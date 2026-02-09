أعلنت شركة «تراثنا لتطوير وإدارة التراث» ومجموعة «براسبل للضيافة» عن تشكيل تحالف استراتيجي للتعاون في تطوير مشروعات للضيافة في الوجهات التراثية بمصر، بما يرسّخ مفهوم إعادة توظيف العقارات ذات القيمة كنهج جديد قابل للنمو، يسهم في مواكبة النمو القياسي في قطاع السياحة المصري من خلال زيادة الطاقة الاستيعابية للإقامة. ويأتي هذا التحالف في لحظة محورية لقطاع السياحة في مصر، حيث سجل عدد السائحين رقماً قياسياً بلغ ١٩ مليون سائح خلال عام ،٢٠٢٥ في وقت تستهدف فيه الدولة مضاعفة الطاقة الاستيعابية للإقامة – المقدّرة حالياً بنحو ٢٢٠ ألف غرفة – دعماً لهدف استقبال ٣٠ مليون سائح سنوياً بحلول عام ٢٠٣٠. ويجمع التحالف الاستراتيجي بين خبرة «تراثنا» في تنمية وإدارة الأصول ذات القيمة التراثية، وابتكار مفاهيم جديدة ذات جدوى إقتصادية لإعادة توظيفها، وبين ريادة «براسبل» في تطوير وتشغيل نماذج ضيافة مبتكرة وقابلة للنمو. ويهدف الطرفان معاً إلى إطلاق الإمكانات الكامنة للعقارات ذات القيمة التراثية، مع ضمان استدامتها الاقتصادية والإجتماعية على المدى الطويل. وفي هذا السياق، صرّح أحمد الشابوري، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «تراثنا»، قائلا:ً «تشهد مصر اليوم نمواً واضحاً في قطاع السياحة، وهو ما يخلق طلباً متسارعاً على إضافة طاقات استيعابية جديدة لإقامة السائحين. ومن خلال تعاوننا مع براسبل، نستجيب لسياسات الدولة المحفزة لإعادة توظيف الأصول التراثية غير المستغلة وتحويلها إلى وحدات فندقية قادرة على دخول السوق بشكل سريع وفعّال.» ومن جانبه، قال أحمد إبراهيم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «براسبل للضيافة»: «مع استمرار تطور قطاع السياحة في مصر، أصبح من الضروري أن يركز قطاع الضيافة على خلق وجهات متميزة ومستدامة على المدى الطويل. فالأصول التراثية، عندما يتم تطويرها بعناية وتشغيلها باحترافية، يمكن أن تسهم بشكل فعّال في دعم منظومة الضيافة والسياحة في البلاد.» وأكد الطرفان أن هذا التحالف يوفر إطاراً توافقياً حول الرؤية والقيم والأهداف الاستراتيجية، في ضوء الطموح المشترك لتطوير وتشغيل نحو ٥٠٠ وحدة جديدة لإقامة السائحين خلال السنوات الثلاث المقبلة، بتكلفة استثمارية كلية تقدر بنحو ٥٠٠ مليون جنيه مصري.

