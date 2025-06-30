إمكانات نمو كبيرة، مع توقعات لوصول القدرة التشغيلية المتصلة إلى 600,000 طن تبريد.

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "سي في سي دي آي أف"، شركة البنى التحتية الاستراتيجية التابعة لـشركة "سي في سي" الرائدة في إدارة الأسواق العالمية الخاصة، و"تبريد" الشركة الرائدة عالمياً في تبريد المناطق، عن شراكتهما للاستحواذ على شركة "بال" لتبريد المناطق، التابعة لمجموعة "ملتيبلاي" في أبوظبي، بصفقة خاضعة للموافقات الرسمية ذات الصلة.

تقدّر قيمة الاستحواذ المتمثلة في حقوق الملّاك في الشركة (قيمة الحصص) بحوالي3.8 مليار درهم إماراتي، وتشمل الصفقة ثمانية امتيازات طويلة الأجل، ثلاثة منها في مدينة أبوظبي وخمسة في جزيرة الريم، تخدمها حالياً خمس محطات مستدامة لتبريد المناطق عبر الشبكات المرتبطة بها، كما تضم الصفقة أيضاً محطة قيد الإنشاء وثلاث محطات أخرى في مرحلة التخطيط. بلغت قدرة التبريد التعاقدية للمحطات القائمة حالياً 182,000 طن تبريد في ديسمبر 2024، ومن المتوقع وصول القدرة الإجمالية للتبريد في التسع محطات والثمانية امتيازات مجتمعةً إلى ما يقارب 600,000 طن تبريد.

تأسست شركة "بال كولينج" عام 2006، وهي لاعب رئيسي في سوق تبريد المناطق في الإمارات، حيث تلبي احتياجات التبريد المستدام للمشاريع البارزة، السكنية والتجارية ومتعددة الاستخدامات. لدى الشركة ثمان اتفاقيات امتياز طويلة الأجل بالإضافة إلى شراكات مع كبار المطورين العقاريين، من ضمنهم الدار العقارية ومُدن وإمكان. كما تتمتع "بال كولينج" بمكانة قوية في جزيرة الريم، الوجهة الاستراتيجية التي انضمت بالكامل للمنطقة الحرة لسوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي لعاصمة دولة الإمارات، ولديها الجاهزية التامة للاستفادة من التوسع والنمو المتوقع في المنطقة، نظراً لحصولها على التراخيص اللازمة من دائرة الطاقة في أبوظبي لخطط توسعة شبكتها المستبقلية.

من جانبه أكّد الدكتور بخيت الكثيري، رئيس مجلس إدارة شركة تبريد، على أهمية هذه الشراكة قائلاً: "نتطلع في "تبريد" دائمًا إلى المستقبل ولضمان بقائنا مرنين. إن الاستحواذ على شركة "بال كولينج" لتبريد المناطق بالشراكة مع "سي في سي دي آي أف" يتماشى تمامًا مع أهدافنا الاستراتيجية واستعدادنا للتكيف مع المشاريع العقارية الطموحة في أبوظبي. لقد شهد هذا العام تطورًا ونموًا ملحوظا بالنسبة لـ "تبريد"، كان أبرزها مشروعنا المشترك بنخلة جبل علي والنمو المستمر في مدينة أبوظبي. تضعنا هذه الخطوات، مدفوعة بالنمو السكاني وأهداف تقليل الانبعاث الكربوني، في موقع مثالي لتلبية الطلب المتزايد في دولة الإمارات على التبريد المستدام."

قال جيس فوسكويل، الشريك الإداري لشركة "سي في سي دي آي أف": "تقدّم "بال كولينج" خدماتها للمتعاملين بموجب عقود امتياز طويلة الأجل، في بيئة حضرية سريعة النمو. تتمتع الشركة بسجل حافل في تطوير وإنشاء محطات تبريد مناطق عالية الجودة، لتوفير حلول تبريد موثوقة وموفّرة للطاقة. وبناءً على سجلّنا الحافل في هذا القطاع، يسعدنا أن نتعاون مع "تبريد"، الشركة الرائدة في مجال تبريد المناطق في الشرق الأوسط، ونحن، بالتعاون مع شركائنا، على ثقة بأن الاستحواذ على "بال كولينج" استثمار عالي الجودة سيوفر عوائد مجزية لمستثمرينا، مع توفير إمكانات للنمو الطويل الأجل بالتزامن مع خلق قيمة مستدامة."

وأضاف خالد المرزوقي، الرئيس التنفيذي لشركة "تبريد": "يشهد هذا العام تطورًا ملحوظًا في مسيرة "تبريد"، وتمثل شراكتنا مع "سي في سي دي آي أف" دخول مرحلة جديدة من النمو في أبوظبي. ستكون فوائد هذا الاستحواذ جوهرية، وكجزء من محفظة "تبريد"، سيتم تشغيل وصيانة هذه المحطات الإضافية بواسطة خبراء رائدين عالميًا في مجال التبريد المستدام. لا شك أن هذا الاستحواذ سيعزز من تصنيفنا الاستثماري، من خلال اتفاقيات امتياز آمنة وطويلة الأجل، والنمو المستقبلي المضمون نظراً لمشاريع التطوير الحالية والمخطط لها في جزيرة الريم."

