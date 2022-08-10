هذه الشراكة ستتيح للعملاء الاستفادة من أفضل العروض في السوق بأسعار مناسبة، وسيتمكن التجار من توسيع قاعدة عملائهم وذلك من خلال منصة «وفرها» التي تتيح خيارات الدفع الإلكتروني

القاهرة : أعلنت اليوم «بيتابس مصر»، وهي الشركة الرائدة في توفير حلول المدفوعات بين الشركات والحاصلة على عدة جوائز في معالجة المدفوعات إلكترونيًا على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن توقيع اتفاقية شراكة مع منصة «وفرها» الرائدة في تقديم عروض التوفير المميزة في السوق المصري، والتي ستتيح لعملاء «وفرها» الاستمتاع بباقة متنوعة من المنتجات والخدمات بأسعار مناسبة وسداد مشترياتهم باستخدام حلول الدفع الرقمية المدعومة بأحدث الوسائل التكنولوجية من «بيتابس مصر».

وبموجب هذه الشراكة، سوف يتمكن مستخدمو منصة «وفرها» من الحصول على أفضل العروض والاستفادة من حلول المدفوعات الرقمية التي توفرها شركة «بيتابس مصر» لإتمام عمليات الشراء بسرعة وسهولة. وبالإضافة إلى ذلك، سيتمكن التجار من الوصول إلى قاعدة أكبر من العملاء بعد إتاحة العديد من الوسائل المميزة لسداد المدفوعات.

بالإضافة إلى ذلك، سيستمتع العملاء بتجربة تسوق لا مثيل لها سواءً من خلال الموقع الإلكتروني أو تطبيق الهاتف المحمول الخاص بمنصة «وفرها»، حيث يمكنهم اختيار أفضل المنتجات والخدمات بمختلف أنواعها، ومن بينها الأغذية والمشروبات، والأنشطة والترفيه، والصحة والجمال، والفنادق والمنتجعات، وسداد مشترياتهم باستخدام بطاقات الائتمان وحفظ بيانات البطاقة لتسهيل عمليات الشراء في وقت لاحق.

الجدير بالذكر أن هذه الشراكة سوف تساهم في توسيع قاعدة مستخدمي منصة «وفرها» وإتمام مدفوعاتهم من خلال منصة «بيتابس مصر»، وهو ما سيساهم بدوره في تعزيز الحصة السوقية للتجار في السوق من خلال توسيع قاعدة العملاء ممن يفضلون استخدام البطاقات الائتمانية.

وفي هذا السياق، أعرب هاني سليمان المدير العام لشركة «بيتابس» في إفريقيا، عن اعتزازه بتوقيع هذه الشراكة باعتبارها خطوة كبيرة في سبيل التوسع في تقديم حلول المدفوعات في السوق المصري باعتباره أحد أكبر الأسواق الاستهلاكية في المنطقة. وأضاف أن هذه الشراكة سيتم توظيف الحلول الابتكارية الرقمية التي توفرها «بيتابس مصر» لخدمة عملاء «وفرها» لإتمام مدفوعاتهم بكل سهولة. وأضاف سليمان أن هذه الشراكة سوف تساهم في تعزيز جهود الحكومة للتحول إلى مجتمع غير نقدي، فضلًا عن تعزيز أسلوب الحياة العصرية التي يتطلع إليها جمهور العملاء من خلال توفير حلول مدفوعات سهلة. وأكد سليمان أن «بيتابس مصر» تعكف على تحسين حياة العملاء عبر تقديم سبل سهلة وموثوقة لسداد المدفوعات، مشيرًا إلى أن هذه الشراكة تعد ركيزة أساسية لتحقيق ذلك الهدف عبر توفير عروض مناسبة ومتنوعة لتحقيق تجربة تسوّق بأقل تكلفة وأكثر متعة.

ومن جانبه، أكد طارق مجدي، الرئيس التنفيذي لشركة «وفرها»، أن فريق العمل قد عكف على مدار السنوات الماضية على تقديم خدمة لا مثيل لها لكل من العملاء والتجار على حدٍ سواء، وتتطلع الشركة إلى مواصلة هذه المسيرة الناجحة وتعزيزها من خلال التعاون مع «بيتابس مصر» الشركة الرائدة في توفير حلول المدفوعات في مصر. وأوضح مجدي أن أبحاث السوق أظهرت تغير سلوكيات المستهلكين والاعتماد بشكل كبير على حلول الدفع الرقمية في إتمام معاملاتهم اليومية، مضيفًا أن هذه الشراكة مع «بيتابس مصر» ستساهم في تسهيل تجربة التسوق الإلكتروني في مصر، فضلًا عن توفير مجموعة من العروض المتنوعة التي يتطلع إليها المتسوقون.

