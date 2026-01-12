أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 12 يناير 2026: أطلقت بيورهيلث "مركز أبوظبي للأبحاث الصحية"، وهو وحدة بحثية سريرية متكاملة تجمع كافة النشاطات البحثية لمنشآتها الصحية في أبوظبي، من المستشفيات وعيادات الرعاية الأولية والمختبرات المتقدمة.

وأعلن رسمياً عن إطلاق المركز الجديد خلال مؤتمر دراسات مركز أبوظبي للأبحاث الصحية 2025 الذي انعقد في الإمارة بدعم من دائرة الصحة – أبوظبي، واستقطب نخبة من الخبراء العالميين لتعزيز التعاون في مجالات البحث السريري والابتكار العلمي.

وتجسد هذه الخطوة إنجازاً رئيسياً يرسخ مكانة أبوظبي كمساهم رئيسي في تطوير الرعاية الصحية عالمياً، وتؤكد التزام «بيورهيلث» بدفع عجلة البحوث التطبيقية والابتكارات الطبية والطب الدقيق.

ويضمّ «مركز أبوظبي للأبحاث الصحية» العمليات البحثية السريرية لـ16 مستشفى وشبكة واسعة من عيادات الصحة الأولية ومختبرات متقدمة، ليشمل جميع مراحل دورة البحث العلمي، من تصميم بروتوكولات الدراسات واستقطاب المشاركين، إلى التنسيق التنظيمي وتحليل البيانات والنشر العلمي.

ويشرف المركز على أكثر من 100 دراسة بحثية سريرية نشطة، بمشاركة 300 باحث رئيسي وفريق علمي يضم أكثر من 700 باحث، ويتعاون مع جهات حكومية وشركات عالمية في مجال الصناعات الدوائية الحيوية ومؤسسات بحثية رائدة لتنفيذ أبحاث سريرية شاملة تنسجم مع أولويات الرعاية الصحية في أبوظبي.

وقالت سعادة الدكتورة نورة خميس الغيثي، وكيل دائرة الصحة – أبوظبي: "إن توحيد جهود منظومتنا المتكاملة يجسد رؤية أبوظبي في الارتقاء بالرعاية الصحية عبر العلم والابتكار. ويُشكّل تأسيس مركز أبوظبي للأبحاث الصحية محطةً مهمة في توحيد قدراتنا البحثية ودفع الدراسات السريرية ذات الأثر الكبير التي تُسهم في تحسين حياة المجتمعات محلياً وعالمياً، وترسيخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي لعلوم الحياة. ومن خلال تمكين شركائنا مثل بيورهيلث من قيادة أبحاث عالية الجودة، تحكمها الأخلاقيات وتُحدث أثراً ملموساً، فإننا نُسهم في تسريع وتيرة الاكتشاف وتحسين نتائج الرعاية الصحية للمرضى".

وقالت شايستا آصف، الرئيس التنفيذي لمجموعة "بيورهيلث": "يمثّل تأسيس (مركز أبوظبي للأبحاث الصحية) محطةً فارقة في مسيرة قطاع الرعاية الصحية في دولة الإمارات. فمن خلال توحيد قدراتنا البحثية تحت مظلة واحدة، نعزز إرث بيورهيلث الطويل في البحث الطبي لتسريع وتيرة تطوير العلاجات المبتكرة، وتحسين نتائج المرضى، وتعزيز مكانة أبوظبي كمركز عالمي للابتكار في الرعاية الصحية. ويدعم هذا التحوّل التزامنا الراسخ بالتميّز العلمي، وقدراتنا التشغيلية الواسعة، ورؤيتنا بتمكين أفراد المجتمعات من عيش حياة صحية مديدة".

ويأتي هذا الإعلان عقب النجاح الكبير الذي حققه مؤتمر دراسات مركز أبوظبي للأبحاث الصحية 2025، الذي يُعد أول مبادرة عامة رئيسية يطلقها المركز. وقد جمع المؤتمر أكثر من 350 مشاركاً من الجهات الحكومية والأكاديمية وقطاع الرعاية الصحية وعلوم الحياة العالمية، حيث استكشف أحدث الآفاق في مجالات العلاج بالخلايا والجينات، والأمراض النادرة، وعلوم الدماغ المتقدمة، وعلوم إطالة العمر، والابتكار التنظيمي. وسلط الحدث الضوء على تنامي ريادة أبوظبي في مجال الأبحاث السريرية العالمية، والتزامها بدفع عجلة الاكتشاف العلمي على نطاق واسع.

ويركّز المركز البحثي المتكامل على مجالات مؤثرة تشمل الطب الشخصي والأمراض النادرة والتقنيات الطبية المتقدمة، ما ينسجم مع أولويات الصحة العامة ويعزّز دور القطاع الخاص في الابتكار. ويجمع المركز الموارد السريرية الواسعة لمجموعة «بيورهيلث»، التي تشمل وحدات التجارب السريرية للمرضى الداخليين وأكبر وحدة تجارب سريرية للمرضى الخارجيين في المنطقة، تدير أكثر من 800 زيارة من المشاركين في البحوث السريرية يومياً.

ويضم القسم أكثر من 2,500 طبيب واختصاصي واستشاري في مجالات متنوعة تشمل الذكاء الاصطناعي، والطب الدقيق والأورام وعلوم الأعصاب، مع تركيز خاص على الوقاية من الأمراض واكتشافها مبكراً وإدارتها.