قال أوزغور أوندر، رئيس "سي في سي الشرق الأوسط": "شراكتنا مع "تبريد"، الشركة الرائدة إقليميًا وذات الخبرة الواسعة في هذا المجال، تتماشى تمامًا مع التزام "سي في سي" بالاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة، ودعم قطاعات الأعمال ذات الأهمية الاستراتيجية التي تدعم التنمية المستدامة في جميع أنحاء الدولة."

تتمحور خبرة "سي في سي دي آي أف" واستثماراتها في قطاعات رئيسية، بما في ذلك تحوّل الطاقة، والبنية التحتية الرقمية، والمرافق، والنقل - وهي مجالات بالغة الأهمية للرؤية الاستراتيجية لشركة "تبريد" - مما يجعلها شريكًا مثاليًا لمشروع تحويلي بهذا الحجم.

وفي معرض تعليقها على هذه الصفقة، قالت سامية بوعزة، الرئيس التنفيذي والمدير العام لمجموعة "ملتيبلاي": "تمثل عملية بيع أصول شركة ’بال القابضة للتبريد‘ خطوة مدروسة ضمن استراتيجيتنا لإعادة هيكلة المحفظة الاستثمارية، بهدف تحقيق عوائد مجزية لمساهمينا. وتعكس هذه الخطوة قدرتنا على تحويل أصولنا إلى عوائد مجزية، بالتزامن مع تعزيز السيولة النقدية وتوجيهها لدعم المرحلة التالية من نمو ملتيبلاي على مستوى القطاعات الرئيسية، والتوسع الاستراتيجي في الأسواق العالمية."

تم توقيع الاتفاقية خلال حفل خاص أُقيم في المقر الرئيسي لمجموعة "ملتيبلاي" في أبوظبي من قبل سامية بوعزة، الرئيس التنفيذي والمدير العام للمجموعة، وخالد المرزوقي، الرئيس التنفيذي لشركة "تبريد"، وأوزغور أوندر، رئيس شركة "سي في سي الشرق الأوسط"، وبحضور الدكتور بخيت الكثيري، رئيس مجلس إدارة شركة "تبريد".

نبذة عن الشركة الوطنية للتبريد المركزي (ش.م.ع) "تبريد"

توفّر شركة "تبريد" خدمات تبريد المناطق الأساسية والمستدامة للمشاريع المرموقة في المنطقة؛ مثل برج خليفة، ومسجد الشيخ زايد الكبير، ومتحف اللوفر أبوظبي، وعالم فيراري، وأبراج الإمارات، وجزيرة ياس، وجزيرة الماريه، ودبي مول، ودبي أوبرا، ومترو دبي، ومرفأ البحرين المالي، ومشروع جبل عُمر في مكّة المكرّمة. وتمتلك الشركة وتدير عبر محفظتها 92 محطة، بما في ذلك 76 محطة في دولة الإمارات، وخمس محطات في المملكة العربية السعودية، وثمانية محطات في عُمان، وواحدة في كل من مملكة البحرين والهند ومصر، بالإضافة إلى غيرها من المشاريع والعمليات الدولية.

تتميّز "تبريد" بريادتها في تعزيز مسيرة الأفراد والمجتمعات والبيئة حول العالم نحو مستقبل أكثر استدامة؛ حيث تأسّست الشركة في عام 1998 وتمّ إدراجها في سوق دبي المالي، وهي واحدة من أقوى الشركات نموًّا في دولة الإمارات. وتسعى "تبريد" إلى ترسيخ مكانتها العالمية الرائدة في قطاع تبريد المناطق من خلال عملياتها الإقليمية والدولية الواسعة، والموثوقية والكفاءة الرائدة على مستوى القطاع، وبرامج البحث والتطوير والاستثمار في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. وبالإضافة إلى تبريد المناطق، تهدف خدمات "تبريد" لكفاءة الطاقة إلى توسعة تأثيرها المستدام، بما يساعد الشركات والمؤسسات على تحسين استهلاكها الكلّي من الطاقة، وبالتالي منع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والمساعدة في تحقيق أهداف الحياد الكربوني.

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نبذة عن CVC DIF

تُعد CVC DIF (المعروفة سابقًا باسم DIF Capital Partners) شركة عالمية رائدة في إدارة صناديق أسهم البنية التحتية متوسطة الحجم. تأسست عام 2005، ومقرها أمستردام، هولندا، وتدير أصولًا للبنية التحتية بقيمة 19 مليار يورو تقريبًا في قطاعات تحول الطاقة، والنقل، والمرافق، والتحول الرقمي.

مع أكثر من 250 موظفًا في 12 مكتبًا، تقدم CVC DIF نهجًا تسويقيًا فريدًا، يجمع بين حضور عالمي ومزايا شبكات محلية قوية وقدرات استثمارية تركز على قطاعات محددة. تُشكل CVC DIF استراتيجية البنية التحتية لشركة CVC، الشركة العالمية الرائدة في إدارة الأسواق الخاصة. تتيح هذه الشراكة لـ CVC DIF الاستفادة من منصة CVC العالمية، التي تضم 30 مكتبًا موزعة على ست قارات.

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