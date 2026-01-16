دبي، الإمارات: عقب النجاح العالمي اللافت لتعاونهما الأول، تعود "بن غاطي" و"مرسيدس-بنز" لتوحيد جهودهما مجددًا في شراكة استراتيجية تتجاوز الأطر التقليدية للتطوير العقاري الفاخر والابتكار في عالم السيارات، وترسم ملامح رؤية غير مسبوقة لمستقبل المدن المتكاملة. ويأتي هذا التعاون المتجدد مع الإعلان عن مشروع "مساكن مدينة مرسيدس بنز بليسز I مدينة بن غاطي"، أول مدينة في العالم تحمل علامة مرسيدس-بنز التجارية، وأول مجتمع عمراني متكامل تطوره "بن غاطي". وتبلغ قيمة هذا المشروع 30 مليار درهم، ويمتد على مساحة تزيد على عشرة ملايين قدم مربعة في منطقة ند الشبا.

وشكّل حفل الإطلاق الضخم في مدينة ميدان أحد أكثر المشاهد السينمائية إبهاراً في تاريخ القطاع العقاري في دبي، حيث استضاف الفعالية نجم هوليوود تيري كروز، وسط حضور تجاوز 25 ألف ضيف، في أكبر تجمع تشهده فعالية لـ"بن غاطي" حتى اليوم. وسطعت سماء المدينة بعرض استثنائي للطائرات المسيّرة، فيما تتابع البرنامج عبر لحظتي كشف تاريخيتين، جسّدتا حجم المشروع وطموحه الاستثنائي.

أما لحظة الكشف الأولى، فتمثّلت في العرض الحصري على مستوى الشرق الأوسط لمفهوم VISION ICONIC، أحدث ابتكارات "مرسيدس-بنز" التصميمية، والمستوحى من العصر الذهبي لتصميم السيارات في ثلاثينيات القرن الماضي، بما يجسّد الجوهر الأصيل والنقي للعلامة العالمية. وافتُتحت الأمسية بعرض فني أسطوري أحياه التينور الإيطالي العالمي أندريا بوتشيلي، ليضفي بعدًا استثنائيًا على الحدث، ويترك بصمة لا تُنسى مع انطلاق واحدة من أضخم الفعاليات العقارية في تاريخ دبي.

وفي لحظة الكشف الثانية، جرى الإعلان عن المخطط الرئيسي للمجتمع العمراني الجديد، الذي يرسي أسس منطقة حضرية متكاملة تضم اثني عشر برجاً متناسقاً في تصميمها المعماري. وتألقت سماء ميدان بعرض واسع النطاق للطائرات المسيّرة، أعقبه عرض ليزر امتد عبر منطقة ند الشبا، ليرسم ملامح التشكيل المعماري للأبراج الاثني عشر، قبل أن تُختتم الأمسية بعرض ألعاب نارية ضخم، جسّد على نحو بصري مهيب حجم الرؤية وطموحاتها.

ومن المقرر تنفيذ المخطط الرئيسي للمشروع على ثلاث مراحل متتالية، تكشف كل مرحلة منها عن بُعد جديد من أبعاد هذه الرؤية العمرانية المتكاملة على مستوى مدينة كاملة. وتتنوّع الوحدات السكنية ضمن الأبراج بين استوديوهات وشقق تتراوح من غرفة نوم واحدة إلى ثلاث غرف نوم، فيما يضم برج "فيجن أيكونِك" (Vision Iconic) مجموعة حصرية من المنازل الراقية المؤلفة من أربع وخمس غرف نوم. ويأتي ذلك كله تحت مظلة المعلم الأبرز للمشروع، البرج الحلزوني الأيقوني المميّز، الذي يجسّد واحدًا من أكثر المخططات السكنية طموحًا وجرأة على مستوى المنطقة.

وفي قلب المشروع، تتوسّط "الواجهة الكبرى" (Grand Promenade) المشهد العمراني، باعتبارها مساحة خضراء شاسعة صُمّمت لتكون ملاذًا حضرياً نابضاً بالحياة، يعكس مفاهيم الاستدامة والوعي البيئي. وجاء تصميمها على هيئة سلسلة مترابطة من اثنتي عشرة تجربة ولحظة غير متوقعة، تضم عناصر مائية، ومناطق للاستكشاف، وبساتين مظللة، وأجنحة فنية، ومسارات مخصصة للنشاط والحركة، إلى جانب تلال بانورامية تمنح إطلالات استثنائية، لتشكّل وجهة متكاملة تعيد تعريف التجربة الحضرية في قلب المدينة.

ويحيط بالمنتزه نظام متكامل من المرافق الفاخرة والمميّزة، إلى جانب اثني عشر ناديًا رياضيًا حصريًا، وشبكة واسعة من المرافق الداخلية المتطورة، بما يرسّخ أسلوب حياة استثنائي لا يُضاهى على مستوى المجتمع بأكمله. وفي هذا السياق، شدّد محمد بن غاطي، رئيس مجلس إدارة شركة بن غاطي، على أهمية هذه اللحظة المفصلية، مؤكّدًا أن العلامتين تعودان معاً "ليس فقط للبناء على نجاح تعاونهما الأول، بل لإعادة تخيّل مستقبل الحياة الحضرية عندما يلتقي الإبداع في عالم السيارات مع الابتكار المعماري على نطاق مدينة كاملة".

ومن جانبه، قال ماتياس غايزن، عضو مجلس إدارة مجموعة مرسيدس-بنز والمسؤول عن المبيعات وتجربة العملاء: "من خلال مشروع مدينة مرسيدس-بنز بليسز من بن غاطي، نُجسّد جوهر علامتنا التجارية في مجتمعات سكنية متكاملة تتمحور حول تطلعات العملاء، وتتميّز بأعلى مستويات الترابط والاتصال بين مختلف مكوّناتها. ويُرسّخ هذا المخطط الرئيسي معياراً جديدًا لنمط الحياة الحضرية الراقية والمتكاملة، كما يعكس نموذجًا مثاليًا للتعاون بين أكثر مطوّري المساحات السكنية تفرّدًا على مستوى العالم، وأكثر العلامات الرائدة والجذابة في عالم السيارات، وذلك ضمن تجربة معيشية متكاملة تتسم بالانسجام والتميّز".

يمثّل "مدينة مرسيدس-بنز بليسز من بن غاطي" انطلاقة حقبة جديدة، وعالماً يتجاوز حدود الغد، حيث تتكامل الحركة والعمارة والتكنولوجيا والتصميم ضمن منظومة واحدة متناغمة. ويجسّد هذا التعاون الثاني بين اثنتين من أبرز العلامات العالمية خطوة محورية لا تقتصر على رسم معالم أيقونية فحسب، بل ترسي أيضاً مخططاً مرجعياً جديداً لكيفية إعادة تعريف مستقبل نمط الحياة المرتبط بالعلامات التجارية في دبي.

-انتهى-

#بياناتشركات