توقعات بنمو استثمارات الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي في دولة الإمارات لتصل إلى 514 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2032

دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلن “بوتيم”، المنصة الإلكترونية الرائدة التابعة لمجموعة “أسترا تِك”، عن استخدام واجهة برمجة تطبيقات الصوت المباشر من “مايكروسوفت أزور”، وذلك لتعزيز إمكانيات المنصة في مجال الذكاء الاصطناعي وتقديم تجارب أكثر سلاسة للمستخدمين. إن “أسترا تِك” شركة تابعة لمنظومة “جي 42” ومتخصصة بخدمات المستهلكين، تقدم مجموعة واسعة من الخدمات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، تمزج بين الاتصالات والتمويل في منصة واحدة. وتأتي هذه الخطوة في إطار الشراكة الأوسع بين “جي 42” و”مايكروسوفت” لتطوير الابتكار في مجال تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل آمن وموثوق في جميع أنحاء دولة الإمارات. ويتزامن هذا الإنجاز مع استمرار المنصة بتوسيع عروضها التقنية، ويكتب فصلاً جديداً في مسيرة تطور “بوتيم” وتعزيز مكانته كمنصة رائدة في مجال التكنولوجيا المالية المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، والتي تربط بين خدمات الاتصالات والخدمات المالية.

ويحظى “بوتيم” بمكانة رائدة في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي المقدمة من شركة “مايكروسوفت” ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فهو من أولى المنصات التي تبنّت واجهة برمجة تطبيقات الصوت المباشر من “مايكروسوفت أزور”، والمتاحة ضمن خدمة الحوسبة “أزور أيه آي فاوندري”، وذلك في ضوء النمو السريع الذي يشهده اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي في المنطقة. ومن المتوقع أن تشهد استثمارات الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي فقط ضمن دولة الإمارات نمواً من 67 مليون دولار أمريكي عام 2023 إلى 514 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2032، وهو ما يعكس معدل نمو سنوي مركب قدره %25.3، وذلك مع تزايد اعتماد المنصات المالية على تقنيات الذكاء الاصطناعي في عملياتها وفي تحسين تجارب العملاء.

ويتيح اعتماد “بوتيم” لواجهة برمجة تطبيقات الصوت المباشر من “مايكروسوفت أزور” للمستخدمين تفاعلات صوتية عالية الجودة ومنخفضة التأخير داخل مساعد “بوتيم” المدعوم بالذكاء الاصطناعي. وتمكّنهم هذه الميزة من التفاعل مع “بوتيم” بطريقة أبسط وأكثر سلاسة، مستبدلةً خطوات التنقل المعقدة بتفاعلات صوتية بسيطة وفورية. ويستخدم المساعد الصوتي متعدد اللغات هذه الواجهة المتطورة ليشكل خياراً مثالياً للمستخدمين على اختلاف مستوياتهم في المعرفة الرقمية أو اللغوية، ويساعدهم على إنجاز مهامهم المالية، مثل تحويل الأموال وطلب الخدمات عبر المحادثات، مما يزيد من سهولة استخدام التطبيق.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت ساشا حيدر، الرئيس التنفيذي للشؤون الاستراتيجية في منصة “بوتيم” المملوكة لمجموعة “أسترا تِك”:“يعكس اعتمادنا المبكر على واجهة برمجة تطبيقات الصوت المباشر من مايكروسوفت التزامنا الراسخ بالريادة في القطاع، وحرصنا الكبير على المساعدة في مهام الحياة اليومية من خلال استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. ويكمل ’بوتيم‘ مسيرة النجاح الكبير التي حققها بصفته منصة اتصال عبر بروتوكول الإنترنت، ويستند إلى ثقة العملاء التي اكتسبها في توسيع عروضه لتشمل الخدمات المالية، ليكون التطبيق المثالي لمساعدة المستخدمين على إنجاز مختلف مهامهم اليومية. وقمنا باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي الصوتي في الوقت الحقيقي، في إطار حرصنا على تقديم خدمات مالية تتسم بالابتكار والشمول وسهولة الاستخدام. وتسهم هذه التقنية الجديدة في إحداث نقلة نوعية في مجال التواصل وإجراء المعاملات في العالم الرقمي من خلال تبسيط هذه العمليات أمام المستخدمين”.

إن استخدام “بوتيم” لتقنيات المحادثة الصوتية علامة فارقة في مسيرة تطور قطاع التكنولوجيا المالية في دولة الإمارات، إذ تشير التوقعات إلى وصول قيمته إلى نحو 3.56 مليار دولار أمريكي بحلول نهاية عام 2025، وإلى 6.43 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، مع معدل نمو سنوي مركب يبلغ %13.8.

يقدم “بوتيم” أحدث الابتكارات في مجال المحادثات الصوتية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي الحواري من “أزور”، وذلك لمواكبة متطلبات السوق المستقبلية في مجال التجارب الرقمية.

يمكن للمستخدمين الاستفادة من هذه التقنية الجديدة ضمن مساعد “بوتيم” المدعوم بالذكاء الاصطناعي، مما يتيح لهم إجراء التحويلات المالية والمكالمات وإرسال الرسائل بمنتهى السهولة.

