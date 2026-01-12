دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن "بوتيم للمال"، ذراع الخدمات المالية لتطبيق "بوتيم" الذي يتبنى نهج الحلول المالية أولاً والمنصة الإلكترونية الرائدة التابعة لمجموعة "أسترا تِك"، عن إبرام شراكة مع "ماستركارد"، الشركة العالمية الرائدة في مجال الخدمات المالية، بهدف توسيع نطاق خدمات التحويلات المالية الدولية بالاستفادة من تقنيات منصة "ماستركارد موف". ويتيح هذا التعاون لمستخدمي تطبيق "بوتيم" إرسال الأموال من دولة الإمارات إلى أكثر من 150 دولة حول العالم، حيث يمكن تحويل المدفوعات إلى حسابات مصرفية أو محافظ إلكترونية أو استلامها نقداً مباشرةً عبر التطبيق، وبما يتوافق مع متطلبات الأسواق المختلفة.

وتضم محفظة "ماستركارد موف" مجموعة كبيرة من التقنيات المبتكرة لتحويل الأموال، ما يتيح لمستخدمي "بوتيم" إجراء تحويلات دولية أكثر سرعةً وأماناً. وتسهم هذه الخطوة في ترسيخ مكانة "بوتيم" بوصفها منصة رائدة على مستوى المنطقة وقائمة على الذكاء الاصطناعي في تقديم حلول التكنولوجيا المالية الشاملة عبر ذراع الخدمات المالية "بوتيم للمال"، حيث توفر تحويلات فورية وموثوقة إلى مختلف أنحاء العالم.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال الدكتور طارق بن هندي، عضو مجلس الإدارة لدى "أسترا تِك" والرئيس التنفيذي لـ لمنصة "بوتيم": "تسهم شراكتنا مع "ماستركارد" في دعم مهمتنا الرامية إلى جمع حلول الاتصالات والخدمات المالية ضمن منظومة ذكية واحدة متكاملة تلبي احتياجات المستخدمين. كما تتيح لنا إرساء آلية أسرع وأكثر أماناً وشمولية لتحويل الأموال، لا سيما للمستخدمين الذين يواجهون صعوبات في الوصول إلى هذه الخدمات، وذلك من خلال دمج الحلول العالمية للمدفوعات ضمن منصة "بوتيم". وتعكس هذه الشراكة التزامنا الراسخ بإتاحة الخدمات المالية للجميع و بسلاسة تامة."

من جانبها، قالت جينا بيترسن سكايرم، مديرة "ماستركارد" في الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان: "تنطوي خدمات المدفوعات الدولية على أهمية كبيرة بالنسبة للوافدين في دولة الإمارات وغيرها من أسواق المنطقة، وبالنسبة لعائلاتهم في الوطن الأم. ونسعى في ’ ماستركارد ‘إلى تلبية متطلبات العملاء وتمكينهم من إجراء تحويلات مالية عالمية، وفق أعلى معايير السرعة والجودة والأمان وبأسعار مناسبة. وفي ضوء ذلك، فإننا نحرص على التعاون مع شركات التكنولوجيا المالية المبتكرة مثل "بوتيم"، مما يسهم في تعزيز الشمول المالي من خلال إتاحة هذه الخدمات الأساسية للجميع."

ويجمع هذا التعاون بين البنية التحتية العالمية لشركة "ماستركارد" والأنظمة المالية واسعة النطاق لمنصة "بوتيم"، مما يسمح للمستخدمين في جميع أنحاء الإمارات بتحويل الأموال حول العالم بسهولة تامة. كما يستمر تطبيق "بوتيم" من خلال ذراع الخدمات المالية "بوتيم للمال" في توفير خدمة المدفوعات الدولية، حيث يُمّكن المستخدمين من تحويل الأموال دون مغادرة التطبيق أو التبديل بين مزودي الخدمات، الأمر الذي يسهم في تبسيط عملية التحويل وتقليل الوقت اللازم لإنجازها.

وتأتي هذه الشراكة في فترة محورية بالنسبة لقطاع التكنولوجيا المالية في دولة الإمارات، حيث تشير التوقعات إلى نمو قيمته لتبلغ 6.43 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030. كما يسهم هذا التعاون في دعم رؤية حكومة دولة الإمارات الرامية إلى بناء اقتصاد رقمي شامل وخالٍ من التعاملات النقدية التقليدية، بما ينسجم مع المبادرات التي يقودها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والتي تهدف إلى توفير حلول مدفوعات فورية وقابلة للتشغيل البيني في مختلف أنحاء الدولة.

