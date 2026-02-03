القاهرة، مصر: يسر شركة تاكيدا، الشركة العالمية المتخصصة في الأدوية الحيوية التي تركز على المرضى، أن تعلن عن النجاح الكبير لاختتام القمة الثانية لمنطقة أوراسيا والشرق الأوسط وأفريقيا (EAMEA) للوذمة الوعائية الوراثية (HAE) والتي عُقدت في سوفيتل النيل بالقاهرة. وقد جَمَع هذا الاجتماع العلمي نُخبة من كبار المتخصصين في الرعاية الصحية المعنيين بعلاج مرض الوذمة الوعائية الوراثية بهدف أساسي وهو تعزيز رعاية المرضى المصابين بهذا المرض النادر من خلال التبادل العلمي، والتعلم من النظراء، وجلسات المُناقشات.

تُعَدُّ تاكيدا في طليعة الجهود الرامية إلى تطوير الرعاية بالأمراض النادرة، بما في ذلك الوذمة الوعائية الوراثية، من خلال دفع التعاون العلمي والابتكار في منطقة أوراسيا والشرق الأوسط وأفريقيا. وقد انعقدت القمة تحت شعار "نحو فهم أعمق ورعاية أفضل للوذمة الوعائية الوراثية"، وشارك فيها نخبة من الخبراء الوطنيين والدوليين من تخصصات متنوعة تشمل الطب الباطني، وطب الأطفال المناعي، وعلم المناعة، وأمراض الرئة، والحساسية، وعلم الأدوية. وتبادل المشاركون الرؤى السريرية والأدلة العلمية الناشئة وأفضل الممارسات في علاج مرض الوذمة الوعائية الوراثية، مع مناقشة التحديات الواقعية التي يواجهها الأطباء في تركيا، وشرق الخليج والشام، والخليج الغربي، ومصر والجزائر.

الوذمة الوعائية الوراثية . هي حالة نادرة وجينية وقد تكون مُهدّدة للحياة. تظهر أعراض هذا المرض كنوبات تورم متكررة وغير متوقعة والتي قد تؤثر على الجلد أو الجهاز الهضمي أو الممرات الهوائية العليا. غالبا ما يتم تشخيص المرض بشكل خاطئ أو متأخر بسبب قلة الوعي بالمرض وطبيعة الأعراض غير المحددة [1]. بدون التدخل المناسب وفي الوقت المناسب، قد تؤدي بعض النوبات إلى الوفاة خاصة تلك التي تصيب الحنجرة. وعلى مستوى العالم ، تقدّر الإصابة بهذا المرض شخصا واحدا من كل 50,000 إلى 100,000 شخص2 مما يُبرز أهمية التشخيص المبكر والتوجيه إلى مسارات الرعاية المتخصصة.

وقد صرَّح خالد ساري، المدير العام لغرب الخليج العربي ومصر لدى تاكيدا بأننا نضع المرضى في قلب كل ما نقوم به في تاكيدا وذلك من خلال تنظيم مبادرات مثل قمة الوذمة الوعائية الوراثية الإقليمية ، ومن خلالها استطعنا أن نجمع بين كبار الأطباء المتخصصين من جميع أنحاء منطقة أوراسيا والشرق الأوسط وأفريقيا لتعزيز تبادل المعرفة الفعّال، والفَهم العلمي، والعمل بشكل تعاوني لمعالجة الاحتياجات غير الملباة لمرضى الوذمة الأوعية الوراثية. وأضاف ""في ظل التطورات العلمية المتسارعة التي تُسهم في إعادة تشكيل ممارسات إدارة الأمراض، يظل تعزيز الوعي والارتقاء بالخبرات السريرية عاملين أساسيين لتحقيق تقدم فعلي. وتؤدي المنتديات العلمية المتخصصة، مثل هذه القمة، دورًا محوريًا في تسهيل تبادل المعرفة بين المتخصصين في الرعاية الصحية، ودعم التشخيص المبكر وتوفير الرعاية المناسبة للمرضى في مختلف أنحاء المنطقة."

وأشار الأستاذ الدكتور ماجد رفعت، دكتوراه في الطب، زميل الكلية الملكية للأطباء بالمملكة المتحدة (FRCP) ، زميل الأكاديمية الأمريكية للحساسية والربو والمناعة (FAAAAI) ، أستاذ الطب بوحدة الحساسية والمناعة السريرية، جامعة عين شمس، القاهرة، مصر "بصفتي طبيباً، أعتقد أن المبادرات مثل قمة الوذمة الوعائية الوراثية ضرورية لتطوير المعرفة الطبية وتحسين نتائج المرضى. وتُعَدُّ فرصة فعّالة للمهنيين الصحيين لتبادل الخبرات، ومناقشة الأدلة العلمية الناشئة، وتعزيز أفضل الممارسات في علاج مرض الوذمة الوعائية الوراثية. ويُعتبر هذا التعاون العلمي ضروري لضمان التشخيص السريع والعلاج الفعال للمرضى الذين يعيشون هذه الحالة النادرة."

وأفاد شريف إبراهيم، رئيس الشؤون الطبية وخدمات المرضى في منطقة أوراسيا والشرق الأوسط وأفريقيا في تاكيدا "تمثل قمة الوذمة الوعائية الوراثية الاقليمية جزءاً من التزام تاكيدا الأوسع وطويل الأمد بتحسين النتائج للمرضى الذين يعيشون بأمراض نادرة من خلال التبادل العلمي، والتعليم المهني في الرعاية الصحية، والابتكار المرتكز على المريض. وتواصل شركة تاكيدا دعم الجهود لرفع الوعي بالأمراض من خلال العمل الوثيق مع المجتمع الطبي المحلي ، وتعزيز الممارسة الإكلينيكية، والمساهمة في تحقيق نتائج رعاية صحية أكثر استدامة في المنطقة"

شدد المشاركون على ضرورة زيادة الوعي بالأدلة العلمية الناشئة، ومشاركة التجارب السريرية، واعتماد أفضل الممارسات، وتطوير استراتيجيات أكثر فعالية لمنع وعلاج نوبات المرض المهددة للحياة.

تظل تاكيدا ملتزمة بالتعاون مع المجتمع الطبي لتحويل مستوى الرعاية لمرضى الوذمة الوعائية الوراثية، لضمان نتائج صحية أفضل وتحسين جودة الحياة في تركيا وشرق الخليج والشام والخليج الغربي ومصر والجزائر وما بعدها.

حول تاكيدا

تركّز تاكيدا على تحقيق صحة أفضل للناس ومستقبل أكثر إشراقًا للعالم. ونسعى إلى تحسين حياة المرضى وتحسين جودة حياتهم ضمن مجالاتنا العلاجية الأساسية، بما في ذلك أمراض الجهاز الهضمي والالتهابات، والأمراض النادرة، والعلاجات المشتقة من البلازما، والأورام، وعلوم الأعصاب، واللقاحات. وبالتعاون مع شركائنا، نهدف إلى تحسين تجربة المرضى من خلال محفظة تطوير ديناميكية ومتنوعة. وبصفتنا شركة عالمية رائدة في مجال الأدوية الحيوية، قائمة على القيم ومدفوعة بالبحث والتطوير، وتتخذ من اليابان مقرًا رئيسيًا لها، فإننا نسترشد بالتزامنا تجاه المرضى، وموظفينا، والكوكب. ويعمل موظفونا في نحو 80 دولة ومنطقة بدافع من رسالتنا، ويرتكزون على القيم التي شكّلت هويتنا لأكثر من قرنين من الزمان.

-انتهى-

#بياناتشركات