وقد نجحت «بيتابس مصر» في تطوير وإطلاق باقة متكاملة من حلول الدفع الإلكتروني ومن بينها تطبيقات الهاتف المحمول، وخدمات الضيافة، والخدمات الحكومية، والتعليم، وشركات الطيران، والسياحة، والنقل، وسداد الفواتير، وذلك سعيًا للربط بين الشركات العاملة في السوق بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتي تقدر قيمة تعاملاتها بمليارات الدولارات.

وتُعد هذه الاتفاقية مع «بيتابس مصر» هي الثانية لشركة «وفرها» مع إحدى الشركات التابعة لقطاع التمويل غير المصرفي بالمجموعة للمالية هيرميس القابضة بعد أن وقعت اتفاقية مماثلة مع شركة «ڤاليو»، منصة تكنولوجيا الخدمات المالية الرائدة للشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) في عام 2020.

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عن شركة «بيتابس»

«بيتابس» هي الشركة الرائدة في توفير حلول المدفوعات بين الشركات والحاصلة على عدة جوائز في معالجة المدفوعات إلكترونيًا والتي أسسها رجل الأعمال السعودي عبد العزيز الجوف. وتعد شركة «بيتابس مصر» إحدى الشركات التابعة لقطاع التمويل غير المصرفي (NBFI) بالمجموعة المالية هيرميس القابضة.

وقد استهلت الشركة أول تعاملاتها عبر بوابة الدفع في يونيو 2014، علمًا بأن الشركة تقوم حاليًا بتنفيذ تعاملاتها بالعديد من العملات والأسواق العالمية، وذلك بسرعة وبصورة آمنة. وتقوم الشركة باستخدام أداة تعرف باسم وحدات API لتقديم حلول دفع فعالة من خلال قنوات التجارة الإلكترونية، والتجارة عبر الهاتف المحمول، والتجارة عبر شبكات التواصل الاجتماعي بين المتاجر الكبيرة والصغيرة، مما يتيح للعملاء تنفيذ تعاملاتهم عبر المواقع الإلكترونية بسهولة.

وقد بدأت عمليات «بيتابس» بدعم من مركز أرامكو السعودية لريادة الأعمال (واعد) ثم باستثمارات خاصة سعودية، وخلال هذه الفترة نجحت الشركة في بتطوير وإطلاق باقة متكاملة من حلل الدفع الإلكتروني الي ساهمت في إحداث تغيير جذري في هذا القطاع الواعد، ومن بينها تطبيقات الهاتف المحمول، وخدمات الضيافة، والخدمات الحكومية، والتعليم، وشركات الطيران، والسياحة، والنقل، وسداد الفواتير، وذلك سعيًا لربط بين الشركات العاملة في السوق بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والذي تقدر قيمة تعاملاتها بمليارات الدولارات.

وفي عام 2021، أطلقت الشركة "PT Touch"، وهو أول الحلول الإلكترونية لنقاط البيع في سوق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والذي يعمل على تحويل الهواتف الذكية إلى نقاط بيع إلكتروني (POS). وفي عام 2022، نجحت شركة «بيتابس» في تحقيق قفزة كبيرة فيما يتعلق بمدفوعات الجيل الجديد وذلك بعد أن قامت بإطلاق منصة الجيل الجديد من المدفوعات الإلكترونية "PayTabs SwitchOn®" وهي منصة مملوكة لها بالكامل ومعترف بها عالميًا.

وتمارس الشركة أنشطتها من مقراتها في دول الخليج وأبرزها مقري الشركة في الإمارات والسعودية، بالإضافة إلى تواجدها المباشر في العديد من الأسواق ومن بينها مصر. وتعمل الشركة على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في الحصول على الوظائف، حيث يضم فريق العمل مجموعة من الموظفين متنوعي ومتعددي الثقافات يضم أكثر من عشرين جنسية.

