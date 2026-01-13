أعلن بيت التمويل الكويتي – البحرين، أحد البنوك الرائدة في تقديم الخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية في مملكة البحرين، عن اختياره ليكون ممثلاً رسمياً لشركة سوليدرتي البحرين، إحدى أكبر شركات التأمين التكافلي في المملكة، كما أعلن عن إطلاق حلول التكافل العائلية المُقدمة بالتعاون مع سوليدرتي البحرين.

وتُعد منتجات التكافل العائلي ركيزة أساسية في التخطيط المالي الشخصي السليم، حيث أنها تمنح العملاء راحة البال من خلال توفير الحماية المالية والأمان على المدى الطويل. وبإضافته لهذه المنتجات، يُعزز البنك من قدرته على تقديم حلول مالية شاملة لعملائه.

وبهذه المناسبة، صرح السيد محمد زقوت، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للأفراد بمجموعة بيت التمويل الكويتي – البحرين، قائلاً: "عملاؤنا لهم الأولوية في كل قرار نتخذه. ومع طرحنا لحلول التكافل العائلية، فإننا نوفر لهم عنصراً أساسياً في التخطيط المالي الشامل. إضافة منتجات التكافل العائلية إلى حلولنا المصرفية المُتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية يُعزز دورنا كشريك موثوق على مدى الحياة."

من جانبه، قال السيد جواد محمد، الرئيس التنفيذي لشركة سوليدرتي البحرين: "يسعدنا أن نتعاون مع بيت التمويل الكويتي – البحرين في هذه الشراكة الاستراتيجية التي تنسجم تماماً مع رؤيتنا في جعل حلول التكافل العائلية أكثر انتشاراً وملاءمة لاحتياجات العُملاء في مُختلف أرجاء المملكة. كما نهدف إلى تقديم خطط حماية مُبتكرة ومُتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، توفر قيمة حقيقية وأماناً مالياً طويل الأجل. تعكس هذه الشراكة التزامنا المشترك بدعم الأفراد والعائلات في مُختلف مراحل رحلتهم المالية، مع تعزيز منظومة التكافل في البحرين."

تؤكد هذه الشراكة على التزام بيت التمويل الكويتي – البحرين المُستمر بتعزيز مكانته كشريك مالي موثوق يحرص على دعم عملائه في كل مرحلة من مراحل مسيرتهم المالية.

-انتهى-

