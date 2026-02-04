الرياض، المملكة العربية السعودية: بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة، أعلن تحالف "أكوا"، وهي أكبر شركة خاصة في مجال تحلية المياه في العالم، والرائدة في مجال تحول الطاقة، والأولى في مجال الهيدروجين الأخضر، ومؤسسة الخليج للاستثمار (GIC)، اليوم عن توقيع اتفاقية شراء الطاقة وتحلية المياه (ECWPA) للمرحلتين الثانية والثالثة من مشروع محطة الزور الشمالية المستقل لتوليد الطاقة وتحلية المياه (IWPP)في جنوب الكويت، لمدة 25 عاماً مع وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتية، وتُمثِّل هذه الاتفاقيةُ محطّةً محوريةً في مسار المشروع، حيث تُرسي الإطارَ الرسميَّ لتنفيذ إحدى أكبر محطات الطاقة والمياه المتكاملة في الكويت.

وقال محمد أبونيّان، رئيس مجلس إدارة "أكوا":"يمثّل توقيع هذه الاتفاقية خطوة كبرى في تعزيز أمن الطاقة والمياه في الكويت على المدى البعيد، إذ يعد مشروع محطة الزور الشمالية - المرحلتان الثانية والثالثة - مشروعاً وطنياً استراتيجياً، يجسّد التزام "أكوا" الراسخ بدعم مسيرة التنمية والتطوير في دولة الكويت، ومن خلال توظيف قدراتنا التشغيلية الواسعة، وخبراتنا الفنية، وأفضل المعايير العالمية، فإننا نطمح لتقديم إمدادات مستدامة وموثوقة من الطاقة والمياه، بأسعار تنافسية، مساهمين بذلك في إبراز دور الشراكات الفاعلة بين القطاعين العام والخاص في خلق منافع اقتصادية واجتماعية مستدامة".

وفي معرض تعليقه على الاتفاقية، قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة الخليج للاستثمار، إبراهيم علي القاضي: "نعتز بالمساهمة في تطوير مشاريع بنى تحتية استراتيجية في الكويت من خلال تطوير هذا المشروع، والذي يعد أحد أهم الاستثمارات النوعية، حيث يستخدم أحدث التقنيات وأعلى المعايير العالمية لتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه، وتلتزم مؤسسة الخليج للاستثمار بالمساهمة في توفير الطاقة الكهربائية والمائية المستدامة بتكلفة اقتصادية تنافسية لتعزيز مسيرة الازدهار الاجتماعي والاقتصادي بالكويت". واضاف القاضي: "تُعدّ مؤسسة الخليج للاستثمار مستثمر رائد في مشاريع الطاقة والمياه، وتعتزم مواصلة دورها الرئيسي في مشاريع منطقة الخليج".

وسيُنفَّذ مشروع المرحلتين الثانية والثالثة من محطة الزور الشمالية لتوليد الكهرباء وتحلية المياه، وفق نموذج "البناء والتشغيل ونقل الملكية" (BOT)، وذلك بموجب اتفاقية امتياز تمتد لـ 25 عاماً، وعند تشغيله بالكامل، سيسهم المشروع في تعزيز منظومة الطاقة والمياه الوطنيّة عبر إضافة طاقة توليد تتجاوز 2700 ميجاواط، وإنتاج يومي يصل إلى 120 مليون جالون من المياه المحلاة، مما يُعزِّز بشكلٍ كبيرٍ من قدرات توليد الكهرباء ويرسّخ بنية أمن المياه في الكويت.

ويقع المشروع على بُعد نحو 100 كيلومتر جنوب العاصمة الكويتية، مُجاوراً لمنشأة المرحلة الأولى القائمة من محطة الزور الشمالية، وذلك على امتداد الساحل الجنوبي الشرقي لدولة لكويت قُرب الحدود مع المملكة العربية السعودية، وسيتألف المشروع من محطةٍ لتوليد الكهرباء باستخدام توربينات غازية ذات دورة مركبة (CCGT)، تعمل أساساً بالغاز الطبيعي مع وجود منظومة احتياطية تعمل بوقود الديزل، بالإضافة إلى منشأةٍ متخصصةٍ لتحلية المياه بتقنية التناضح العكسي لمياه البحر.

