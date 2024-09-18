

يوفر المختبر مجموعة واسعة ومميزة من خدمات الاختبارات التشخيصية لدعم منظومة الرعاية الصحية في دولة الإمارات

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 18 سبتمبر 2024 - أعلنت بيورلاب، الشركة التابعة لـ "بيور هيلث" والتي تتولى إدارة وتشغيل أكبر شبكة من المختبرات على مستوى المنطقة، عن افتتاح مختبرها الطبي في إمارة دبي بهدف تعزيز جودة الخدمات التشخيصية في المنطقة، باعتباره أول مختبر مستقل تابع لشبكة مختبراتها، في خطوة تنسجم مع خطط بيورلاب الرامية إلى توسيع محفظة خدماتها في جميع أنحاء دولة الإمارات.

وتماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة لتطوير جاهزية الرعاية الصحية والتشخيص، يعتزم المختبر إرساء معايير جديدة في الابتكار والتفوق ضمن مجال المختبرات الطبية والتشخيص الطبي. إذ يوفر المختبر الجديد مجموعة واسعة من الفحوص الطبية، ويستفيد من أحدث التقنيات لضمان أعلى مستويات الجودة والدقة في التشخيص إلى جانب سرعة إصدار التقارير الطبية.

ويقدم المختبر المتطور مجموعة واسعة من خدمات الاختبارات الطبية المتخصصة، والتي لا تتوفر في غيره من مختبرات المنطقة، بما يشمل اختبارات التوافق لزرع الأعضاء واختبارات الأمراض التشريحية واختبار ما قبل الولادة، فضلاً عن مجموعة متنوعة من اختبارات الدم. ويهدف المختبر إلى تحسين نتائج الرعاية الصحية على المستوى الوطني، عن طريق تقديم فحوص مخبرية عالية الجودة ودعم سريري عالي الكفاءة وموارد متنوعة.

ويؤكد افتتاح المختبر في إمارة دبي التزام بيورلاب بالارتقاء بالصحة العامة، ويعكس قيمها المتمثلة بتعزيز الابتكار في مجال الرعاية الصحية. إذ يهدف المختبر إلى تلبية احتياجات مختلف المؤسسات والجهات الخاصة وشركات التأمين، مما يؤكد مكانته الرائدة في مجال الخدمات المخبرية. ويلعب المختبر دوراً حيوياً في خفض تكاليف الرعاية الصحية من خلال تقديم تشخيصات دقيقة بسرعة وكفاءة عالية، مما يسهم في الحد من تطور الأمراض ويقلل من الحاجة إلى العلاجات المكلفة.

وتعد البرامج الوطنية مثل برنامج الفحص الطبي لحديثي الولادة في الدولة، أمثلة رائدة على أهمية التشخيصات المبكرة في الكشف عن الاضطرابات الوراثية وعلاجها لتعزيز صحة ورفاهية المجتمع، وذلك بما يتماشى مع الجهود المبذولة لتطوير بنية تحتية مستدامة وذات جودة عالية لقطاع الرعاية الصحية.

وبهذا الصدد، قال أريندام هالدار، الرئيس التنفيذي لشركة بيورلاب: "يجسد افتتاح مختبر بيورلاب الجديد والمتطور في إمارة دبي رؤيتنا المتمثلة بتوفير خدمات رعاية صحية متميزة وتعزيز الصحة العامة في المنطقة، حيث يمكن لعملائنا الاستفادة من خدمات تشخيصية موثوقة ودقيقة ومريحة، وذلك بما يتماشى مع أحدث تقنياتنا والمعايير الدولية المعتمدة. ونحن فخورون بإطلاق المختبر في دبي، والتأكيد على التزامنا بتزويد عملائنا وشركائنا بخدمات تشخيص عالية الجودة، بما ينسجم مع مستهدفات مجموعة "بيور هيلث" الرامية إلى تعزيز علم إطالة العمر، وتطلعاتنا لتعزيز الرعاية الصحية الوقائية وفق معاييرنا المهنية".

يتميز المختبر الجديد بموقعه الاستراتيجي بجوار مطار دبي الدولي في منطقة القرهود، حيث سيكون متاحاً طيلة أيام الأسبوع من الساعة 7 صباحاً وحتى الساعة 11 مساءً. كما يمكن للمتعاملين الوصول إلى خدمات المختبر بسهولة، من خلال زيارة المختبر أو عن طريق التواصل مع مركز خدمة العملاء على الرقم 800700LAB.

