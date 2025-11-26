دبي، الإمارات العربية المتحدة: وقعت منصتا بيوت دوبيزل، الرائدتان في سوق العقارات الرقمي في الإمارات ضمن مجموعة دوبيزل، مذكرة تفاهم حصرية مع بريبكو مورغيج، الذراع التمويلية لشركة بريبكو، الرائدة في حلول التكنولوجيا العقارية في المنطقة، بهدف تعزيز الوصول إلى حلول تمويل عقاري مبتكرة لمشتري المنازل في مختلف أنحاء الإمارات.

وأقيمت مراسم توقيع الاتفاقية في مقر بيوت دوبيزل بمنطقة دبي للتصميم، بحضور كل من أميرة سجواني، المؤسسة والرئيس التنفيذي لشركة بريبكو، وحيدر خان، الرئيس التنفيذي لبيوت دوبيزل والرئيس التنفيذي لمجموعة دوبيزل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تم تبادل توقيع الاتفاقية رسميًا. كما حضر الفعالية كبار التنفيذيين والشركاء وعدد من الصحفيين ووسائل الإعلام، مسلّطة الضوء على مرحلة مهمة في التعاون المستمر بين التكنولوجيا والابتكار المالي في قطاع العقارات بالإمارات.

تهدف هذه الشراكة الاستراتيجية إلى توفير تجربة سلسة مدعومة بالتقنية لمستخدمي المنصتين، من خلال دمج حلول التمويل العقاري المبتكرة لشركة بريبكو مباشرة ضمن النظام البيئي المتطور لبيوت دوبيزل. وسيتمكن المستخدمون من الوصول إلى حاسبة رهن عقاري مخصصة توفر تقديرات سريعة وشخصية لسداد الأقساط على كل عقار مدرج، مما يمنحهم شفافية أكبر وراحة أكبر خلال رحلة شراء المنزل.

وبموجب مذكرة التفاهم، ستعمل بريبكو كشريك التمويل العقاري الحصري عبر الإنترنت على منصتي بيوت دوبيزل، لتوفير تجربة متكاملة تحمل العلامة التجارية، وتربط بين المشترين النشطين وخيارات التمويل المصممة خصيصًا لهم.

وتستمر منصتا بيوت دوبيزل في تصدر السوق الرقمي العقاري بالإمارات، مع ملايين المشاهدات الشهرية للصفحات ومئات الآلاف من قوائم العقارات والعملاء المحتملين، ويعزز انضمام حلول بريبكو التقنية التزامهما بتقديم منظومة عقارية شاملة تدعم المستخدمين من مرحلة البحث عن العقار وصولًا إلى التملك.

وتعكس هذه الشراكة الرؤية المستقبلية لدبي والإمارات في دعم نمو صناعة تكنولوجيا العقارات، حيث تستمر الدولة في وضع معايير عالمية جديدة في التكنولوجيا العقارية عبر الابتكار والتحول الرقمي وتقديم حلول تركز على العملاء. وتعزز هذه الخطوة طموح الإمارات في أن تصبح رائدة عالميًا في نمط حياة ذكي ومستدام مدعوم بالتقنية، من خلال توفير سوق عقاري شفاف وجاهز للمستقبل وملائم للمستثمرين.

وقال حيدر علي خان، الرئيس التنفيذي لموقعي بيوت ودوبيزل ورئيس مجموعة دوبيزل:

"نؤمن في بيوت ودوبيزل بأن مستقبل القطاع العقاري يكمن في قوة التعاون البنّاء عبر منظومة تكنولوجيا العقارات . وتجسد شراكتنا مع شركة بريبكو رؤيتنا المشتركة نحو تعزيز الابتكار، ودعم الشفافية، وتسريع وتيرة التحول الرقمي في هذا القطاع الحيوي. ومن خلال هذه الجهود المشتركة، نساهم في بناء سوق عقاري أكثر ذكاءً وترابطاً، يُمكّن المستهلكين، ويدعم شركائنا، ويسهم في تطوير قطاع عقاري متقدم ومواكب لمستقبل دولة الإمارات العربية المتحدة."

وقالت أميرة سجواني، . المؤسسة والرئيسة التنفيذية في "شركة بريبكو"

"لطالما كانت رؤيتنا في بريبكو تمكين الأفراد وجعل قطاع العقارات أكثر شفافية وسهولة للجميع. شراكتنا مع بيوت دوبيزل، وهما من أكثر المنصات العقارية موثوقية في الإمارات، تمكننا من تحقيق هذه الرؤية على نطاق أوسع. معًا، نعيد تعريف تجربة تملك العقارات عبر استخدام التكنولوجيا لتبسيط كل خطوة من رحلة شراء المنزل."

وتعكس هذه الشراكة استمرار ريادة دبي في تشكيل قطاع تكنولوجيا العقارات ديناميكي، ليكون معيارًا عالميًا، ولتعزيز مكانة المدينة كرمز للابتكار والثقة والتميز في التكنولوجيا العقارية.

نبذة عن بيوت دوبيزل:

منصتان رائدتان في سوق العقارات الإماراتي، توفران للمستخدمين منصة رقمية متكاملة لبيع وشراء وتأجير العقارات بمختلف أنواعها، مع التركيز على تجربة مستخدم سلسة وتقنيات تكنولوجيا العقارات متطورة.

نبذة عن بريبكو:

بريبكو هي شركة تكنولوجيا عقارية من الجيل الجديد، تسهم في إعادة تشكيل سوق العقارات من خلال حلول مبتكرة تشمل الترميز العقاري، والملكية الجزئية، وتبسيط الرهن العقاري، وتأشيرات الإقامة الذهبية، بالإضافة إلى تمكين الوكلاء بحلول رقمية متقدمة. تأسست الشركة على يد أميرة سجواني، ويضم نظامها المتكامل منصات عدة، من بينها PRYPCO Mint للاستثمار المُرمّز، وPRYPCO Blocks، وPRYPCO Mortgage، وPRYPCO One المخصص للوكلاء، وPRYPCO Golden Visa. ومن خلال رؤيتها الطموحة لتمكين حرية الاستثمار والتملك العقاري، تواصل بريبكو ترسيخ معايير جديدة لطريقة استثمار وامتلاك واستفادة الأفراد من العقار.

