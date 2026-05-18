مسقط: أعلنت شركة الخليج العربي للسيارات والمعدات (AGAE) عن الإطلاق الرسمي لعلامة ديبال DEEPAL، العلامة المتخصصة في مركبات الطاقة الجديدة التابعة لمجموعة شانجان، وذلك خلال فعالية شكّلت محطة بارزة وخطوة كبيرة نحو تقديم حلول التنقل الكهربائي المتطور في سلطنة عُمان. وشهد الحفل الكشف عن مجموعة من المركبات الكهربائية ذات المدى الممتد REEV، التي تجمع بين تجربة القيادة الكهربائية السلسة والثقة المطلقة بمدى قيادة أطول، إلى جانب الأداء المتفوق والتقنيات الذكية المتقدمة.
وقد تم تقديم ديبال كعلامة تجارية متميزة في مركبات الطاقة الجديدة، ترتكز على ثلاث ركائز أساسية: الأداء المتفوق، والراحة الفائقة، ومستويات الأمان المتقدمة. وباعتبارها طرازات كهربائية ذات مدى ممتد REEV، تمنح المركبات السائقين تجربة قيادة كهربائية سلسة وسريعة الاستجابة للاستخدام اليومي، بينما يوفر نظام تمديد المدى التمتع بمدى قيادة أطول والقيادة بثقة ودون قلق خلال الرحلات الطويلة.
وتوفر هذه التقنية للعملاء مزايا القيادة الكهربائية دون القلق المرتبط بمدى القيادة أو توفر محطات الشحن، مما يجعل طرازات ديبال خيارًا مثاليًا للتنقل داخل المدن والسفر لمسافات طويلة في مختلف أنحاء السلطنة.
وتأتي مجموعة ديبال في عُمان مزودة بمجموعة واسعة من التجهيزات الفاخرة القياسية، تشمل:
1. الأداء: تقنية مدى القيادة الممتد REEV مع نظام الدفع الخلفي لتعزيز الثبات ودقة التحكم.
2. التصميم: هيكل انسيابي ديناميكي، ونوافذ بدون إطار، وعجلات قياس 20 بوصة بمواصفات متكاملة.
3. السلامة: نظام تثبيت السرعة التكيفي المتكامل IACC، ومساعد الحفاظ على المسار، ومساعد القيادة في الازدحام المروري.
4. التكنولوجيا: مساعد صوتي ذكي، وكاميرا بانورامية 540 درجة، وشاشة عرض أمامية بتقنية الواقع المعزز AR-HUD في طرازَي إس 05 و إس 07، بالإضافة إلى السقف البانورامي.
5. الراحة: قاعدة عجلات فائقة توفر مساحة رحبة للأرجل، ومقاعد أمامية بدعم جانبي متطور لتعزيز الراحة أثناء القيادة.
وتشمل تشكيلة ديبال في السلطنة طرازات إس05 و إس07 و جي318، حيث تم تطوير كل طراز ليلبي مختلف أنماط الحياة واحتياجات القيادة. كما تضم المجموعة طراز الـ SUV جي318 المزود بنظام دفع بكامل العجلات ، والذي يوفر مستويات أعلى من التماسك والتحكم والقدرات المتقدمة لعشاق المغامرات والقيادة خارج الطرق المعبدة.
تم تصميم ديبال إس05 كسيارة SUV عصرية للمدينة، تجمع بين التكنولوجيا الذكية وحرية القيادة الكهربائية الممتدة. وتعتمد على محرك سعة 1.5 لتر بسحب هواء طبيعي يعمل كمولّد لزيادة المدى ، مدعوم ببطارية LFP ليثيوم فوسفات الحديد بسعة 27.28 كيلوواط/ساعة، لتوفر صافي مدى كهربائي يصل إلى 160 كيلومترًا وفق معيار NEDC، ومدى قيادة إجمالي مدمج يتجاوز 1000 كيلومتر وفق معيار WLTC، كما تقدم السيارة قوة إجمالية تبلغ 214 حصانًا وعزم دوران يصل إلى 320 نيوتن متر، لتمنح السائق أداءً يوميًا سلسًا واستجابة واثقة مع مدى قيادة ممتد.
