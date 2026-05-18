مسقط‎: أعلنت شركة الخليج العربي للسيارات والمعدات‎ (AGAE) ‎عن الإطلاق الرسمي ‏لعلامة ديبال‎ DEEPAL، العلامة المتخصصة في مركبات الطاقة الجديدة التابعة ‏لمجموعة شانجان، وذلك خلال فعالية شكّلت محطة بارزة وخطوة كبيرة نحو تقديم حلول التنقل ‏الكهربائي المتطور في سلطنة عُمان. وشهد الحفل الكشف عن مجموعة من المركبات الكهربائية ذات ‏المدى الممتد ‏REEV، التي تجمع بين تجربة القيادة الكهربائية السلسة والثقة المطلقة بمدى قيادة ‏أطول، إلى جانب الأداء المتفوق والتقنيات الذكية المتقدمة‎.‎

وقد تم تقديم ديبال كعلامة تجارية متميزة في مركبات الطاقة الجديدة، ترتكز على ثلاث ركائز أساسية‎: ‎الأداء المتفوق، والراحة الفائقة، ومستويات الأمان المتقدمة‎. ‎وباعتبارها طرازات ‏كهربائية ذات مدى ممتد‎ REEV، تمنح المركبات السائقين تجربة قيادة كهربائية سلسة وسريعة ‏الاستجابة للاستخدام اليومي، بينما يوفر نظام تمديد المدى التمتع بمدى قيادة أطول والقيادة بثقة ‏ودون قلق خلال الرحلات الطويلة. ‏

‏ وتوفر هذه التقنية للعملاء مزايا القيادة الكهربائية دون القلق المرتبط بمدى القيادة أو توفر محطات ‏الشحن، مما يجعل طرازات ديبال خيارًا مثاليًا للتنقل داخل المدن والسفر لمسافات طويلة في مختلف ‏أنحاء السلطنة‎.‎

وتأتي مجموعة ديبال في عُمان مزودة بمجموعة واسعة من التجهيزات الفاخرة القياسية، تشمل‎:‎

‏1.‏ الأداء‎:‎‏ تقنية مدى القيادة الممتد‎ REEV ‎مع نظام الدفع الخلفي لتعزيز الثبات ودقة ‏التحكم‎. ‎

‏2.‏ التصميم‎:‎‏ هيكل انسيابي ديناميكي، ونوافذ بدون إطار، وعجلات قياس 20 بوصة ‏بمواصفات متكاملة‎. ‎

‏3.‏ السلامة‎:‎‏ نظام تثبيت السرعة التكيفي المتكامل ‏‎ IACC، ومساعد الحفاظ على المسار، ‏ومساعد القيادة في الازدحام المروري‎. ‎

‏4.‏ التكنولوجيا‎:‎‏ مساعد صوتي ذكي، وكاميرا بانورامية 540 درجة، وشاشة عرض أمامية ‏بتقنية الواقع المعزز‎ AR-HUD ‎في طرازَي‎ ‎إس ‏‎05‎ و إس ‏‎07‎، بالإضافة إلى السقف البانورامي‎. ‎

‏5.‏ الراحة‎:‎‏ قاعدة عجلات فائقة توفر مساحة رحبة للأرجل، ومقاعد أمامية بدعم جانبي ‏متطور لتعزيز الراحة أثناء القيادة‎. ‎

وتشمل تشكيلة ديبال في السلطنة طرازات إس‏‎05 ‎ و إس‎07 ‎ و جي‎318‎، حيث تم تطوير كل طراز ليلبي ‏مختلف أنماط الحياة واحتياجات القيادة. كما تضم المجموعة طراز الـ‎ SUV‏ جي‎318 ‎‏ المزود ‏بنظام دفع بكامل العجلات ، والذي يوفر مستويات أعلى من التماسك والتحكم ‏والقدرات المتقدمة لعشاق المغامرات والقيادة خارج الطرق المعبدة‎.‎

تم تصميم ديبال‎ إس05 ‎ كسيارة‎ SUV ‎عصرية للمدينة، تجمع بين التكنولوجيا الذكية وحرية القيادة ‏الكهربائية الممتدة. وتعتمد على محرك سعة 1.5 لتر بسحب هواء طبيعي يعمل كمولّد ‏لزيادة المدى‎ ‎، مدعوم ببطارية ‏‎ LFP‏ ليثيوم فوسفات الحديد بسعة 27.28 كيلوواط/ساعة، لتوفر صافي مدى كهربائي ‏يصل إلى 160 كيلومترًا وفق معيار‎ NEDC، ومدى قيادة إجمالي مدمج يتجاوز 1000 كيلومتر وفق معيار‎ ‎WLTC‎، كما تقدم السيارة قوة إجمالية تبلغ 214 حصانًا وعزم دوران يصل إلى 320 نيوتن متر، لتمنح ‏السائق أداءً يوميًا سلسًا واستجابة واثقة مع مدى قيادة ممتد‎.‎

