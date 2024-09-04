دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة: أعلن بيسبول يونايتد، أول دوري بيسبول احترافي يركز على الشرق الأوسط وجنوب آسيا، اليوم عن خططه لبناء أول ملعب بيسبول احترافي في تاريخ المنطقة، والذي سيتم تشييده داخل مجمع ذا سيفنز للرياضة والترفيه، الواقع على طريق دبي العين مسار (E66)، على بعد مسافة قصيرة بالسيارة من وسط مدينة دبي.

ولن يكون الملعب الجديد الأول في دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي فحسب، بل سيكون أيضاً الملعب الوحيدة للبيسبول الاحترافي عبر مساحة تزيد عن 10000 كيلومتر مربع تمتد من المغرب في شمال أفريقيا إلى الهند وبنجلاديش والعديد من الدول في جنوب غرب آسيا.

وسيضم الملعب الجديد، الذي أطلق عليه مبدئياً اسم ملعب بيسبول يوناتيد، سطح لعب مزدوج الألياف وعشب صناعي. ويتكون العشب من حشوة عضوية وقماشاً من الجيوتكسيل تم تحسينه لضمان الأداء الجيد في درجات الحرارة المرتفعة في دبي. وسيولد نظام الإضاءة نوع ليد أكثر من 15 مليون لومن عبر ثمانية أبراج إضاءة إلى جانب 94 وحدة إجمالية، بما في ذلك أحدث تقنية BallTracker®. فيما تتيح خاصية المقاعد المتحركة والمعيارية في الملعب مساحة تستوعب ما يصل إلى 6500 مشجع.

وسيقوم بيسبول يوناتيد ببناء وحدات فوق الأرض وخطوط تماس وأعمدة تماس ونظام شبكي احترافي، إضافة إلى جدار محتوى متطور مع إضاءة نوع ليد، وسيتضمن الملعب الجديد لوحة نتائج تقليدية مستوحاة من الألعاب الاحترافية في القرن التاسع عشر في الولايات المتحدة، إلى جانب أربعة أقسام جلوس مختلفة، بما فيها النادي الماسي فائق الجودة، وردها داخلية ذات رؤية مثالية، وردهات خارجية ذات أسعار ملائمة، وصالات بيسبول يوناتيد المرموقة لكبار الشخصيات.

وقال كاش شيخ، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك في بيسبول يونايتد: "جمع دوري بيسبول يونايتد العديد من المكونات القوية للمساعدة في جعل البيسبول الرياضة المفضلة المقبلة في الشرق الأوسط وجنوب آسيا. عملنا بجد لجلب أفضل ما في رياضة البيسبول إلى دبي، بدءاً من قاعدة المشجعين المتحمسين والمالكين المشاركين الأسطوريين، وانتهاءً بلاعبينا من الطراز العالمي وامتيازاتنا التاريخية. أردنا ملعب بيسبول حقيقي تم بناؤه خصيصاً ليكون بمثابة منصة إطلاق للبيسبول الاحترافي في جميع أنحاء المنطقة، وأن يكون ملعباً ريادياً وبحجم مناسب، يجمع بين التكنولوجيا الجديدة مع تكريم تقاليد البيسبول الرائعة التي تمتد إلى 150 عاماً. وبفضل العمل الجاد لفريقنا والرؤية المشتركة لشركائنا رائعين، يمكننا الآن تحويل هذا الحلم إلى حقيقة".

وتم تصميم أبعاد الملعب على غرار ملعب يانكي، أحد أكثر ملاعب البيسبول شهرة في العالم، حيث يبلغ قياس الأسوار 318 قدماً (97 متراً) إلى الجانب الأيسر، و314 قدماً (96 متراً) إلى الجانب الأيمن، و408 قدماً (124 متراً) إلى الوسط.

وسيتم تسمية الملعب على اسم أسطورة دوري البيسبول الرئيسي والمؤسس المشارك وعضو مجلس إدارة بيسبول يوناتيد، باري لاركين، الذي تعاون مع شيخ وجون ميدريتش وماريانو ريفيرا لإنشاء بيسبول يوناتيد في عام 2022، ويعتبر أحد أفضل لاعبي الوسط في تاريخ اللعبة، حيث شارك في 12 فريقاً من نجوم الدوري وفاز بثلاث جوائز القفاز الذهبي. كما فاز بلقب بطل العالم وأفضل لاعب في الدوري الوطني لعام 1995. تم إدراج اسمه في قاعة مشاهير البيسبول في عام 2012.

