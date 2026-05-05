المنامة، مملكة البحرين : أعلن بيت التمويل الكويتي - البحرين عن تقديم خدمات "بريميوم" المصرفية بحلة متطورة، وذلك ضمن استراتيجيته المستمرة لتقديم حلول مصرفية مبتكرة تعزز من جودة الخدمات المقدمة وترتقي بتجربة العملاء، بما ينسجم مع رؤية البنك "آفاق بلا حدود".

وتعكس هذه الخطوة مرحلة متقدمة في مسيرة تطوير خدمات "بريميوم"، حيث تشمل تطويراً لمنظومة الخدمات وإطلاق مزايا نوعية، إلى جانب إعادة تصميم تجربة العميل بما يعزز الكفاءة والمرونة في تقديم الخدمة. ويتم تقديم هذه الخدمات بشكل رئيسي عبر القنوات الرقمية ومن خلال مديري العلاقات المخصصين، مع توفير الدعم المباشر للعملاء عبر الفروع المختارة لضمان تجربة متكاملة تجمع بين السهولة في الوصول وجودة الخدمة.

وبهذه المناسبة، صرح السيد محمد زقوت، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للأفراد في مجموعة بيت التمويل الكويتي - البحرين، قائلاً: "يمثل تقديم خدمات "بريميوم" المصرفية بحلتها المطورة خطوة استراتيجية مهمة ضمن جهودنا المستمرة لتعزيز القيمة المقدمة لعملائنا، من خلال تطوير تجربة مصرفية متكاملة، تستند إلى فهم عميق لاحتياجاتهم وتواكب تطلعاتهم المتجددة".

وأضاف: "تم تصميم هذه الباقة لتقدم تجربة أكثر تطوراً ومرونة، حيث تتيح للعملاء الاستفادة من مجموعة موسعة من المزايا التي تلبي احتياجاتهم المالية ونمط حياتهم في آن واحد، مع ضمان أعلى مستويات الكفاءة والسرعة في تقديم الخدمة".

وأوضح: "حرصنا على تقديم منظومة متكاملة من المزايا الحصرية التي تشمل خدمات مصرفية مجانية، وخدمة صف السيارات، وخدمة إيصال الأموال، إلى جانب حلول متقدمة لإدارة الثروات، فضلاً عن تقديم معدلات أرباح تفضيلية على الودائع والتمويل، وخدمات أولوية في مركز الاتصال والفروع، بما يعزز من مستوى الراحة والتميز في تجربة العملاء".

ويؤكد بيت التمويل الكويتي - البحرين التزامه بمواصلة الابتكار وتطوير خدماته المصرفية، من خلال تقديم حلول متقدمة وتجارب مصرفية متكاملة لا تقتصر على المنتجات المالية فحسب، بل تمتد لتشمل جودة الخدمة وسهولة الوصول، بما يعزز من مكانة البنك كمؤسسة رائدة في القطاع المصرفي على مستوى مملكة البحرين والمنطقة.

ولمزيد من المعلومات حول خدمات "بريميوم"، وكافة عروض وخدمات بيت التمويل الكويتي، يمكن للعملاء الكرام زيارة الموقع الإلكتروني للبنك عبر الرابط: www.bh.kfh.com

