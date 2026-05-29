التعاون يدعم الأولويات الوطنية لدولة الإمارات التي تركز على ابتكارات الرعاية الصحية وبناء القدرات المحلية في مجال البحث والتطوير

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة؛ أعلنت شركة "بيورلاب"، التابعة لمجموعة بيور هيلث، أكبر مجموعة للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة بينونة للحلول الجينية (Baynuna Gene Solutions) لاستكشاف فرص التعاون في مجالات الابتكار التشخيصي، والبيولوجيا التركيبية، والعلوم الجزيئية، بالإضافة إلى مبادرات البحث والتطوير في دولة الإمارات.

وتعكس مذكرة التفاهم التزاماً مشتركاً بتعزيز الابتكار في قطاع الرعاية الصحية، وتطوير القدرات العلمية المحلية، بما يدعم رؤية دولة الإمارات الرامية إلى بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.

وتتعاون الجهتان بموجب المذكرة على إطلاق مبادرات بحثية مشتركة، ودراسات التحقق من الكفاءة، والمشاريع التجريبية، بالإضافة إلى برامج تطوير الكفاءات البشرية في مجالات التشخيص المتقدم والتكنولوجيا الحيوية. كما تستكشف الشراكة حلول التشخيص الجزيئي من الجيل التالي وتطبيقات البيولوجيا التركيبية المصممة لتلبية المتطلبات المتطورة لقطاع الرعاية الصحية في دولة الإمارات.

وبهذا الصدد، قال أريندام هالدار، الرئيس التنفيذي لشركة "بيورلاب": "يسرنا أن نطلق رسمياً التعاون الاستراتيجي مع شركة بينونة للحلول الجينية، والذي يأتي في إطار رؤيتنا المشتركة لتعزيز الابتكار في الرعاية الصحية والقدرات العلمية في دولة الإمارات. ونهدف من خلال هذه الشراكة إلى دفع عجلة الابتكار المحلي في مجال التشخيص، ودعم جهود البحث والتطوير، بما يسهم في تقديم حلول رعاية صحية تواكب متطلبات المستقبل".

ومن جانبه، قال الدكتور عمر نجم، الرئيس التنفيذي لشركة "بينونة للحلول الجينية Baynuna Gene Solutions”: "يمثل هذا التعاون خطوة مهمة لدعم الابتكار الوطني في مجالات التكنولوجيا الحيوية والعلوم الجزيئية. وبالاستفادة من خبرات الشركتين، نسعى إلى تسريع وتيرة التقدم العلمي، وتعزيز القدرات المحلية، ودعم تطوير حلول الرعاية الصحية من الجيل التالي، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية للدولة."

ويدعم هذا التعاون الرؤية الشاملة لدولة الإمارات الرامية إلى تعزيز الابتكار في قطاعات الرعاية الصحية، والتكنولوجيا الحيوية، والبحث العلمي، بالتزامن مع المساهمة في نمو منظومة علوم الحياة والاقتصاد القائم على المعرفة في الدولة.

ويجدر بالذكر أن "بيورلاب" تدير أكثر من 140 مختبراً في مختلف أنحاء دولة الإمارات، مدعومة ببنية تحتية متطورة ومعايير معتمدة دولياً تضمن الدقة والموثوقية والتميز التشغيلي. ومن خلال هذه المذكرة، تؤكد "بيورلاب" دورها الريادي في دعم الابتكار في قطاعي الرعاية الصحية والعلوم في الدولة.