أما ديبال‎ إس07‎، فتقدم تجربة‎ SUV ‎أكثر رحابة ورقيًا مع مستويات متقدمة من الاتصال الذكي ‏والراحة. وتعتمد على محرك سعة 1.5 لتر بخاصية سحب الهواء الطبيعي يعمل كمولّد ‏لزيادة المدى‎ ‎،وبطارية بسعة 31.74 كيلوواط/ساعة، لتوفر صافي مدى كهربائي يبلغ 160 كيلومترًا وفق معيار‎ WLTP، ‏ومدى قيادة إجمالي مدمج يصل إلى 950 كيلومترًا. وتولد السيارة قوة إجمالية تبلغ 235 حصانًا مع عزم ‏دوران يصل إلى 320 نيوتن متر، ما يوفر تسارعًا سلسًا وأداءً واثقًا على الطرق السريعة وراحة أكبر في ‏الرحلات الطويلة‎.‎

وللعملاء الباحثين عن حضور أقوى على الطريق وقدرات أعلى للمغامرة، يأتي طراز ديبال‎ ‎جي ‏‎318 ‎ كأكثر الطرازات قوة وصلابة ضمن المجموعة. وتتوفر سيارة الـ ‏SUV‏ بنظام دفع بكامل العجلات ، مع ‏محرك تيربو لتمديد المدى سعة 1.5 لتر، ومحركين كهربائيين، وبطارية بسعة 35.07 كيلوواط/ساعة، ‏لتوفر صافي مدى كهربائي يبلغ 138 كيلومترًا ومدى إجمالي مدمج يصل إلى 848 كيلومترًا وفق معيار‎ ‎WLTC. ‎، كما تولد السيارة قوة إجمالية تبلغ 430 حصانًا وعزم دوران يصل إلى 575 نيوتن متر‎.‎وتعزز‎ ‎جي ‏‎318 ‎‏ قدراتها على الطرق الوعرة من خلال أنماط قيادة مخصصة لمختلف التضاريس مثل ‏الرمال والطمي وعبور الأودية‎.‎

كما تولي‎ جي318 ‎ اهتمامًا كبيرًا بالراحة، عبر مزايا تشمل تهوية المقاعد ووظيفة التدليك لمقعد السائق، ‏لتجعل الرحلات الطويلة أكثر راحة واسترخاءً‎.‎

وفي تعليقه له على تدشين طرازات ديبال، قال متحدث باسم شركة الخليج العربي للسيارات ‏والمعدات‎ AGAE‎‎ “تمثل ديبال حقبة جديدة لمجموعة شانجان في سلطنة عُمان. هذه المركبات الكهربائية ذات المدى ‏الممتد تمنح العملاء كفاءة القيادة الكهربائية، والأداء المطلوب لقيادة بكل ثقة خلال الرحلات الطويلة ، ‏إلى جانب الراحة والتكنولوجيا التي تجعل كل تجربة قيادة أكثر ذكاءً وأمانًا. ومن خلال طرازات‎ ‎إس ‏‎05 ‎ و إس‏‎07 ‎ و جي‏‎ 318 ‎ بدفع بكامل العجلات ، نقدم حلول تنقل عملية وجاهزة للمستقبل، تتناسب مع طرق ‏السلطنة وأنماط الحياة ومتطلبات القيادة لمسافات طويلة‎.”‎

ضمان الشركة المصنعة:

حيث تقدم الشركة المصنعة - ديبال ضماناً على المركبات الجديدة لمدة 6 سنوات أو ‏‏250,000 كيلومتر، وضماناً على بطارية الدرع الذهبي يصل إلى 8 سنوات أو 250,000 كيلومتر ‏‏(أيهما أسبق).‏

معلومات عن عن شركة الخليج العربي للسيارات والمعدات (‏AGAE‏):‏

توفر شركة الخليج العربي للسيارات والمعدات (‏AGAE‏) صالات عرض حديثة ومتطورة لعلامة ‏ديبال في كل من القرم، وصحار، وصلالة، إلى جانب مراكز مبيعات إضافية في الموالح، وصحار، ‏وعبري، ونزوى، وبركاء، وصور.‏ بالإضافة إلى ذلك، قامت الشركة بإنشاء 13 مركزاً للخدمة والصيانة في جميع أنحاء سلطنة عمان، ‏بما في ذلك مركز الخدمة الرئيسي في العذيبة بمسقط، لتقديم خدمات الصيانة والإصلاح الشاملة.‏

لمزيد من المعلومات، يمكنكم التواصل مع "ديبال عمان" عبر الرقم المجاني 80050800، أو عبر ‏تطبيق الواتساب على الرقم 96620435، أو زيارة صالة العرض التي تم تدشينها حديثاً في القرم.‏ كما يمكن للعملاء زيارة الموقع الإلكتروني ‏www.deepaloman.com‏ لحجز موعد تجربة قيادة ‏، أو طلب معاودة الاتصال بهم، ولإستكشاف أحدث الطرازات والعروض الخاصة بسيارات ديبال.‏