ويستند المركز إلى خبرات «بيورهيلث» الواسعة التي تشمل دعم أكثر من 100,000 مشارك في الدراسات السريرية، ويستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعلّم الآلة لمعالجة مجموعات البيانات الضخمة، والتنبؤ بالاتجاهات الصحية، وتحديد الأهداف العلاجية الجديدة. وتُسهم هذه الأساليب المبتكرة في الارتقاء بجودة البحث وكفاءته وتسريع تحويل الاكتشافات العلمية إلى حلول طبية عملية.

وتشارك «بيورهيلث» حالياً في أبحاث سريرية لـ 22 مجالاً علاجياً، وتسهم بأكثر من 400 منشور علمي سنوياً. ومن أبرز مشاريعها دراسة «استدامة الشباب» وهي الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط. وتشمل المرحلة الثانية من الدراسة أكثر من 3,000 مشارك، وتستند إلى نجاح المرحلة الأولى التي أسهمت في زيادةً بلغ معدَّلها 2.2 سنة لمتوسط أعمار المشاركين من خلال تعزيز معدلات ممارسة الرياضة، واتباع نظام غذائي أكثر صحة، وتحسين نمط الحياة.

وبدعم من منح متعددة من دائرة الصحة – أبوظبي وعدد من الجوائز من وزارة الصحة ووقاية المجتمع والدائرة، تواصل «بيورهيلث» ترسيخ ريادتها في مجال الأبحاث السريرية في دولة الإمارات، وتمضي نحو إرساء مكانتها كمركز إقليمي وعالمي للأبحاث الطبية والتجارب السريرية، يدعم جميع مراحل البحث من تصميم الدراسات إلى نشر النتائج.

-انتهى-

نبذة عن "بيورهيلث":

تعد "بيورهيلث" أكبر مجموعة للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط، مدعومة بمنظومة متكاملة تركز على إطالة العمر وابتكار أساليب جديدة لتحسين متوسط العمر الصحي. وتضم المجموعة أكثر من 110 مستشفيات، وأكثر من 316 عيادة، ومراكز تشخيص متعددة، وحلول تأمين، وصيدليات، وتقنيات صحية، ومشتريات، واستثمارات، وغيرها. ومع تسخير الابتكارات الرائدة في قطاع الرعاية الصحية، تسعى "بيورهيلث" إلى تخطي حدود الوقت وفتح آفاق جديدة للبشرية جمعاء. ومن خلال تطوير علم إطالة العمر، تعمل مجموعة "بيورهيلث" ضمن رؤية جديدة لمستقبل الرعاية الصحية انطلاقاً من دولة الإمارات العربية المتحدة وصولاً إلى جميع أنحاء العالم.

وتضم مجموعة "بيورهيلث" كل من:

"صحة" - واحدة من أكبر شبكات الرعاية الصحية للمستشفيات والعيادات في دولة الإمارات.

- واحدة من أكبر شبكات الرعاية الصحية للمستشفيات والعيادات في دولة الإمارات. عيادات صحة - تقديم خدمات رعاية صحية مجتمعية شاملة.

- تقديم خدمات رعاية صحية مجتمعية شاملة. الشركة الوطنية للتأمين – ضمان - شركة التأمين الصحي الرائدة في دولة الإمارات.

- شركة التأمين الصحي الرائدة في دولة الإمارات. المكتب الطبي - يشرف على مستشفيات الشيخ خليفة ومنشآت الرعاية الصحية المنشأة بموجب مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة.

- يشرف على مستشفيات الشيخ خليفة ومنشآت الرعاية الصحية المنشأة بموجب مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة. رافد - أكبر مؤسسة مشتريات لمجموعة الرعاية الصحية في دولة الإمارات.

- أكبر مؤسسة مشتريات لمجموعة الرعاية الصحية في دولة الإمارات. بيورلاب - إدارة وتشغيل أكبر شبكة من المختبرات في المنطقة.

- إدارة وتشغيل أكبر شبكة من المختبرات في المنطقة. وآن هيلث - شبكة مبيعات ودعم توفر حلولًا طبية شاملة لقاعدة تضم أكثر من 300 مزود لخدمات الرعاية الصحية.

- شبكة مبيعات ودعم توفر حلولًا طبية شاملة لقاعدة تضم أكثر من 300 مزود لخدمات الرعاية الصحية. ذي لايف كورنر - أول صيدلية شاملة في أبوظبي، تخدم المؤسسات الصحية.

- أول صيدلية شاملة في أبوظبي، تخدم المؤسسات الصحية. أردنت للخدمات الصحية - هي رابع أكبر مجموعة رعاية صحية خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية.

- هي رابع أكبر مجموعة رعاية صحية خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية. سيركل هيلث جروب - أكبر مشغلي المستشفيات المستقلة في المملكة المتحدة.

- أكبر مشغلي المستشفيات المستقلة في المملكة المتحدة. مجموعة "هيلينك للرعاية الصحية" - أكبر مزوّد للرعاية الصحية الخاصة في اليونان وقبرص

- أكبر مزوّد للرعاية الصحية الخاصة في اليونان وقبرص "بيور سي اس" - الشركة الرائدة للخدمات السحابية والتكنولوجية، والمتخصصة في الأمن السيبراني وأنظمة معلومات الذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية الشاملة.

- الشركة الرائدة للخدمات السحابية والتكنولوجية، والمتخصصة في الأمن السيبراني وأنظمة معلومات الذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية الشاملة. مدينة الشيخ شخبوط الطبية - أكبر مُجمع لخدمات الرعاية الصحية في دولة الإمارات، والذي يقدم رعاية صحية فائقة ومتكاملة.

لمعرفة المزيد، يرجى زيارة www.purehealth.ae

-انتهى-