وقال لاركين: "أنا فخور بإطلاق اسمي على هذا الملعب التاريخي، بالنسبة لي، كان حلمي هو إحياء هذه البطولة مع كاش وجون وفريق بيسبول يونايتد بالكامل. لعبنا أولى مباريات البيسبول الاحترافية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والآن، أصبح لدينا ملعب خاص بنا وهو أمر يبعث لدينا على الكثير من السعادة، وأتطلع إلى تدشين هذا الملعب في وقت لاحق من هذا العام."

وتعاون بيسبول يونايتد مع بعض من أفضل بناة الملاعب والملاعب في العالم لإنشاء ملعبه التاريخي الجديد. وسيتعاون الدوري مع شركة سيس بتشس التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها بشأن العشب والشباك والتطوير العام للملعب، وشركة موسكو لايتنج التي تتخذ من آيوا (الولايات المتحدة) مقراً لها بشأن نظام الإضاءة، وشركة الليث ومقرها دبي بشأن المقاعد.

وتبدأ أعمال بناء الملعب هذا الأسبوع، ومن المقرر أن يكتمل الملعب بالكامل بحلول نهاية العام. وسيقام الحدثان الاحترافيان المميزان لبيسبول يونايتد العام المقبل وهما كأس بيسبول يونايتد والموسم الأول لبيسبول يونايتد في الملعب الجديد. وقد يختار بيسبول يونايتد استضافة حدث الفريق العربي الكلاسيكي في الملعب الجديد أيضاً في نوفمبر خلال المراحل النهائية من البناء.

وسيقع ملعب بيسبول يونايتد بالقرب من ملاعب الكريكيت في ذا سيفنز الذي يقع على بعد 30 دقيقة فقط من مطار دبي الدولي، وهو منشأة رياضية ذات شهرة عالمية، مع ثمانية ملاعب عشبية وثلاثة ملاعب كريكيت عشبية وملاعب متعددة لكرة السلة والتنس. ويعد ذا سيفنز موطناً لبطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي، وهي واحدة من أكبر الأحداث السنوية في المنطقة، وتجذب حشوداً تزيد عن 80.000 شخص على مدار الأيام الثلاثة.

وقال ماثيو تايت، المدير العام وذا سيفينز استاديوم: "نشعر بالحماس للشراكة مع بيسبول يوناتيد، لتحقيق إنجازات تاريخية مرة أخرى هنا في دبي. لا شك أن إضافة البيسبول إلى موقعنا يتوافق مع استراتيجيتنا لجعل ذا سيفنز وجهة الرياضات المتعددة الأولى في المنطقة. نتطلع للعب هنا في دبي".

لمعرفة المزيد عن بيسبول يوناتيد، يرجى زيارة baseballunited.com

نبذة عن دوري بيسبول يوناتيد

يعتبر بيسبول يوناتيد أول دوري بيسبول احترافي يركز على الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية. تم بث الحدث الافتتاحي ل بيسبول يوناتيد في دبي في 127 دولة، ووصل إلى 200 مليون أسرة. تتمثل مهمة الدوري في إلهام مليار مشجع جديد للوقوع في حب لعبة البيسبول. تضم مجموعة الأشخاص المالكين للنادي رجل الأعمال الحائز على جوائز مرموقة، كاش شيخ، و20 من أساطير البيسبول، بما فيهم باري لاركين، وماريانو ريفيرا، وأدريان بيلتري، وروبنسون تشيرينوس، وفيليكس هيرنانديز، وروبنسون كانو، وريان هوارد، ورونالد أكونا جونيور. وبالإضافة إلى دوري بيسبول يوناتيد الاحترافي، يمتد نشاط النادي ليشمل برامج تنمية الشباب، والشراكات، وإنتاج الوسائط والمحتوى الإعلامي، والترويج، والتواصل غير الربحي. ويضم النادي أكثر من 30 جنسية، يسعى النادي إلى خلق مستقبل جديد لرياضة البيسبول في واحدة من أسرع المناطق نمواً والأكثر ثراءً ثقافياً في العالم.

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