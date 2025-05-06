أبوظبي – الإمارات العربية المتحدة– أعلنت مجموعة «بيورهيلث» وشركتها التابعة «صحة» عن تعاونها مع مستشفى «سينسيناتي للأطفال» في الولايات المتحدة، من خلال مدينة الشيخ خليفة الطبية. ويوفر هذا التعاون خبرات عالمية ورعاية تخصُّصية في طب الأطفال ويعزز الخدمات السريرية والبحوث والتدريب الطبّي في أبوظبي ودولة الإمارات، ويُسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً رائداً في مجال طب الأطفال المتقدم.

ويُتيح هذا التعاون تطبيق أفضل الممارسات العالمية في عدد من التخصُّصات الدقيقة في طب الأطفال التي تشمل جراحة القلب، وجراحة الأعصاب، والأورام، وطب وزراعة الأعضاء. ويؤدّي دمج الخبرات السريرية لمدينة الشيخ خليفة الطبية مع الخبرة العالمية لمستشفى «سينسيناتي للأطفال» إلى الارتقاء بمستوى الرعاية الصحية والابتكار والتعلُّم المستمر والتحسين الدائم.

وضمن فعاليات أسبوع أبوظبي العالمي للصحة 2025، وبحضور معالي منصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة – أبوظبي، وسعادة الدكتورة نورة خميس الغيثي، وكيل دائرة الصحة – أبوظبي، وشايستا آصف، الرئيس التنفيذي لمجموعة بيورهيلث، وراشد القبيسي، الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة بيورهيلث. وقع اتفاقية التعاون سعيد الكويتي، الرئيس التنفيذي لشركة صحة، وأوليفر راين، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية لدى مستشفى سينسيناتي للأطفال.

وقال معالي منصور إبراهيم المنصوري: «بتوجيهات ودعم القيادة الرشيدة، نواصل في أبوظبي العمل من أجل توفير منشآت صحية متخصصة تُقدم خدمات متميزة تُمكن أفراد المجتمع من أن يحظوا بحياة صحية مديدة، من خلال تعزيز أطر التعاون مع كبرى المؤسسات الصحية في العالم. ويؤكد العمل المشترك بين شركة صحة ومستشفى سينسيناتي للأطفال عمق العلاقات التي تجمعنا بالشركاء في الولايات المتحدة والرؤى المشتركة القائمة على الارتقاء بصحة المجتمعات في كل مكان».

وقالت شايستا آصف: «تفخر بيورهيلث بقيادة شراكات تُسهم في رفع معايير الرعاية الصحية وتحقيق تحوّل إيجابي في حياة الأفراد. وتُرسّخ هذه الشراكة ريادة أبوظبي في مجال رعاية الأطفال الصحية في المنطقة، من خلال تقليل الاعتماد على العلاج في الخارج، وتعزيز الكفاءات المحلية، وبناء منظومة صحية أكثر مرونة واستدامة على المدى الطويل. ومن خلال الاستفادة من الخبرات المتقدمة لدى المؤسستين، نهدف إلى تعزيز مكانة المنطقة قوةً رائدةً عالمياً في مجال طب الأطفال، ودفع عجلة الابتكار، وتقديم نتائج استثنائية للأطفال وعائلاتهم».

ويُعيد التعاون تشكيل نماذج الرعاية، ويُتيح تطوير مسارات علاجية متكاملة للمرضى، وتطبيق بروتوكولات مبتكَرة تهدف إلى تحقيق تأثير شامل ومستدام على مستوى النظام الصحي. ومن خلال نموذج عالمي موحَّد يركِّز على النتائج الشاملة والمتمحورة حول المريض، يواصل الفريقان تقدُّمهما في تطوير رعاية الأطفال، ما يضع أبوظبي في موقع ريادي في مجال طب الأطفال المتقدِّم في منطقة الشرق الأوسط.

وقال الدكتور ستيف ديفيس، الرئيس والمدير التنفيذي لمستشفى سينسيناتي للأطفال: «لطالما كان هدفنا في مستشفى سينسيناتي للأطفال، أن نكون الروّاد في مجال تحسين صحة الأطفال، وعلى مدار العقود الماضية، حققنا تقدماً ملموساً في تحسين صحة الأطفال في سينسيناتي، والولايات المتحدة، ومناطق عديدة حول العالم. وأنجزنا ذلك من خلال شراكات مع مؤسسات أخرى، اعتمدنا فيها نهج (الجميع يُعلِّم والجميع يتعلَّم). ونحن متحمسون للفرص التي تجمعنا مع مستشفى مدينة الشيخ خليفة الطبية التابع لشركة (صحة)، حيث نتقاسم معهم الرؤية ذاتها لإنشاء مركز تميز عالمي المستوى في طب الأطفال في أبوظبي، ما يعود بالنفع على أطفال دولة الإمارات والمنطقة والأطفال في مستشفى سينسيناتي«.

وتُعَدُّ هذه المبادرة ركيزة أساسية في رؤية «بيورهيلث» و«صحة» الأشمل لجعل أبوظبي مرجعاً عالمياً في تقديم الرعاية الصحية. ويسهم مركز التميُّز لطب الأطفال، الذي أُنشِئ حديثاً في مدينة الشيخ خليفة الطبية بالتعاون مع مستشفى «سينسيناتي للأطفال»، في مواصلة توفير أفضل مستويات الرعاية الصحية للمرضى في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط ، ما يسهم في تقليل الحاجة للسفر للخارج لتلقي العلاج.