نبدة عن بيورلاب:

بيورلاب، هي إحدى الشركات التابعة لمجموعة "بيورهيلث"، أكبر منصة رعاية صحية متكاملة في منطقة الشرق الأوسط ، والتي تتولى إدارة وتشغيل أكبر شبكة من المختبرات الطبية الحاصلة على شهادة الايزو في المنطقة، و تضم ما يقارب 150 مختبراً في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتقدم بيورلاب الدعم للجهات والمؤسسات في القطاعين العام والخاص، من خلال قائمة تتضمن أكبر عدد من الاختبارات والتحاليل الطبية الداخلية، حيث تجري بالاستفادة من هذه القائمة الكبيرة للاختبارات أكثر من 25 مليون اختبار سنوياً، وتتولى إدارة توفير تشخيص دقيق وموثوق للعملاء في وقت قياسي.

وتلعب الشركة دوراً محورياً في القطاع الصحي من خلال توظيف شبكة التحاليل المخبرية الخاصة بها لدعم برامج الفحص العام وإدارة صحة السكان، كذلك قيادة جهود الكشف عن فيروس كورونا (كوفيد-19) في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال استقطاب الكفاءات لإعادة تشكيل معايير القطاع لتؤكد مكانتها كشريك مثالي للرعاية الصحية.

نبذة عن "بيورهيلث":

من خلال تطوير علم إطالة العمر، تعمل مجموعة "بيورهيلث" ضمن رؤية جديدة لمستقبل الرعاية الصحية انطلاقاً من دولة الإمارات العربية المتحدة وصولاً إلى جميع أنحاء العالم. وتعد "بيورهيلث" أكبر مجموعة للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط، مدعومة بمنظومة متكاملة تركز على إطالة العمر وابتكار أساليب جديدة لتحسين متوسط العمر الصحي. وتضم المجموعة أكثر من 100 مستشفى، وأكثر من 300 عيادة، ومراكز تشخيص متعددة، وحلول تأمين، وصيدليات، وتقنيات صحية، ومشتريات، واستثمارات، وغيرها. ومع تسخير الابتكارات الرائدة في قطاع الرعاية الصحية، تسعى "بيورهيلث" إلى تخطي حدود الوقت وفتح آفاق جديدة للبشرية جمعاء.

وتضم مجموعة "بيورهيلث" كل من:

"صحة" - واحدة من أكبر شبكات الرعاية الصحية للمستشفيات والعيادات في دولة الإمارات.

- واحدة من أكبر شبكات الرعاية الصحية للمستشفيات والعيادات في دولة الإمارات. الخدمات العلاجية الخارجية - تقديم خدمات رعاية صحية مجتمعية شاملة.

- تقديم خدمات رعاية صحية مجتمعية شاملة. الشركة الوطنية للضمان الصحي "ضمان" - شركة التأمين الصحي الرائدة في دولة الإمارات.

- شركة التأمين الصحي الرائدة في دولة الإمارات. المكتب الطبي - يشرف على مستشفيات الشيخ خليفة ومنشآت الرعاية الصحية المنشأة بموجب مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة.

- يشرف على مستشفيات الشيخ خليفة ومنشآت الرعاية الصحية المنشأة بموجب مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة. رافد - أكبر مؤسسة مشتريات لمجموعة الرعاية الصحية في دولة الإمارات.

- أكبر مؤسسة مشتريات لمجموعة الرعاية الصحية في دولة الإمارات. بيورلاب - إدارة وتشغيل أكبر شبكة من المختبرات في المنطقة.

- إدارة وتشغيل أكبر شبكة من المختبرات في المنطقة. وآن هيلث - شبكة مبيعات ودعم توفر حلولًا طبية شاملة لقاعدة تضم أكثر من 300 مزود لخدمات الرعاية الصحية.

- شبكة مبيعات ودعم توفر حلولًا طبية شاملة لقاعدة تضم أكثر من 300 مزود لخدمات الرعاية الصحية. ذي لايف كورنر - أول صيدلية شاملة في أبوظبي، تخدم المؤسسات الصحية.

- أول صيدلية شاملة في أبوظبي، تخدم المؤسسات الصحية. أردنت للخدمات الصحية - هي رابع أكبر مجموعة رعاية صحية خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية.

- هي رابع أكبر مجموعة رعاية صحية خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية. سيركل هيلث جروب - أكبر مشغلي المستشفيات المستقلة في المملكة المتحدة.

- أكبر مشغلي المستشفيات المستقلة في المملكة المتحدة. "بيور سي اس" - الشركة الرائدة للخدمات السحابية والتكنولوجية، والمتخصصة في الأمن السيبراني وأنظمة معلومات الذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية الشاملة.

- الشركة الرائدة للخدمات السحابية والتكنولوجية، والمتخصصة في الأمن السيبراني وأنظمة معلومات الذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية الشاملة. مدينة الشيخ شخبوط الطبية - أكبر مُجمع لخدمات الرعاية الصحية في دولة الإمارات، والذي يقدم رعاية صحية فائقة ومتكاملة.

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