أما ديبال إس07، فتقدم تجربة SUV أكثر رحابة ورقيًا مع مستويات متقدمة من الاتصال الذكي والراحة. وتعتمد على محرك سعة 1.5 لتر بخاصية سحب الهواء الطبيعي يعمل كمولّد لزيادة المدى ،وبطارية بسعة 31.74 كيلوواط/ساعة، لتوفر صافي مدى كهربائي يبلغ 160 كيلومترًا وفق معيار WLTP، ومدى قيادة إجمالي مدمج يصل إلى 950 كيلومترًا. وتولد السيارة قوة إجمالية تبلغ 235 حصانًا مع عزم دوران يصل إلى 320 نيوتن متر، ما يوفر تسارعًا سلسًا وأداءً واثقًا على الطرق السريعة وراحة أكبر في الرحلات الطويلة.
وللعملاء الباحثين عن حضور أقوى على الطريق وقدرات أعلى للمغامرة، يأتي طراز ديبال جي 318 كأكثر الطرازات قوة وصلابة ضمن المجموعة. وتتوفر سيارة الـ SUV بنظام دفع بكامل العجلات ، مع محرك تيربو لتمديد المدى سعة 1.5 لتر، ومحركين كهربائيين، وبطارية بسعة 35.07 كيلوواط/ساعة، لتوفر صافي مدى كهربائي يبلغ 138 كيلومترًا ومدى إجمالي مدمج يصل إلى 848 كيلومترًا وفق معيار WLTC. ، كما تولد السيارة قوة إجمالية تبلغ 430 حصانًا وعزم دوران يصل إلى 575 نيوتن متر.وتعزز جي 318 قدراتها على الطرق الوعرة من خلال أنماط قيادة مخصصة لمختلف التضاريس مثل الرمال والطمي وعبور الأودية.
كما تولي جي318 اهتمامًا كبيرًا بالراحة، عبر مزايا تشمل تهوية المقاعد ووظيفة التدليك لمقعد السائق، لتجعل الرحلات الطويلة أكثر راحة واسترخاءً.
وفي تعليقه له على تدشين طرازات ديبال، قال متحدث باسم شركة الخليج العربي للسيارات والمعدات AGAE “تمثل ديبال حقبة جديدة لمجموعة شانجان في سلطنة عُمان. هذه المركبات الكهربائية ذات المدى الممتد تمنح العملاء كفاءة القيادة الكهربائية، والأداء المطلوب لقيادة بكل ثقة خلال الرحلات الطويلة ، إلى جانب الراحة والتكنولوجيا التي تجعل كل تجربة قيادة أكثر ذكاءً وأمانًا. ومن خلال طرازات إس 05 و إس07 و جي 318 بدفع بكامل العجلات ، نقدم حلول تنقل عملية وجاهزة للمستقبل، تتناسب مع طرق السلطنة وأنماط الحياة ومتطلبات القيادة لمسافات طويلة.”
ضمان الشركة المصنعة:
حيث تقدم الشركة المصنعة - ديبال ضماناً على المركبات الجديدة لمدة 6 سنوات أو 250,000 كيلومتر، وضماناً على بطارية الدرع الذهبي يصل إلى 8 سنوات أو 250,000 كيلومتر (أيهما أسبق).
معلومات عن عن شركة الخليج العربي للسيارات والمعدات (AGAE):
توفر شركة الخليج العربي للسيارات والمعدات (AGAE) صالات عرض حديثة ومتطورة لعلامة ديبال في كل من القرم، وصحار، وصلالة، إلى جانب مراكز مبيعات إضافية في الموالح، وصحار، وعبري، ونزوى، وبركاء، وصور. بالإضافة إلى ذلك، قامت الشركة بإنشاء 13 مركزاً للخدمة والصيانة في جميع أنحاء سلطنة عمان، بما في ذلك مركز الخدمة الرئيسي في العذيبة بمسقط، لتقديم خدمات الصيانة والإصلاح الشاملة.
لمزيد من المعلومات، يمكنكم التواصل مع "ديبال عمان" عبر الرقم المجاني 80050800، أو عبر تطبيق الواتساب على الرقم 96620435، أو زيارة صالة العرض التي تم تدشينها حديثاً في القرم. كما يمكن للعملاء زيارة الموقع الإلكتروني www.deepaloman.com لحجز موعد تجربة قيادة ، أو طلب معاودة الاتصال بهم، ولإستكشاف أحدث الطرازات والعروض الخاصة بسيارات ديبال.
