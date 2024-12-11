

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة - يسرُّ مؤسسة Beam الكشف عن خطتها لإطلاق "بيم فينتشرز"، وهو أول صندوق استثماري في أبوظبي ومقره أبوظبي العالمي (ADGM) يركز حصريًا على الألعاب الإلكترونية. يهدف الصندوق الاستثماري للألعاب الإلكترونية، والمقدر بقيمة 150 مليون دولار، إلى تسريع وتيرة نمو مؤسسي الألعاب الواعدين والمساهمة الفعّالة في تحوّل أبوظبي إلى مركز عالمي للألعاب الإلكترونية.

تحتل شركة (بيم فينتشرز) منزلةً استراتيجية عامة تجمع بين البلوكشين والألعاب الإلكترونية والذكاء الاصطناعي. من خلال تحفيز الابتكار في هذه المجالات، تهدف (بيم فينتشرز) إلى تقديم صورة جديدة من تجارب الألعاب الإلكترونية بشكل عام ودفع النمو ضمن القطاع. مع استمرار تطور قطاع الألعاب الإلكترونية، فإن الأعمال مثل (بيم فينتشرز) لديها القدرة على إحداث تغيير حقيقي من خلال توفير الموارد لمطوري الألعاب والشركات الناشئة.

رؤية طموحة لمستقبل الألعاب الإلكترونية

يلتزم هذا الصندوق بتشكيل مستقبل الألعاب الإلكترونية مع الجيل القادم من مطوري الألعاب والمبتكرين. وبالتعاون مع الشركاء في أبوظبي، تهدف (بيم فينتشرز) إلى خلق بيئة تحتضن المواهب وتعزز من مكانة أبوظبي كمركز رائد في هذا المجال.

تتحول أبوظبي بسرعة إلى نقطة جذب للاعبين ومطوري الألعاب الإلكترونية، بالتزامن مع نمو مجتمعٍ من اللاعبين وعدد من المبادرات التحويلية مثل مبادرة تطوير "جزيرة الرياضات الإلكترونية". بالإضافة إلى ذلك، تستضيف الإمارة مجموعة متنوعة من فعاليات الألعاب تتراوح ما بين القمم التنافسية إلى بطولات أكبر الألعاب في العالم. ومن هذا المنطلق، تعتزم (بيم فينتشرز) على استثمار هذا الزخم في جذب أفضل المواهب إلى المنطقة، خاصة من خلال برنامجها المسرِّع.

وفي تصريح له، قال سعادة سعيد الفزاري، المدير التنفيذي للشؤون الاستراتيجية في دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي: "على مدى السنوات الثلاث الماضية، قمنا ببناء بنية تحتية قوية للألعاب الإلكترونية في أبوظبي، وإنشاء صندوق استثماري مخصص للألعاب الإلكترونية ، يعدُّ خطوة حاسمة لضمان استمرار هذه الصناعة في الازدهار. وتتماشى هذه المبادرة بسلاسة مع الجهود التي تبذلها "أبوظبي للألعاب والرياضات الإلكترونية"، مما يعكس التزامنا بالترحيب بالاستثمارات في صناعة الألعاب وتسليط الضوء على الثقة التي يوليها المستثمرون في رؤيتنا لصناعة الألعاب والرياضات الإلكترونية".

نظل ملتزمين بشدة بجذب ورعاية المواهب في أبوظبي، والمساهمة في اقتصاد تبادل المعرفة، ودفع نمو الصناعات الإبداعية. هذا الصندوق هو خطوة أخرى إلى الأمام لضمان أن تصبح أبوظبي مركزًا عالميًا للتميز والابتكار في مجال الألعاب."

"لدينا في (بيم فينتشرز) دافع قوي للعمل أكثر من أي شيء آخر: الابتكار. أياً كانت صورته، لطالما كان الابتكار شريان حياتنا ودليلنا في العمل – ولهذا السبب نحن سعداء جدًا باستثمار شغفنا بالابتكار في أبوظبي، المدينة التي أظهرت نفسها مرارًا وتكرارًا كأحد أكثر المدن دعماً لهذه العقلية التقدمية. نحن مقتنعون بأن أبوظبي ستصبح مركزًا لأكثر الابتكارات التقنية والألعاب إثارة وريادة في العالم لسنوات وعقود قادمة. لقد سعينا دائمًا في (بيم فينتشرز) إلى تحقيق الأفضل، ونعلم أنه مع هذا التعاون وجدنا ما نسعى إليه بالضبط. ومن هذا المنطلق، نتطلع إلى انضمام مبتكرين ومؤسسين آخرين إلى هذه المغامرة." - مارك بورستن – مدير عام الاستراتيجيات.

برنامج (بيم فينتشرز) المسرّع

تماشيًا مع مهمتها في تنمية وتمكين المواهب الجديدة، ستطلق (بيم فينتشرز) برنامجًا مسرعًا، مستوحىً من نماذج سابقة تم الاعتراف بها عالميًا. تم تصميم هذا البرنامج لدعم الشركات الناشئة المتخصصة في ألعاب الويب 3 والذكاء الاصطناعي في مراحلها الأولى، حيث يقدم مزيجًا من خيارات المشاركة سواءً الشخصية أوعن بُعد. ويهدف البرنامج لخلق بيئة خصبة للشركات الناشئة الناجحة التي ستؤثر على صناعة الألعاب وغيرها من الرياضات الإلكترونية.

عن (بيم فينتشرز)

تأسست (بيم فينتشرز) كجزء من مؤسسة (بيم)، وهي صندوق استثماري ومسرِّع نمو يركز على الألعاب ويقع مقرها في أبوظبي. تلتزم (بيم فينتشرز) بدعم مشاريع صناعة ألعاب الويب 3 في مراحلها الأولى، مع التركيز بشكل رئيسي على المشاريع التي تجمع بين الذكاء الاصطناعي والألعاب.

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