للتعرف على إنجازات الشركة، يرجي زيارة الرابط التالي abs.com/arTayPhttps:/

عن المجموعة المالية هيرميس القابضة

تحظى المجموعة المالية هيرميس القابضة (كود HRHO.CA: EGX; EFGD: LSE) بتواجد مباشر في 13 دولة عبر أربع قارات، حيث نشأت الشركة في السوق المصري وتوسعت على مدار 38 عامًا من الإنجاز المتواصل لتتحول من بنك استثمار في منطقة الشرق الأوسط فقط إلى بنك شامل في مصر وبنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة. وتنفرد الشركة بفريق عمل محترف قادر على تقديم باقة فريدة من الخدمات المالية والاستثمارية، تتنوع بين الترويج وتغطية الاكتتاب وإدارة الأصول والوساطة في الأوراق المالية والبحوث والاستثمار المباشر بالأسواق الناشئة والمبتدئة. وفي السوق المصري، تمتلك الشركة منصة رائدة في خدمات التمويل غير المصرفي، والتي تغطي أنشطة متعددة تضمن التمويل متناهي الصغر والتأجير التمويلي والتخصيم بالإضافة إلى خدمات الشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) والتمويل العقاري والتأمين.

ومن خلال استحواذها مؤخرًا على حصة الأغلبية في بنك aiBANK، سمح ذلك للشركة أيضًا بتقديم منتجات وخدمات مصرفية.

وقد ساهمت قطاعات الأعمال الثلاثة، بنك الاستثمار والتمويل غير المصرفي والبنك التجاري، في ترسيخ المكانة الرائدة التي تنفرد بها الشركة وتعزيز قدرتها على إطلاق المزيد من المنتجات والخدمات المالية، بما يساهم في تقديم باقة شاملة من الخدمات لتلبية احتياجات عملائها من الأفراد والشركات بمختلف أحجامها والوصول إلى عملاء جدد.

نفخر بالتواجد في: مصر | الإمارات العربية المتحدة | المملكة العربية السعودية | الكويت | عمان | الأردن | باكستان | المملكة المتحدة | كينيا | الولايات المتحدة الأمريكية | بنجلاديش | نيجيريا | فيتنام

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قطاع العلاقات الإعلامية بالمجموعة المالية هيرميس القابضة

PublicRelations@EFG-Hermes.com

مي الجمال

رئيس قطاع التسويق والاتصالات بالمجموعة المالية هيرميس القابضة melgammal@efg-hermes.com

إبراء الذمة

قد تكون المجموعة المالية هيرميس القابضة قد أشارت في هذا البيان إلى أمور مستقبلية من بينها على سبيل المثال ما يتعلق بتوقعات الإدارة والاستراتيجية والأهداف وفرص النمو والمؤشرات المستقبلية للأنشطة المختلفة. وهذه التصريحات المتعلقة بالمستقبل لا تعتبر حقائق فعلية وإنما تعبر عن رؤية المجموعة للمستقبل والكثير من هذه التوقعات من حيث طبيعتها تعد غير مؤكدة وتخرج عن إرادة الشركة، ويشمل ذلك– على سبيل المثال وليس الحصر – التذبذب في أسواق المال والتصرفات التي يقدم عليها المنافسون الحاليون والمحتملون والظروف الاقتصادية العامة والآثار الناجمة عن مركز العملة المحلية والتشريعات الحالية والمستقبلية والتنظيمات المختلفة. وبناء عليه ينبغي على القارئ توخي الحذر بألا يفرط في الاعتماد على التصريحات المتعلقة بالمستقبل والتي هي صحيحة في تاريخ النشر.

عن منصة وفرها

تم إطلاق وفرها لأول مرة في أكتوبر 2012 كأول منصة نمط حياة عبر الإنترنت والتي توفر كوبونات مخفضة للعملاء في جميع المجالات مثل المأكولات والمشروبات، والترفيه، والصحة والجمال، والفنادق والمنتجعات، وغيرها وذلك لشبكة واسعة من التجار والمتاجر (تشمل أكثر من ألف تاجر و3 آلاف متجر) تغطي جميع احتياجات ورفاهيات الحياة بدون رسوم اشتراك. وعلى مدار 9 سنوات، أصبحت منصة وفرها موقعًا إلكترونيًا وتطبيقًا للهاتف المحمول لصفقات أسلوب الحياة المتطور.

ومن ناحية أخرى، تمتلك وفرها قطاع (B2B) الذي يوفر حلول ولاء ذكية للشركاء والموردين الرئيسيين في مختلف القطاعات مثل البنوك، والنقل، والاتصالات، والسلع الاستهلاكية، وغيرها، وذلك لضمان الحفاظ على ولاء العملاء ورضاهم من خلال تجميع النقاط واستردادها على المدى الطويل بالإضافة إلى حملات المكافآت الفورية.