القاهرة– أعلنت شركة بوسطة، الرائدة في حلول اللوجستيات والتوصيل في مصر، عن إطلاق أكبر آلة فرز أوتوماتيكية في الشرق الأوسط، وذلك خلال فعالية رسمية نظّمتها الشركة بحضور معالي وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في مصر الدكتورة رانيا المشاط وعدد من شركائها، بالإضافة للعديد من القيادات الاقتصادية، ورواد الأعمال، وممثلي وسائل الإعلام، في خطوة تهدف إلى رفع كفاءة منظومة التوصيل ودعم النمو المتسارع لقطاع التجارة الإلكترونية في السوق المصري.

وشهد الحدث استعراضًا لرؤية بوسطة المستقبلية في تطوير البنية التحتية اللوجستية، وتسليط الضوء على قدرات آلة الفرز الجديدة ودورها في تحسين سرعة ودقة العمليات التشغيلية و تقليل الأخطاء اليدوية و تسريع معالجة الطرود ، إلى جانب مناقشة مستقبل قطاع التوصيل وتأثير التكنولوجيا والأتمتة على تجربة التاجر والعميل، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.



وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في مصر:

"هذا التوسع الذي تحققه شركة بوسطة يعكس النمو المتسارع لقطاع اللوجستيات والتجارة الإلكترونية في مصر، وقدرة رواد الأعمال المصريين على توظيف التكنولوجيا والابتكار لتطوير الخدمات. وتؤكد الحكومة التزامها بتوفير المحفزات اللازمة لدعم الشركات الناشئة وتعزيز بيئة ريادة الأعمال. كما يجسد التعاون بين بوسطة وشركة سيمبلكس نموذجًا للتكامل داخل مجتمع الشركات الناشئة وزيادة تنافسية السوق المصري"

و صرح محمد عزت، المدير التنفيذي لشركة بوسطة قائلًا :"نعلن اليوم عن إطلاق أكبر آلة فرز أوتوماتيكية في الشرق الأوسط بقدرات تُعد الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، فهي قادرة على معالجة 11 ألف شحنة في الساعة وأكثر من 250 ألف شحنة يوميًا، يتم توزيعها على أكثر من 50 مركز تشغيل على مستوى الجمهورية."

و أضاف:" وصل حجم الاستثمار في آلة الفرز الأوتوماتيكية الجديدة وحدها إلى 5 ملايين دولار، بما يعادل نحو 240 مليون جنيه مصري، كما يمثل حجم الاستثمارات الكلي للشركة حالياً 27 مليون دولار بما يعادل أكثر من 1.2 مليار جنيه مصري. وهو ما يعكس التزام بوسطة بتطوير بنية تحتية ذكية قادرة على استيعاب النمو السريع في التجارة الإلكترونية. هذا الاستثمار يسهم بشكل مباشر في تحسين سرعة التوصيل ودقة العمليات، خاصة مع اعتماد التكنولوجيا كعنصر أساسي لتقليل الأخطاء التشغيلية ورفع كفاءة منظومة اللوجستيات في مصر."



كما أوضح كريم الديب، مدير العمليات لشركة بوسطة قائلًا: "لقد نما حجم الشحنات التي نتعامل معها بشكل ملحوظ خلال السنوات الماضية، حيث وصلنا في 2025 لمعالجة 37 مليون شحنة سنويًا، ونسعى هذا العام للوصول إلى مضاعفة هذا الرقم في 2026 لتتخطى 80 مليون شحنة. تأتي هنا أهمية آلة الفرز الأوتوماتيكية الجديدة، التي ستضاعف قدرتنا التشغيلية من 100 ألف شحنة يوميًا إلى أكثر من 250 ألف شحنة، وأكثر من 6 مليون شحنة شهرياً، مما يمكننا من التعامل مع أحجام أكبر بسرعة ودقة أعلى."

الجدير بالذكر أن شركة بوسطة واحدة من أسرع شركات اللوجستيات نموًا في مصر، حيث تقدّم منظومة متكاملة للتجار تشمل خدمات التوصيل، وحلول التخزين والتجهيز، وإدارة الطلبات، إلى جانب حلول تكنولوجية وتمويلية تدعم نمو الأعمال. ومن خلال استثماراتها المستمرة في البنية التحتية والأنظمة الذكية، تسعى بوسطة إلى ترسيخ دورها كشريك نمو طويل المدى للتجار، والمساهمة في تطوير الاقتصاد الرقمي وتعزيز تنافسية قطاع اللوجستيات المصري.

