الرياض – حصل نظام "تراسل"، المقدم من شركة منظومة الرؤية للاتصالات وتقنية المعلومات - إن في إس سوفت، على اعتماد رسمي من هيئة الحكومة الرقمية في المملكة العربية السعودية، باعتباره أحد الأنظمة المعتمدة لإدارة المراسلات والتعاون بين الجهات الحكومية.

جاء الإعلان خلال حفل رسمي نظمته الهيئة لتكريم المنتجات المعتمدة، حيث تم اختيار "تراسل" ضمن تسعة أنظمة فقط اجتازت عملية تقييم شاملة أطلقتها الهيئة بهدف تنظيم وتحسين أنظمة المراسلات الرقمية في الجهات الحكومية.

واستندت عملية التقييم إلى 66 معياراً فنياً ووظيفياً حددتها الهيئة، شملت الموثوقية، الجاهزية للتكامل، تجربة المستخدم، الامتثال للمتطلبات التنظيمية، والدعم المستمر للتطوير. وقد تضمن التقييم مراجعة للوثائق، وعروضاً حية للأنظمة، وزيارات ميدانية أو افتراضية للتأكد من مدى استيفاء الشروط.

يُستخدم نظام "تراسل" منذ أكثر من عشر سنوات من قبل جهات حكومية رئيسية في المملكة والمنطقة، وتواصل الشركة تطويره بمزايا جديدة، من ضمنها قدرات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، لتلبية احتياجات الجهات الحكومية المتجددة.

وتعليقاً على هذا الاعتماد، قال عبدالله العبيّلان، المدير الإقليمي في شركة إن في إس سوفت إن هذا الإنجاز يعكس المكانة التي يحتلها نظام تراسل لدى الجهات الحكومية في المملكة. وأضاف: «لقد حاز نظام تراسل ثقة الجهات الحكومية في السعودية عبر سنوات من الاستخدام العملي. ويؤكد هذا الاعتماد جاهزيته للامتثال للمعايير الوطنية، في الوقت الذي نواصل فيه الاستثمار في تطوير النظام وتعزيز قدراته، بما في ذلك تقنيات الذكاء الاصطناعي، لمواكبة احتياجات الحكومة مستقبلًا».

للاطلاع على تفاصيل عملية الاعتماد والأنظمة المعتمدة، يمكن الرجوع إلى تقرير هيئة الحكومة الرقمية.

نبذة عن شركة إن في إس سوفت

تُعد شركة منظومة الرؤية للاتصالات وتقنية المعلومات - إن في إس سوفت من الشركات الرائدة في مجال حلول إدارة المعلومات المؤسسية، وتركّز على تمكين التحول الرقمي ودعمه. يقع المقر الرئيسي للشركة في الرياض، المملكة العربية السعودية، ولها حضور قوي في منطقة مجلس التعاون الخليجي. وتعمل الشركة من خلال شبكة من المكاتب الإقليمية، وبالشراكة مع موزعين ذوي قيمة مضافة وشركاء تكامل أنظمة حول العالم. وتُمكّن حلول NVSSoft المتكاملة المؤسسات من تحسين عملياتها، والاستفادة من بياناتها، وتحقيق التميز في العصر الرقمي. لمزيد من المعلومات: www.nvssoft.com.

