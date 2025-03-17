في إنجاز جديد يعكس التزامها الراسخ بالاستدامة، حصدت شركة بيتي – إحدى شركات المراعي جائزة "أثر" في مجال الاستدامة، تكريمًا لجهودها الرائدة في تحقيق تأثير إيجابي ومستدام في المجتمع والبيئة. وتسلّمت الشركة الجائزة خلال حفل الإطلاق الذي نظمته CSR Egypt ، والذي يهدف إلى تسليط الضوء على أبرز الممارسات في مجالات المسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة.

وفي إطار التزامها باستراتيجية "أداء أفضل كل يوم"، التي تعتمد على ثلاثة محاور رئيسية: رعاية الإنسان، حماية البيئة، وتطوير منتجات آمنة (People – Planet – Product)، يأتي هذا التكريم تأكيدًا على نجاح شركة بيتي – إحدى شركات المراعي في تنفيذ مبادرات نوعية تسهم في مواجهة التحديات البيئية والاجتماعية، مثل تقليل استهلاك المياه والطاقة، والحد من النفايات، وتطوير حلول مبتكرة لتعزيز الاستدامة الزراعية. كما تعمل الشركة على دمج الاستدامة في جميع جوانب أعمالها، من خلال دعم المجتمعات المحلية، وتطبيق معايير صارمة في سلسلة التوريد، وتعزيز التنوع والشمول في بيئة العمل.

وفي تعليقه على هذا الإنجاز، قال السيد كريس عبود - مدير عام شركة بيتي - احدى شركات المراعي: "فوزنا بجائزة 'أثر' هو تأكيد على التزامنا الراسخ بتبنّي أفضل ممارسات الاستدامة، وحرصنا على إحداث تأثير إيجابي ومستدام يمتد ليشمل رعاية الإنسان، وحماية البيئة، وتطوير منتجات آمنة، بما يركز على تحقيق قيمة حقيقية وطويلة الأمد تعود بالنفع على المجتمع. هذه الجائزة تعكس رؤيتنا في 'بيتي' بأن النمو الحقيقي يتحقق عندما نسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة، كما يشجعنا على مواصلة رحلتنا نحو تحقيق قيمة طويلة الأمد تعود بالنفع على الأجيال القادمة."

وتكرّم جائزة "أثر" الشركات والمؤسسات والأفراد الذين يحققون تأثيرًا ملموسًا في مجالات التنمية المستدامة، مع التركيز على الابتكار، والتمكين المجتمعي، والاستدامة البيئية. كما تهدف الجائزة إلى تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتحفيز الشركات على تبني ممارسات مسؤولة تدعم أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

نبذة عن شركة بيتي:

تم تأسيس شركة بيتي – إحدى شركات المراعي ، عام 1998 كشركة متخصصة في تصنيع المواد الغذائية، وتعد شركة بيتي من الشركات الرائدة في قطاع المواد الغذائية في السوق المصري فهي واحدة من أكبر الشركات المنتجة والمصدرة للألبان والعصائر والزبادي في مصر التي توفر منتجاتها الرائدة من ألبان المراعي، وزبادي المراعي، والمراعي تريتس Almarai Treats، والمراعي يوجو Almarai Yogo ، وعصير المراعي، وكريمة المراعي، وجبنة المراعي بالإضافة إلى ألبان وعصائر بيتي.

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