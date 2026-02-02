في خطوة تعكس التزامه المتواصل بدعم بيئة ريادة الأعمال في دولة الكويت، أعلن بنك بوبيان عن إطلاق جائزة "بوبيان لروّاد الأعمال"، المبادرة الأولى على مستوى القطاع المصرفي الكويتي بهدف تمكين ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتسليط الضوء على النماذج الريادية التي نجحت في إحداث أثر ملموس في السوق والمجتمع.

وتأتي الجائزة في إطار رؤية "بوبيان" الهادفة إلى تعزيز نمو المشاريع المحلية، وتشجيع الأفكار الريادية، والاحتفاء بقصص النجاح التي استطاعت تحويل الإبداع إلى قيمة مضافة، والتحديات إلى فرص، والنمو إلى إنجاز مستدام.

وفي هذا السياق، قال مساعد المدير العام لإدارة المصرفية للأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة في بنك بوبيان زيد السعدون، إن إطلاق جائزة بوبيان لروّاد الأعمال يعكس حرص البنك على مواصلة دوره كشريك داعم لهذا القطاع، مشيراً إلى أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تمثل أحد المحركات الأساسية للاقتصاد الوطني، وعنصراً محورياً في تعزيز الابتكار وخلق فرص النمو.

وأضاف السعدون "فكرة الإعلان عن الجائزة جاءت في وقت بات قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ركيزة أساسية ضمن ركائز الاقتصاد المحلي، ما يجعل من الضروري تسليط الضوء على النماذج التي نجحت في تحويل التحديات إلى فرص وتحقيق أثر حقيقي في السوق والمجتمع."

وأوضح أن هذه الخطوة تأتي كتقدير من "بوبيان" لرحلة المشروع وقصته نجاحه وتأثيره، ومنح روّاد الأعمال مساحة للظهور والاعتراف بجهودهم وتجاربهم الريادية، مؤكداً أن هذه المبادرة تهدف إلى التشجيع على مواصلة التطوير والنمو.

منظومة داعمة للابتكار

وتابع السعدون "نُدرك في بوبيان أن تمكين روّاد الأعمال يتجاوز تقديم الحلول المصرفية التقليدية، ليشمل بناء منظومة متكاملة داعمة تُقدّر الابتكار، وتحتفي بالجهد، وتمنح المشاريع الواعدة منصة للتعريف بتجاربها وإنجازاتها."

وأضاف أن "بوبيان" يسعى من خلال هذه الجائزة إلى تسليط الضوء على النماذج الريادية الناجحة التي تبنت نهجاً واعياً في التخطيط وإدارة مواردها بكفاءة، واستطاعت تحويل الإبداع إلى قيمة مضافة حقيقية، والتعامل مع التحديات بمرونة واحترافية ومكنتها من تحقيق نمو متوازن وقابل للاستدامة، بما يُسهم من دعم الاقتصاد المحلي وتعزيز التنافسية.

وأكد السعدون أن "بوبيان" مستمر في نهجه الداعم لروّاد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال مبادرات تُسهم في تمكينهم، وتعزيز جاهزيتهم لمواجهة المتغيرات المستقبلية، وتشجيعهم على تبني ممارسات أعمال أكثر كفاءة ومسؤولية، بما يدعم نمو شركاتهم واستداماتها على المدى البعيد.

مجالات الجائزة

وتشمل جائزة "بوبيان لروّاد الأعمال" ثلاث مجالات رئيسية:

جائزة الأثر المجتمعي للأعمال والتى تهدف الى تكريم المشاريع التي أحدثت فرقاً إيجابياً في المجتمع.

جائزة الابتكار والتكنولوجيا وتهدف لتكريم المشاريع التي وظّفت التكنولوجيا بشكل ذكي وعملي في تطوير أعمالها.

جائزة التميّز الإبداعي وبناء العلامة التجارية بهدف تكريم المشاريع التي تميّزت بهوية قوية ونهج إبداعي في التسويق وتجربة العملاء.

ويمكن التقدم والمشاركة في الجائزة يتم من خلال الموقع الإلكتروني لبنك بوبيان www.bankboubyan.com ، حيث تخضع جميع الترشيحات لمراجعة واعتماد لجنة الجائزة قبل إدراجها ضمن القائمة المختصرة، على أن يتم اختيار الفائزين من خلال تصويت المشاركين عبر الموقع الرسمي للجائزة.

