دبي، الإمارات: يشهد السوق الإماراتي مؤخراً تحالفاً جديدً بين CorporatEdge، إحدى أبرز شركات تشغيل مساحات المكاتب المُدارة الفاخرة عالمياً، و Braymont Holding ، بهدف تأسيس أول مراكز في بيئات العمل المشتركة في دولة الإمارات تحديداً في إمارة دبي تحت اسم اوفيتيل Offitel في دوان تاون دبي، وذلك تماشياً مع خطتها الطموحة للتوسع داخل الدولة على وجه الخصوص، وعلى مستوى دول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام باستثمارات تقدربـ 100 مليون درهم إماراتي . وتعكس هذه الخطوة التزام CorporatEdge بتعزيز حضورها واستثماراتها في قطاع العقارات التجارية المتنامي في دولة الإمارات، ولا سيما في إمارة دبي، التي تُعد بوابة رئيسية للاستثمار الإقليمي ومركزاً عالمياً للأعمال.

في هذا السياق، أكدت مونا موناه إم شوكلا، المؤسِّسة والرئيسة التنفيذية لـ CorporatEdge Offitels، أن دبي تمثل المحطة الطبيعية التالية في مسيرة الشركة، بوصفها مركزًا عالميًا للأعمال يجمع بين التميز في الأداء وجودة التجربة. وأوضحت أن Offitel وسط مدينة دبي يجسّد الهوية التي تشتهر بها CorporatEdge، من مكاتب عصرية ذات طابع حياتي، وتصاميم دقيقة قائمة على الاحترافية، وعمليات تشغيل عالية الكفاءة، وثقافة مؤسسية مستوحاة من مفاهيم الضيافة الراقية التي تضع راحة فرق العمل في صميم أولوياتها يومًا بعد يوم.

وأضافت أن المركز جرى تصميمه بعناية ليضم مساحات راقية للاجتماعات والتعاون، وخدمات بإدارة الكونسيرج، وتخطيطًا يركّز على تعزيز الصحة والعافية، إلى جانب تجربة متميزة للمأكولات والمشروبات، بما يوفّر بيئة عمل متكاملة وجاهزة للتشغيل الفوري تلبي احتياجات الفرق العالمية العاملة في بيئات عالية الأداء.

يقع أول مركز Offitel في دولة الإمارات العربية المتحدة في إعمار سكوير بقلب وسط مدينة دبي، على مساحة تتجاوز 36 ألف قدم مربع، ويضم 95 جناحًا فاخرًا متكامل الخدمات. ويقدّم المركز بيئة عمل عصرية تشمل مكاتب خاصة، وأجنحة مخصّصة للفرق الكبيرة تستوعب حتى 100 موظف، إلى جانب حلول مؤسسية لمساحات مصمّمة وفق احتياجات الشركات، وقاعات مجالس الإدارة والاجتماعات، وخدمات ضيافة راقية بإدارة الكونسيرج، وغرف تركيز، ومقهى Workbench، ومكاتب تنفيذية، إضافة إلى عناصر تصميم تعزّز مفاهيم الصحة والعافية في بيئة العمل.

وقد جرى تصميم المركز وفق مفهوم المساحات الجاهزة للتشغيل الفوري (Plug-and-Play)، ليلبّي متطلبات الشركات العالمية، والمقار الإقليمية، والشركات سريعة النمو، التي تبحث عن المرونة التشغيلية، وقابلية التوسع، وموقع أعمال مرموق في قلب دبي.

يجسّد الشراكة الاستراتيجية (المشروع المشترك) بين CorporatEdge وBraymont Holding رؤيةً موحّدة لإعادة رسم ملامح مساحات العمل المُدارة الفاخرة في منطقة الشرق الأوسط. ومن خلال هذا التعاون، يسعى الطرفان إلى تطوير منظومة متكاملة ومتميزة تمزج بين الخبرات التشغيلية العالمية والرؤية العميقة للسوق المحلي، لتقديم بيئات عمل مستقبلية قائمة على مفهوم الضيافة الراقية في مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويُعد Offitel وسط مدينة دبي المحطة الأولى ضمن التزام طويل الأمد يهدف إلى تشكيل مستقبل بيئات العمل في المنطقة، حيث تتكامل التصاميم المبتكرة والتقنيات المتقدمة والخدمات عالية المستوى لدعم طموحات الشركات العالمية وتعزيز نموها المستدام.

