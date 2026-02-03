سبيكة العبدالله: الإصدار المحدود لـ دزّه يعزز تفردها كأكثر حلول "بوبيان" تميزاً في البطاقات مسبقة الدفع

في إطار استراتيجيته المستمرة لتطوير حلول دفع مبتكرة تتماشى مع نمط إنفاق العملاء ومتطلباتهم الأساسية، أطلق بنك بوبيان إصداراً محدوداً من بطاقة "دزّه" مسبقة الدفع، المصممة خصيصاً للعملاء المقبلين على الزواج، متضمناً باقة مزايا حصرية من فندق جراند حياة الكويت.

وحصل أول 50 عميلاً قاموا بإصدار بطاقة "دزّه" على هذا الاصدار المحدود مع صندوق بتصميم مميز، في خطوة تعكس تطور البطاقة منذ إطلاقها كأول حل من نوعه في الكويت يوفّر أسلوباً حديثاً وراقياً لتقديم المهر عبر بطاقة رقمية، بما يواكب التحول نحو المدفوعات الرقمية ويعزز خصوصية هذه المناسبة.

و قالت مدير أول إدارة منتجات البطاقات في بنك بوبيان سبيكة العبدالله "تمثل بطاقة دزّه نموذجاً لكيفية تحويل الابتكار في حلول الدفع إلى قيمة حقيقية في حياة عملائنا. فمنذ إطلاقها، حرصنا على أن تكون تجربة استثنائية ومتكاملة ترافق عملائنا المقبلين على الزواج في واحدة من أهم محطات حياتهم، عبر حل يجمع بين الفخامة والسهولة والتفرد."

وأضافت أن الإصدار المحدود عكس تطور البطاقة كمنتج مصرفي متخصص، موضحة أن النجاح الذي حققته "دزّه" شكل مؤشر على التميز والتفوق وترسيخ الريادة والأسبقية في تصميم حلول مصرفية تلبي متطلبات السوق المحلي برؤية عالمية، وتُقدم قيمة مضافة."

** باقة حصرية مع "جراند حياة"

وتضمن الإصدار المحدود من بطاقة "دزّه" صندوقاً بتصميم مميز، إلى جانب باقة حصرية مقدمة من فندق جراند حياة الكويت تشمل:

• إقامة لمدة ليلتين لشخصين شاملة الإفطار

• جلسة سبا لشخصين

• عشاء فاخر لشخصين

• دخول مجاني إلى أكاديمية رافا نادال – الكويت

وأشارت العبدالله إلى أن التعاون مع فندق "جراند حياة" يعكس توجه "بوبيان" نحو بناء منظومة من الشراكات النوعية التي تضيف بُعداً جديداً لتجربة العملاء، وتحول المنتجات المصرفية إلى بوابة لتجارب راقية ومتكاملة.

** "دزّه"… ريادة وابتكار

وبيّنت العبدالله أن بطاقة "دزّه" تُعد أول بطاقة فيزا مسبقة الدفع من نوعها في الكويت ، صُممت خصيصاً لشريحة المقبلين على الزواج، حيث تجمع بين سهولة الإصدار والاستخدام، والتصميم الشخصي، إلى جانب باقة واسعة من العروض الحصرية من شركات محلية وعالمية تغطي احتياجات الزفاف والتجهيزات المختلفة.

وأضافت أن البطاقة تأتي ضمن حلول "بوبيان" المصرفية المبتكرة التي تعكس قدرة البنك نحو ابتكار وتطوير حلول مصرفية ترتبط بأسلوب حياة العملاء، وتواكب التحول المتسارع في عالم المدفوعات الرقمية.

واختتمت العبدالله مؤكدة أن "بوبيان" يواصل تعزيز مكانته كمؤسسة مصرفية رائدة في تقديم حلول مبتكرة ترتكز على فهم احتياجات العملاء وتطورها، من خلال إطلاق منتجات وخدمات مصرفية مميزة بمعايير عالمية.

