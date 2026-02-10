القاهرة أعلنت شركة بوسطة، الرائدة في حلول الشحن والتجارة الإلكترونية، عن توقيع اتفاقية تعاون مع ماستركارد لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر، من خلال تقديم حلول متكاملة تهدف إلى تسريع نمو التجارة الإلكترونية بما يتماشى مع احتياجات السوق المتطورة.

تطلق ماستركارد وبوسطة من خلال هذا التعاون برنامج خصومات مخصص لحاملي بطاقات ماستركارد للأعمال، يمنحهم الوصول إلى مزايا تفضيلية على خدمات بوسطة اللوجستية.

يجمع هذا التعاون بين البنية التحتية اللوجستية لبوسطة وقدراتها المتكاملة في التجارة الإلكترونية، بالاستفادة من شبكة ماستركارد العالمية وخبرتها في المدفوعات الرقمية والرؤى القائمة على البيانات، ليقدّم منظومة متكاملة تساعد الشركات على تبسيط عملياتها والتوسع بكفاءة. ومن خلال تقنيات الدفع الآمنة، والوصول إلى الموارد الداعمة للأعمال، وشبكة التعاون بين المؤسسات المالية، تدعم ماستركارد الشركات الصغيرة والمتوسطة في التوسع إلى أسواق جديدة، وتسريع التحول الرقمي، وبناء القدرة على الصمود على المدى الطويل.

وفي هذا السياق، صرح محمد عزت، الرئيس التنفيذي لشركة بوسطة قائلًا: "نحن فخورون بالتعاون مع ماستركارد في خطوة مهمة ضمن رؤيتنا لدعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال حلول لوجستية تكنولوجية. تواصل بوسطة دورها كشريك موثوق في التجارة الإلكترونية من خلال تمكين أصحاب الأعمال من التوسع وفق خطط استراتيجية والحفاظ على تنافسيتهم في سوق سريع التغير. وبالتعاون مع ماستركارد، نقدم قيمة حقيقية ومستدامة لعملائنا ونعزز منظومة التجارة الإلكترونية في مصر. "

ومن جانبه، قال محمد عاصم، مدير عام ماستركارد في مصر والعراق ولبنان وسوريا: " تلعب الشركات الصغيرة والمتوسطة دورًا محوريًا في بناء اقتصادات مرنة وقادرة على النمو .نعمل في ماستركارد على إنشاء منظومات تمكّن الشركات من الاستفادة الكاملة من أحدث الحلول الرقمية المتقدمة. ومن خلال شراكتنا مع بوسطة، ندمج خبرتنا في المدفوعات الرقمية مع خدمات لوجستية متطورة، بما يدعم نمو الأعمال ويسهم في تسريع وتيرة التحول الرقمي في مصر."

من خلال دمج الحلول اللوجستية مع تقنيات المدفوعات الرقمية، تعمل بوسطة وماستركارد على تشكيل بيئة تجارة إلكترونية أكثر مرونة وابتكارًا في مصر، تمكّن الشركات الصغيرة والمتوسطة من تسريع نموها والتكيف مع متطلبات السوق المتغيرة.

نبذة عن بوسطة:

تُعد بوسطة من الشركات الرائدة في الخدمات اللوجيستية وتمكين التجارة الإلكترونية في مصر، حيث تعمل على مساعدة الشركات على البيع وإدارة عملياتها اللوجستية والتوسع بسلاسة. ومن خلال حلولها المعتمدة على التكنولوجيا، تقدم بوسطة منظومة متكاملة تشمل إدارة الشحن، والخدمات اللوجستية، وتحصيل المدفوعات، والتكامل مع أنظمة التجارة الإلكترونية، إلى جانب تحليلات الأداء، بما يمكّن التجار من تحسين الكفاءة وتسريع النمو. كما تدعم بوسطة الشركات من خلال إتاحة حلول تمويلية، من خلال شركائها المتعددين، تساعدها على إدارة التدفقات النقدية والاستثمار في التوسع. ومع تركيزها على الابتكار وتجربة العملاء، تمكّن بوسطة آلاف الشركات في مختلف أنحاء مصر من العمل بذكاء أكبر والمنافسة في اقتصاد رقمي سريع التطور. https://bosta.co/

نبذة عن ماستركارد:

تلتزم ماستركارد بدعم التنمية الاقتصادية وتمكين الأفراد في أكثر من 200 دولة وإقليم على مستوى العالم، مكرّسة جهودها، بالتعاون الوثيق مع عملائها، لبناء اقتصادات مستدامة تمنح الجميع في كل مكان آفاقاً أوسع للنمو والازدهار. تقدم الشركة مجموعة واسعة ومتنوعة من حلول الدفع الرقمية المتطورة التي تُسهل تنفيذ المعاملات المالية وترفدها بأعلى مستويات الأمان والمرونة وسهولة الوصول. تساهم تكنولوجيا ماستركارد الرائدة، وقدراتها الابتكارية، وشراكاتها الاستراتيجية، وشبكتها العالمية في توفير باقة متكاملة من الحلول والمنتجات والخدمات الرامية إلى مساعدة الأفراد والشركات والحكومات على النمو وتحقيق إمكاناتهم الكاملة.

www.mastercard.com