وفي هذا الإطار، أكد أنيش جاين، المؤسِّس والرئيس التنفيذي لـ Braymont Holding، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تحتل اليوم موقعًا محوريًا في مشهد الأعمال العالمي، مدعومة ببنية تحتية متطورة، ورؤية تنظيمية مستقبلية، وقيادة رشيدة جعلت منها وجهة مفضلة للشركات متعددة الجنسيات والمؤسسات سريعة النمو.

وأشار إلى أن هذه الشراكة الاستراتيجية تجمع بين خبرات تشغيلية راسخة ومعرفة عميقة بالسوق المحلي، موضحًا أن الطموح يتجاوز تقديم مساحات عمل تقليدية، ليشمل بناء منظومة متكاملة مدعومة بالتكنولوجيا ومستوحاة من مفاهيم الضيافة الراقية، تُمكّن الشركات من التوسع والنمو بثقة واستدامة.

نبذة عن CorporatEdge

تُعد CorporatEdge (CE) من الشركات الرائدة في تقديم مساحات المكاتب المخدّمة الفاخرة، مع حضور تشغيلي في كلٍّ من الهند ودولة الإمارات العربية المتحدة. تأسست الشركة عام 2012، وتدير عملياتها عبر 17 موقعًا في نيودلهي، وغورغاون، وبنغالورو، ومومباي، وبيون، وتشيناي، ودبي، بإجمالي مساحة تشغيلية تقارب 590 ألف قدم مربع، وأكثر من 8,900 محطة عمل.

وقد أطلقت CE مفهوم Offitel لابتكار بيئات عمل تجمع بين ضيافة الخمس نجوم والبنية التحتية المكتبية عالية الأداء. وخدمت الشركة أكثر من 1,270 مؤسسة، تتوزع قاعدة عملائها بين 59% من الشركات متعددة الجنسيات وشركات فورتشن 500، و31% من الشركات الصغيرة والمتوسطة، و10% من الشركات الناشئة، في 13 دولة حول العالم.

وتقع جميع مراكز CorporatEdge في مبانٍ من الفئة الأولى (Grade A) حاصلة على شهادة LEED، وتوفّر حلولًا متكاملة تشمل المكاتب الخاصة، والمكاتب المُدارة، وحلول المؤسسات، والمكاتب المخصّصة، والمكاتب الافتراضية، وبطاقات الاستخدام اليومي، وقاعات الاجتماعات.

وانطلاقًا من فلسفة «Atithi Devo Bhava» التي تعني «الضيف هو موضع التقدير»، تواصل CorporatEdge تقديم مساحات عمل قائمة على الخدمة والابتكار التقني، بما يلبي متطلبات الشركات العصرية.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: www.thecorporatedge.com

المركز متاح للإيجار حاليًا ويمكن التواصل عبر

www.corporatedge.ae; +971 581047565

نبذة عن Braymont Holding

تُعد Braymont منصة عالمية للاستثمار والتشغيل، تعمل على بناء شركات قائمة على الأصول ومنصات تشغيلية عبر مجالات العقارات التجارية، وإدارة الأصول، والخدمات الاستشارية، والطاقة المتجددة، والتأجير. تأسست الشركة على يد قادة عالميين يمتلكون أكثر من 50 عامًا من الخبرة المشتركة، وتعمل Braymont كراعٍ للمنصة، وقائد للتنفيذ، ومدير طويل الأجل للأصول ضمن محفظتها، مع دمج الانضباط المؤسسي مع التنفيذ العملي المباشر.

وبفضل حضورها النشط في دول مجلس التعاون الخليجي، وأفريقيا، وآسيا الوسطى، تركز Braymont على تطوير منصات قابلة للتوسع مصممة لتوفير تدفقات نقدية متكررة ومتوقعة، وحماية ضد المخاطر، وتخصيص رأس مال منضبط. تعمل منصتها الخاصة بالعقارات التجارية على تحويل أصول المكاتب من الفئة الأولى (Grade-A) إلى مراكز أعمال قائمة على الضيافة، ومكاتب مُدارة، وحلول تأجير واستشارات، في أسواق ذات قيود على المعروض حيث تتجاوز نسب الإشغال عادة 90–95%، مع استهداف عوائد في نطاق متوسط إلى عالٍ من رقم العشرات.

وبتوجيه من فلسفة الاقتصاد في التكلفة والقوة في خلق القيمة، تضمن Braymont إشرافًا مؤسسيًا على كامل دورة حياة الأصول بدءًا من الاستحواذ مرورًا بالتشغيل وحتى التوسع.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: www.braymontholding.com