ويعكس هذا التعاون التزام "ماستركارد" بدعم أنظمة التكنولوجيا المالية وتعزيز الابتكار في مجال المدفوعات الدولية. كما يساعد "بوتيم" على إنجاز المهمة المتمثلة في جمع خدمات الاتصال والخدمات المالية ضمن منصة واحدة ومنظمة وقائمة على تلبية متطلبات العملاء.

تضم منصة "ماستركارد موف" التابعة لشركة "ماستركارد" مجموعة شاملة من أدوات تحويل الأموال. وتتميز هذه المنصة بقدرتها على الوصول إلى أكثر من 200 دولة ومنطقة، ودعم أكثر من 150 عملة، كما أن خدماتها تصل إلى أكثر من 95% من سكان العالم المتعاملين مع البنوك. وتوفر "ماستركارد موف" طرقاً متعددة للدفع وفق متطلبات الأسواق؛ تشمل التحويل المباشر إلى الحسابات المصرفية، والمحافظ الإلكترونية، والبطاقات والمدفوعات النقدية، مما يمنح المستخدمين مرونة أكبر في اختيار طريقة استلام مستحقاتهم، ويسهّل الوصول إلى الفئات التي لا تتعامل مع البنوك أو التي لا تحصل على خدمات مصرفية كافية.

تواصل "بوتيم للمال"، ذراع الخدمات المالية لتطبيق "بوتيم"، توسيع محفظتها الواسعة من الحلول المالية والتي تشمل خدمات المدفوعات الدولية والمحلية، والبطاقات مسبقة الدفع، وخدمات سداد الفواتير، وخدمات الائتمان، وأدوات صرف الرواتب. وتحمل "بوتيم للمال" ترخيصاً رسمياً من قبل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لتقديم خدمات منشآت القيمة المخزنة وخدمات الدفع لقطاع التجزئة.

لمحة حول "بوتيم للمال"

إنّ "بوتيم للمال"، المعروفة سابقاً باسم "PayBy"، هي المنظومة المسؤولة عن الخدمات المالية على تطبيق "بوتيم"، كما أنها أولى منصات التكنولوجيا المالية وأسرعها نمواً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وانطلاقاً من مكانتها بصفتها مزوّد خدمة الاتصال الصوتي عبر الإنترنت المجاني الأول في دولة الإمارات، تطوّرت "بوتيم" إلى منصة متعددة الطبقات يستخدمها أكثر من 157 مليون شخص في 155 دولة.

إن المنصة حاصلة على ترخيص مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وتواصل تعزيز الشمول المالي من خلال توفير حلول مالية آمنة وسلسة وسهلة الاستخدام لملايين المستخدمين في المنطقة. كما تحمل ترخيصاً لتقديم خدمات منشآت القيمة المخزنة والدفع لقطاع التجزئة، مما يعزز مكانة "أسترا تِك" في قطاع التكنولوجيا المالية. وتشمل منظومة خدماتها المتكاملة المحافظ الرقمية، والتحويلات المالية المحلية والدولية، وخدمات الحوالات، والدفع في المتاجر وعبر الإنترنت، لتكون بوابة عملية وميسّرة لخدمات مالية مصممة للاستخدام اليومي.

وتمثل منصة "بوتيم للمال" الذراع المخصصة لخدمة الشركات، حيث تقدّم منظومة مدفوعات رقمية متكاملة تلبي احتياجات المؤسسات في المنطقة. كما تتيح للشركات إدارة معاملاتها بفعالية أعلى وامتثال أكبر وتحكم أفضل، بدءاً من حلول نقاط البيع المتقدمة ووصولاً إلى عمليات تكامل نظام حماية الأجور، مما يسهم في رفع كفاءة العمليات في مختلف نقاط الاتصال.

لمزيدٍ من المعلومات، يرجى زيارة: https://botim.me

نبذة عن ماستركارد

تعمل ماستركارد على تمكين الاقتصادات وتعزيز قدرات الأفراد في أكثر من 200 دولة وإقليم حول العالم. وبالتعاون مع عملائنا، نعمل على بناء اقتصاد مستدام يتيح للجميع فرص الازدهار. ندعم مجموعة واسعة من خيارات المدفوعات الرقمية، بما يضمن معاملات آمنة وسلسة وذكية وسهلة الوصول. وتتكامل تقنياتنا وابتكاراتنا، إلى جانب شراكاتنا وشبكاتنا العالمية، لتقديم مجموعة فريدة من المنتجات والخدمات التي تمكّن الأفراد والشركات والحكومات من تحقيق أقصى إمكاناتهم.

www.mastercard.com

