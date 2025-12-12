مخطط متكامل بمساحةٍ تتجاوز مليوني قدمٍ مربع، مستوحًى من فلسفة الحدائق اليابانية، يجسّد التوازن والصفاء وإيقاع الحياة الهادئ بجوار البحر.

دبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت "بيوند للتطوير العقاري"، الشركة الرائدة ذات الرؤية المستقبلية المبتكرة في تطوير المشاريع على الواجهات البحرية في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن إطلاق "سيورا" (SIORA)، أول مخطط رئيسي للشركة على البحر مباشرةً في جزر دبي، وثاني مخطط لها خلال عام واحد فقط، في خطوة مهمة في مسيرتها الاستراتيجية للتوسّع، بما يعكس التزامها بالرؤية الحضرية المستقبلية لإمارة دبي.

ويمتد «سيورا» على مساحةٍ تتجاوز مليوني قدمٍ مربع، ويجسّد ملاذاً شاطئياً مستوحًى من مفهوم "إيكيغاي" الياباني للسعي نحو حياة هادفة ومليئة بالمعاني، بما يعزّز السعادة والصحة الجسدية والنفسية والاجتماعية. وفي هذا السياق، يقدّم رؤية معمارية مبتكرة تعكس في تصميمها فلسفة الحدائق اليابانية، لتُعيد صياغة العلاقة بين الإنسان والطبيعة والمكان ضمن بيئة تتناغم فيها الهندسة المعمارية والطبيعة والصحة والعافية والمجتمع في انسجامٍ تام.

وعلق الرئيس التنفيذي لـ"بيوند للتطوير العقاري"، عادل تقي، قائلاً: "منذ انطلاقة "بيوند" في عام 2024، كان هدفنا واضحاً وهو توسيع آفاق التجارب المعيشية لتطال شريحة أوسع، وتقديم قيمة حقيقية تُثري أسلوب الحياة وترفع معايير جودة العيش. وفي عام واحد فقط، نجحنا في إطلاق تسعة مشاريع بارزة ساهمت في ترسيخ حضورنا وتعزيز ثقة السوق برؤيتنا المستقبلية. ويسرّني اليوم الإعلان عن «سيورا»، ثاني مخطط رئيسي لنا ضمن مسيرتنا الاستراتيجية للتوسع على الواجهات البحرية في دبي، على مساحة تتجاوز مليوني قدمٍ مربع وبمساحة بنائية تصل إلى 2.7 مليون قدمٍ مربع، في موقعٍ استثنائي على جزر دبي.

وأضاف تقي: "يشكّل «سيورا» رؤية مستقبلية متكاملة لأسلوب الحياة العصري بجوار البحر، بما يتماشى مع مستهدفات خطة دبي الحضرية 2040 التي تُعزّز الرفاهية وجودة الحياة، وتضع الصحة والحركة والتفاعل الإنساني في قلب التخطيط الحضري. ويوفّر المخطط بيئةً متوازنةً تشجّع ثقافة المشي وركوب الدراجات، وتدعم نمط حياة صحي ونشط، وتُرسّخ الارتباط العميق بالطبيعة عبر تصميم يرتقي بتفاصيل الحياة اليومية. ما نقدّمه في «سيورا» يتجاوز تطوير وجهة سكنية، بل هو تأسيس لمجتمعٍ نابض بالحياة يجمع السكن والضيافة والتجزئة الراقية ضمن منظومة واحدة متكاملة، تُسهم في تعزيز مكانة دبي كمدينة عالمية للعيش والاستثمار."

وخلال العام الماضي، حققت "بيوند" إنجازات استثنائية شملت إطلاق تسعة مشاريع جديدة، واستقطاب مستثمرين ومستخدمين نهائيين من أكثر من 40 دولة، وحققت مبيعات تجاوزت 10 مليارات درهم إماراتي، ما يعكس ثقة السوق برؤيتها ودورها المتنامي في قيادة مشهد التطوير العقاري في دبي.

وصُمّم «سيورا» كوجهةٍ للمشاة بالكامل، حيث تنساب الحركة دون مركبات فوق سطح الأرض، وتبقى المواقف تحت مستوى الأرض حفاظاً على الهدوء وروح المكان وطابع الحياة الساحلية المعاصرة. وتشكل المساحات الطبيعية أكثر من 70 في المئة من المشروع، بما في ذلك ما يزيد على 1.5 مليون قدم مربع من الحدائق والمساحات المفتوحة، بينما يرسّخ امتداد الشاطئ لمسافة 6 كيلومترات حضور البحر في التجربة اليومية في "سيورا".

وتنساب المسارات المظلّلة والتراسات الخضراء ضمن شبكة تشجّع على الحركة اليومية بسهولة وراحة، وتوفّر لحظات تواصل اجتماعي في أجواء طبيعية نابضة بالحياة. وتخلق هذه الممرّات مناخاً ألطف يدعم أسلوب حياة نشطاً متكاملاً مع البيئة ويُعزّز الرفاهية والاسترخاء. ولتعزيز الهوية الجمالية والثقافية، تحتضن المساحات العامة أعمالاً فنية مستوحاة من الفلسفات اليابانية، لتحويل الحركة إلى تجربة حسّية تُضفي على المكان روحاً معبّرة وهويةً مميّزة.

وتتجسّد الاستدامة في جوهر المخطط من خلال ثلاثة عناصر طبيعية مستوحاة من فلسفات الحدائق اليابانية. فالرياح «كازه» تعزّز التهوية الطبيعية والراحة الخارجية، والماء «ميزو» يلطّف المناخ المحلي ويُعيد السكينة، والظل «كاغي» يوجّه الكتل العمرانية ويحدّ من الحرارة لتحقيق الراحة بشكل طبيعي وأصيل ومستدام.

ويمثّل «سيورا» بداية حضور «بيوند» على جزر دبي، وتعزيز دورها في صياغة مستقبل الواجهة البحرية والارتقاء بمعايير الحياة الهادفة المبنية على التصميم وجودة العيش.

#بياناتشركات

- انتهى -

لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

لينا سعيد

هاتف: 00971585751699

بريد: lina@gambit.ae