نبذة عن "بيورهيلث":

تعد "بيورهيلث" أكبر مجموعة للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط، مدعومة بمنظومة متكاملة تركز على إطالة العمر وابتكار أساليب جديدة لتحسين متوسط العمر الصحي. وتضم المجموعة أكثر من 110 مستشفيات، وأكثر من 316 عيادة، ومراكز تشخيص متعددة، وحلول تأمين، وصيدليات، وتقنيات صحية، ومشتريات، واستثمارات، وغيرها. ومع تسخير الابتكارات الرائدة في قطاع الرعاية الصحية، تسعى "بيورهيلث" إلى تخطي حدود الوقت وفتح آفاق جديدة للبشرية جمعاء. ومن خلال تطوير علم إطالة العمر، تعمل مجموعة "بيورهيلث" ضمن رؤية جديدة لمستقبل الرعاية الصحية انطلاقاً من دولة الإمارات العربية المتحدة وصولاً إلى جميع أنحاء العالم.

وتضم مجموعة "بيورهيلث" كل من:

"صحة" - واحدة من أكبر شبكات الرعاية الصحية للمستشفيات والعيادات في دولة الإمارات.

- واحدة من أكبر شبكات الرعاية الصحية للمستشفيات والعيادات في دولة الإمارات. عيادات صحة - تقديم خدمات رعاية صحية مجتمعية شاملة.

- تقديم خدمات رعاية صحية مجتمعية شاملة. الشركة الوطنية للضمان الصحي "ضمان" - شركة التأمين الصحي الرائدة في دولة الإمارات.

- شركة التأمين الصحي الرائدة في دولة الإمارات. المكتب الطبي - يشرف على مستشفيات الشيخ خليفة ومنشآت الرعاية الصحية المنشأة بموجب مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة.

- يشرف على مستشفيات الشيخ خليفة ومنشآت الرعاية الصحية المنشأة بموجب مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة. رافد - أكبر مؤسسة مشتريات لمجموعة الرعاية الصحية في دولة الإمارات.

- أكبر مؤسسة مشتريات لمجموعة الرعاية الصحية في دولة الإمارات. بيورلاب - إدارة وتشغيل أكبر شبكة من المختبرات في المنطقة.

- إدارة وتشغيل أكبر شبكة من المختبرات في المنطقة. وآن هيلث - شبكة مبيعات ودعم توفر حلولًا طبية شاملة لقاعدة تضم أكثر من 300 مزود لخدمات الرعاية الصحية.

- شبكة مبيعات ودعم توفر حلولًا طبية شاملة لقاعدة تضم أكثر من 300 مزود لخدمات الرعاية الصحية. ذي لايف كورنر - أول صيدلية شاملة في أبوظبي، تخدم المؤسسات الصحية.

- أول صيدلية شاملة في أبوظبي، تخدم المؤسسات الصحية. أردنت للخدمات الصحية - هي رابع أكبر مجموعة رعاية صحية خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية.

- هي رابع أكبر مجموعة رعاية صحية خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية. سيركل هيلث جروب - أكبر مشغلي المستشفيات المستقلة في المملكة المتحدة.

- أكبر مشغلي المستشفيات المستقلة في المملكة المتحدة. مجموعة "هيلينك للرعاية الصحية" - أكبر مزوّد للرعاية الصحية الخاصة في اليونان وقبرص

- أكبر مزوّد للرعاية الصحية الخاصة في اليونان وقبرص "بيور سي اس" - الشركة الرائدة للخدمات السحابية والتكنولوجية، والمتخصصة في الأمن السيبراني وأنظمة معلومات الذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية الشاملة.

- الشركة الرائدة للخدمات السحابية والتكنولوجية، والمتخصصة في الأمن السيبراني وأنظمة معلومات الذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية الشاملة. مدينة الشيخ شخبوط الطبية - أكبر مُجمع لخدمات الرعاية الصحية في دولة الإمارات، والذي يقدم رعاية صحية فائقة ومتكاملة.

لمعرفة المزيد، يرجى زيارة www.purehealth.ae

نـبذة عن صحة:

تعد شركة صحة، شركة مساهمة عامة مستقلة تم تأسيسها لتطوير الأنشطة العلاجية لنظام الرعاية الصحية العام في إمارة أبوظبي. تمتلك الشركة وتدير جميع المستشفيات والعيادات الحكومية في إمارة أبوظبي وتعتبر شركة صحة أحد أصول "بيورهيلث" أكبر مجموعة للرعاية الصحية في الشرق الأوسط.

تلتزم شركة صحة بعملية التحسين المستمر لرعاية المتعاملين وفقًا للمعايير المعترف بها دولياً وتعمل على توفير رعاية صحية متميزة على المستوى العالمي لأفراد المجتمع من خلال إدارتها لـ 16 مستشفى بها أكثر من 3,900 سرير وتضم 74 مركزاً للخدمات العلاجية الخارجية والأسرية والطارئة و3 بنوك دم. وتستوعب منشآتها 117,162 مريض في العنابر الداخلية سنوياً، وتُجرى بها43,262 عملية جراحية، فضلاً عن توفير الخدمات العلاجية لأكثر من خمسة ملايين مريض في العيادات الخارجية.

وتعد شركة صحة واحدة من أكبر مزوّدي خدمات الرعاية الصحية المتكاملة على مستوى منطقة الشرق الأوسط، إذ يعمل بها أكثر من 14 ألف شخص ضمن الأطقم الطبية والتمريض والخدمات الفنية المساندة والإدارية. للتعرف على المزيد حول شركة صحة.

يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.seha.ae.

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