت» و«ترانسكورب» اليوم توحيد عملياتهما التشغيلية تحت العلامة التجارية الموحدة «ترانسكورب»، وذلك عقب اكتمال عملية دمج الشركتين في كيان إقليمي متكامل للخدمات اللوجستية.

وسيستفيد الكيان الجديد من مجموعة متقدمة من أحدث التقنيات المستخدمة في قطاع الخدمات اللوجستية، تشمل أنظمة متطورة للتتبع اللحظي والمؤشرات التشغيلية الذكية، مثل مراقبة درجات الحرارة، وتتبع الشحنات مباشرة، وإتاحة رؤية فورية لحالة الشحنات، إلى جانب بيانات تشغيلية دقيقة تعزز كفاءة سلاسل الإمداد. ويهدف هذا النظام الرقمي المتكامل إلى تمكين العملاء من مستويات أعلى من الشفافية والتحكم والرؤية اللحظية عبر عملياتهم التشغيلية في مختلف أسواق الخليج.

ويمثل هذا التكامل خطوة استراتيجية تعزز قدرة «ترانسكورب» على التوسع بوتيرة أسرع، مع مواصلة تقديم الحلول المبتكرة والخدمات التشغيلية التي اعتمد عليها العملاء على مدى سنوات. ويضم الكيان الموحد أكثر من 1,500 مركبة، ويتعامل مع أكثر من ٢٠ مليون شحنة سنوياً لصالح الشركات الكبرى، ما يعزز مكانته للاستمرار في تحقيق النمو، وتوسيع قاعدة عملائه، ورفع كفاءة القطاع اللوجستي في ظل الضغوط المتزايدة على التكاليف التشغيلية.

وقال هشام البحار، الرئيس التنفيذي للشركة: «تصل تكاليف الخدمات اللوجستية في المنطقة إلى نحو 17% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بحوالي 10% في الأسواق الأكثر نضجاً. وهذه الفجوة لن تُعالج بالانتظار، بل من خلال الاستثمار في الكفاءة، وتطوير العمليات، وبناء قدرات تشغيلية قادرة على معالجة التحديات قبل أن تتحول إلى أعباء على عملائنا.»

وأضاف البحار: «على مدى 37 عاماً، نجحت إيليت وترانسكورب في النمو عبر حل تحديات لم يكن بإمكان عملائنا معالجتها بمفردهم. والعمل اليوم تحت علامة ترانسكورب يعكس ما أصبحنا عليه بالفعل: منصة إقليمية متكاملة قادرة على التعامل مع تحديات أكبر، وفي أسواق أكثر، ولشركاء يبحثون عن أكثر من مجرد مزود خدمات لوجستية. وأنا متحمس بشكل خاص لما سيتيحه هذا التوحيد من فرص لدعم طموحات عملائنا في المملكة العربية السعودية من خلال تقديم كامل نطاق خدماتنا لهم.»

وخلال السنوات الأربع الماضية، رسخت «ترانسكورب» حضورها في المملكة العربية السعودية كمزود متخصص في حلول سلاسل التبريد والخدمات اللوجستية المبردة. ومع هذا التكامل، تتحول الشركة إلى منصة لوجستية متكاملة تقدم للمرة الأولى في السوق السعودي كامل منظومة الخدمات والحلول التي قدمتها «إيليت» بنجاح عبر أسواق الخليج.

ويأتي هذا التوسع انسجاماً مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، حيث ستوفر «ترانسكورب» للشركات في المملكة حلولاً لوجستية متكاملة من البداية إلى النهاية، مدعومة بكفاءة تشغيلية أعلى، وربط إقليمي أوسع، وتقنيات متقدمة للرؤية والتتبع، وتجربة سلسلة إمداد أكثر سلاسة ومرونة بما يلبي احتياجات السوق السعودي المتنامية.

وأضاف البحار: «نواصل الاقتراب أكثر من عالم شركائنا، ومساعدتهم على تجاوز كل ما يقف بينهم وبين عملائهم النهائيين. واليوم، ككيان واحد، أصبح بإمكاننا القيام بذلك عبر أسواق أكثر، وبقدرات أكبر، وعلى نطاق أوسع من أعمالهم.»

وتابع: «خلال العام الماضي، عملنا على بناء كيان لم يكن بإمكان إيليت أو ترانسكورب تحقيقه بشكل منفرد؛ شركة قادرة على تنفيذ أعمال ومشاريع أكثر طموحاً، مع الحفاظ على النهج القائم على الضيافة والشراكة الذي لطالما ميّز طريقة عملنا.»

ويمثل إطلاق منصة «ترانسكورب» الموحدة محطة رئيسية ضمن رؤية الشركة طويلة الأمد لتصبح المزود الرائد للحلول اللوجستية المتكاملة في المنطقة. ومن خلال مواصلة الاستثمار في التكنولوجيا والبنية التحتية والتوسع الإقليمي، تسعى الشركة إلى تقديم مستويات أعلى من القيمة والكفاءة والموثوقية لعملائها في مختلف أسواق الخليج.

وستواصل «ترانسكورب» إدارة عملياتها من مقرها الرئيسي في دبي، مع تقديم خدماتها للعملاء في الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والكويت، والبحرين، وسلطنة عُمان، ودولة قطر.