ويبلغ حجم الاستثمار الإجمالي في المشروع أكثر من 4 مليارات دولار، وستكون ملكية شركة المشروع مشتركة بين "أكوا" ومؤسسة الخليج للاستثمار، حيث ستمتلكان معاً حصّةً تبلغ 40%، في حين ستحتفظ هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص الكويتية بالحصّة المتبقية البالغة 60%، ومن المخطط أن يتم طرح 50% من أسهم الشركة للاكتتاب العام حصرياً للمواطنين الكويتيين، وذلك بعد بدء التشغيل التجاري الكامل للمشروع وإدراجه في سوق الكويت للأوراق المالية.

وبموجب اتفاقية شراء الطاقة وتحلية المياه (ECWPA)، تلتزم وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتية بشراء كامل السعة الإنتاجية المعتمدة للطاقة والمياه من المحطة، وذلك في إطار دعم الخطط الاستراتيجية طويلة المدى لدولة الكويت الرامية إلى تلبية الاحتياجات المتعاظمة من الكهرباء والمياه عبر مشاريع بنية تحتية كبرى، تتميّز بالكفاءة والموثوقية.

وسيتم تنفيذ المشروع من قبل تحالف دولي ومحلي للمقاولات الهندسية والتوريد والبناء تقوده "سيبكو-3" وسيستخدم المشروع معدات يتم توريدها وصيانتها من شركة تصنيع المعدات الأصلية لتوربينات الغاز "جي إي فيرنوفا"، بينما ستتولى شركة "أكوا أوبرايشنز" مسؤولية التشغيل والصيانة على المدى الطويل للمشروع طوال مدة تنفيذه البالغة 25 عامًا.

أكوا (رمز تداول: 2082)، هي شركة مدرجة في السوق المالية السعودية، وهي أكبر شركة خاصة لتحلية المياه في العالم، وأول شركة تعمل في إنتاج الهيدروجين الأخضر، كما أنها رائدة في مجال تحول الطاقة العالمي. ويعمل لدى الشركة التي تم تسجيلها وتأسيسها في عام 2004 في الرياض، في المملكة العربية السعودية، أكثر من 4,000 موظف، وتمارس أعمالها في الوقت الحالي في 15 دولة في الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا الوسطى وجنوب شرق آسيا. وتضم محفظة مشروعاتها 111 مشروعاً قيد التشغيل، أو في مرحلة من مراحل التطوير أو الإنشاء، بقيمة استثمارية تبلغ 430 مليار ريال سعودي (114.8 مليار دولار أمريكي)، وبقدرة على توليد 93 جيجاواط من الطاقة، بالإضافة إلى إنتاج وإدارة 9.2 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يومياً، يتم تسليمها، بكميات كبيرة، لتلبية الاحتياجات الضرورية لمرافق الدولة والصناعات على المدى الطويل، كما توفر المياه والكهرباء لجهات خارجية بموجب عقود شراء ونماذج شراكة بين القطاعين العام والخاص.

عن مؤسسة الخليج للإستثمار

تعد مؤسسة الخليج للإستثمار مؤسسة مالية خليجية رائدة تأسست عام 1983 وتملكها بالتساوي الدول الست أعضاء مجلس التعاون لدول الخليج العربي. وتقوم المؤسسة بدور مهم من خلال الاستثمار الفعال في مشروعات جديدة وقائمة حيوية في دول الخليج، واتساقاً مع استراتيجية المؤسسة في التركيز على قطاعات ذات قيمة مضافة عالية لاقتصاديات المنطقة، فقد اختارت المؤسسة تطوير الطاقة وتحلية المياه في دول مجلس التعاون كأحد أهم القطاعات التي تساهم بها بدور فعال، حيث أن المؤسسة مطور رئيسي في عشرة مشاريع كهرباء ومياه مستقلة في دول مجلس التعاون.

