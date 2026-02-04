زار وفد من بيت الحكمة في إمارة الشارقة، برئاسة مروة العقروبي المديرة التنفيذية، عدداً من المؤسسات الثقافية والعلمية بجمهورية مصر العربية، شملت كلاً من الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ ومتحف الفن المصري الحديث؛ والجامعة الأمريكية في القاهرة، وذلك في إطار سعيه إلى الاطلاع على التجارب الثقافية والمعرفية لهذه المؤسسات العريقة، وبحث سبل التعاون وتبادل الخبرات، واستكشاف فرص تنظيم معارض مشتركة ومشاريع ثقافية مستقبلية تخدم الجمهور العربي وتعزز الحوار المعرفي والثقافي.

جاء ذلك على هامش حضور بيت الحكمة لفعاليات النسخة الـ57 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، وفي إطار حرصه على توسيع علاقات الشراكة والتعاون مع الجهات الفاعلة في العمل الثقافي والمعرفي في جمهورية مصر العربية، وتبادل الخبرات مع المسؤولين والخبراء في مجال الفنون والثقافة، واستكشاف آفاق التعاون المستقبلي بما يسهم في تطوير مبادرات ومشاريع ثقافية مشتركة.

والتقى وفد بيت الحكمة خلال الزيارة بكل من الدكتورة إيمان نبيل، مديرة متحف الفن المصري الحديث؛ ومحمد طلعت علي، مستشار وزير الثقافة للفنون التشكيلية والبصرية؛ ولمياء عيد، عميد المكتبات وتقنيات التعلم بالجامعة الأمريكية بالقاهرة. كما الوفد بجولة شاملة في أقسام هذه المؤسسات، اطلع خلالها على محتوياتها ومقتنياتها الفنية والإبداعية، وممارسات العمل المتبعة فيها، بالإضافة إلى مناقشة فرص التعاون الممكنة بين بيت الحكمة وهذه المؤسسات في مختلف الفعاليات والأنشطة الفنية والثقافية.

وقالت مروة العقروبي: «تشكل زيارتنا لهذه المؤسسات محطة مهمة نواصل من خلالها تعزيز التعاون الثقافي مع كبرى المؤسسات الثقافية المصرية، واستكشاف فرص العمل المشترك في مجالات المعارض والبرامج الثقافية، بما يتيح تقديم تجارب معرفية وفنية ثرية للجمهور، سواء من خلال المعارض أو مختلف الفعاليات الثقافية التي يحتضنها بيت الحكمة. ونؤمن بأن الشراكات الثقافية العربية تمثل ركيزة أساسية لبناء مشهد معرفي متكامل يعكس ثراء ثقافتنا ويواكب تطلعات المستقبل».

وتعكس الزيارة رؤية بيت الحكمة في مد جسور التعاون الثقافي مع المؤسسات الثقافية الإقليمية، وتسليط الضوء على الدور الحيوي للمكتبات بوصفها مراكز للإبداع والمعرفة في المجتمع الحديث، وذلك انسجاماً مع رؤية إمارة الشارقة، عاصمة الثقافة العربية، الهادفة إلى ترسيخ المعرفة جسراً للتواصل والانفتاح على العالم. كما تأتي هذه المشاركة ضمن استراتيجية بيت الحكمة الرامية إلى توسيع شبكة شراكاته الإقليمية، والانفتاح على المؤسسات الثقافية العربية المؤثرة، بما يسهم في تطوير محتوى ثقافي مشترك، وإثراء المشهد الثقافي العربي عبر تجارب نوعية عابرة للحدود.

-انتهى-

