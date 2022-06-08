البرنامج يهدف إلى إلهام الطلاب لمتابعة التعليم في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والمهن التقنية

الرياض، المملكة العربية السعودية: أطلقت تاتا للخدمات الاستشارية (TCS) برنامجها الرائد للابتكار الرقمي والاستعداد الوظيفي جو أي تي (goIT) في الرياض بالمملكة العربية السعودية.

ويهدف برنامج "جو أي تي" إلى تبسيط علوم الكمبيوتر ومساعدة الطلاب على اكتساب المهارات والثقة المطلوبة لمتابعة وظائف في مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، كما يتيح للشباب الوصول إلى التعليم العملي في مجال التكنولوجيا وتحديات التصميم. ويمنح الطلاب الفرصة للتعرف على التفكير من أجل التصميم، والتقنيات الرقمية والمنهجيات المرنة لتطوير الحلول والنماذج الأولية للأعمال التي تساهم في تحسين مجتمعاتهم أو دعم أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. ويتضمن المنهج التفاعلي دورة حياة الابتكار، ونماذج أعمال لتصميم المنتج، ومهارات ريادة الأعمال ذات الصلة بالصناعة. وسيقوم موظفو تاتا للخدمات الاستشارية بتوجيه الطلاب، وتوفير سياق الصناعة والاتصالات في العالم الحقيقي.

تتعاون تاتا للخدمات الاستشارية حاليًا مع مدرسة الصحافة العالمية بالرياض ودربت 106 طالبًا. وتحت شعار أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، قدم الطلاب حلولا لقضايا الصحة الجيدة والرفاهية، والطاقة النظيفة بأسعار معقولة، والقضاء على الجوع. على سبيل المثال، قام طلاب الصف السابع بالبحث عن حل عبر تطبيق للهاتف الجوال، ووضعوا نماذج أولية له أطلقوا عليه "Team Earth" يعرض أقرب مواقع منافذ الطاقة المتجددة ويجد المتطوعين في مجال البيئة والمتطوعين في المجالات الاجتماعية والحوكمة. وفي الوقت نفسه، طرح طلاب الصف الخامس حلاً تقنيًا لحل مشكلة الجوع في العالم من خلال إنشاء تطبيق يعمل كمجمع رقمي. يُطلق عليه "سوبر ماركت مجاني"، حيث سيساعد الأشخاص على تقديم التبرعات وتلقيها.

وقال سومانتا روي، الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في تاتا للخدمات الاستشارية: "لكي تكون قادرًا على المنافسة في الاقتصاد الرقمي في المستقبل، يتعين على كل مجتمع الاستثمار في تطوير رأس ماله البشري وخلق قوة عاملة قادرة رقميًا. لقد أقمنا شراكة مع المجتمعات المحلية على مدار الـ 13 عامًا الماضية لإثارة الاهتمام بتكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا بين الشباب". وتابع: "بعد النجاح الكبير الذي حققته جو أي تي

في أجزاء أخرى من العالم، قدمنا هذا البرنامج في المملكة حتى يتمكن الطلاب من التعلم من محترفي التكنولوجيا المهرة في تاتا للخدمات الاستشارية واستعراض مهاراتهم في مجال تكنولوجيا المعلومات. نتطلع إلى توسيع البرنامج ليشمل المزيد من المدارس في السعودية قريبًا ".

وتعليقًا على هذا التعاون، قالت علا مراد، المنسقة الأكاديمية في مدرسة الصحافة العالمية بالرياض: "نحن متحمسون جدًا لرؤية تعلم طلابنا وتفاعلهم في إطار هذا التعاون في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات من خلال برنامج جو أي تي. لقد أثاروا إعجابنا حقًا بحماسهم واستعدادهم للتعلم. أعتقد أن برامج مثل هذه مهمة للغاية في توضيح للطلاب كيف يمكنهم النجاح في مجموعة من المجالات الهامة، مع أسس جيدة في مجال تكنولوجيا المعلومات ".

تشارك ليا، طالبة في الصف السابع، مدرسة الصحافة العالمية، تجربتها "يسعدني جدًا أن أتيحت لي الفرصة للمشاركة في برنامج التفكير التصميمي. التدريب على تطبيقات الأجهزة المحمولة رائع وأنا فخور بمشروعي لتحسين الصحة العالمية باستخدام التكنولوجيا ".

استفاد من البرنامج الرائد أكثر من 100 ألف طالب في 38 دولة حول العالم منذ إنشائه في عام 2009. في البداية، تم إجراء برنامج TCS goIT باللغة العربية ليناسب المدارس المحلية في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

تم اختيار تاتا للخدمات الاستشارية كأفضل شركة في منطقة الشرق الأوسط من قبل معهد كبار أرباب العمل(Top Employers Institute) لمدة ست سنوات متتالية. ويعزز مختبر ابتكار كل النساء(All-Women) الرائد التابع للشركة في الرياض التعاون مع الشركات الناشئة والجامعات لتوفير منصة للطلاب للاستكشاف والابتكار باستخدام التقنيات الجديدة. وفازت شركة تاتا للخدمات الاستشارية السعودية مؤخرًا بالجائزة البرونزية ضمن جائزة الملك خالد للاستدامة 2021 وجائزة أفضل تميز تشغيلي في مؤتمر الجودة العالمي.

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