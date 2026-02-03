الفليج:

خطوة تعكس إيماننا بأن التغيير الإيجابي يبدأ عندما تتعاون المؤسسات وتتحد الجهود لخدمة الجيل القادم

هذه المبادرة تلخص جوهر هوية بنك وياي في كونه ليس مجرد بنك رقمي بل شريكاً في التطور ومحفزاً للتغيير الإيجابي

شراكتنا مع جامعة الكويت تحمل رسالة واضحة: الاستدامة ليست حلمًا بعيدًا لكنها مسؤولية نتحمّلها جميعاً

إطلاق الباصات الكهربائية نقلة نحو استخدام أكثر كفاءة للطاقة ترتقي بتجربة الطلبة اليومية لتكون أكثر راحة

مع كل مبادرة نُطلقها نؤكد التزامنا بأن الاستدامة جزء أصيل من رؤيتنا وأن يكون الابتكار موجهاً دائماً نحو تمكين الشباب

العثمان:

حماية البيئة والارتقاء بجودة حياة الأجيال القادمة ليس خياراً بل التزاماً راسخاً لدى "الوطني"

بنك وياي يسعى من خلال هذه المبادرة إلى تقديم نموذج يُحتذى في التحول نحو الطاقة النظيفة

الميلم:

نعتز في جامعة الكويت بشراكتنا المستمرة مع بنك الكويت والوطني وبنك وياي

التزام مشترك بخلق بيئة جامعية مستدامة بما ينسجم مع رؤيتنا في تبني الابتكار والحلول الخضراء

في مبادرة رائدة تجسّد الالتزام بالاستدامة البيئية والمسؤولية الاجتماعية، ، أعلن بنك "وياي"، أول بنك رقمي في الكويت، عن إطلاق الباصات الكهربائية الصديقة للبيئة في مدينة صباح السالم الجامعية.

شهد حفل إطلاق هذه المبادرة حضور الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني – الكويت، السيد/ صلاح الفليج، والرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية الشخصية والرقمية لمجموعة بنك الكويت الوطني، السيد/ محمد العثمان، ورئيس الموارد البشرية للمجموعة، السيد/ عماد العبلاني، ورئيس مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية، السيد/ هشام النصف، إلى جانب قيادات جامعة الكويت وفي مقدمتهم مدير الجامعة، الأستاذة الدكتورة دينا الميلم، والأمين العام للجامعة الأستاذة الدكتورة نورة السويح، حيث تم الكشف عن الباصات الجديدة التي تهدف إلى توفير حلول نقل ذكية ومستدامة تلبي احتياجات الطلبة وتدعم المسيرة الأكاديمية في الحرم الجامعي.

تأتي هذه المبادرة استجابةً مباشرة لطلبات واحتياجات الطلبة؛ حيث يضع بنك وياي الاستماع لاحتياجات الشباب في مقدمة أولوياته. كما تهدف هذه الخطوة إلى تحسين تجربة النقل اليومية داخل الجامعة عبر تقليل فترات الانتظار وتوفير وسيلة تنقل مريحة ومتطورة تقنياً، مما يسهم في تعزيز رفاهية الطلبة وتركيزهم الدراسي.

رؤية واضحة

وفي كلمته خلال الحفل، قال الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني – الكويت، السيد/ صلاح الفليج: "يسعدني أن نلتقي اليوم في مناسبة تحمل في طياتها رؤية واضحة لمستقبل أكثر استدامة وابتكارًا. فهذه اللحظة ليست مجرد احتفال بمبادرة جديدة، بل هي خطوة تعكس إيماننا العميق في مجموعة بنك الكويت الوطني بأن التغيير الإيجابي يبدأ عندما تتعاون المؤسسات وتتحد الجهود لخدمة الجيل القادم من أبنائنا."

وأضاف الفليج: "لقد تأسس ذراعنا، بنك وياي، على قناعة راسخة بأن الشباب هم المحرك الحقيقي للتطور، وأن دورنا يكمن في تمكينهم وتوفير البيئة التي تساعدهم على تحقيق طموحاتهم. واليوم نرى إحدى هذه المبادرات تتحول إلى واقع ملموس من خلال توفير الباصات الكهربائية الصديقة للبيئة والمخصّصة لخدمة طلبة جامعة الكويت."

وأوضح أن هذه المبادرة تلخص جوهر هوية بنك وياي في كونه ليس مجرد بنك رقمي، بل شريكاً في التطور ومحفّزاً للتغيير الإيجابي، ومساهماً في دعم رؤية الكويت لمستقبل أكثر استدامة، مشيراً إلى أن هذه الشراكة مع جامعة الكويت تحمل رسالة واضحة مفادها أن الاستدامة ليست حلمًا بعيدًا، بل مسؤولية نتحمّلها جميعاً اليوم.

وأكد أن إطلاق بنك «وياي» الباصات الكهربائية الصديقة للبيئة في مدينة صباح السالم الجامعية يعد نقلة نحو استخدام أكثر كفاءة للطاقة وتقليل البصمة البيئية، مع الارتقاء بتجربة الطلبة اليومية داخل الحرم الجامعي لتكون أكثر راحة.

وتابع الفليج: "إن هذه الخطوة تأكيدٌ على جهود تُعيد تعريف دور المؤسسات في خدمة المجتمع والبيئة؛ فمع كل مبادرة نطلقها نؤكد التزامنا بأن تكون الاستدامة جزءًا أصيلًا من رؤيتنا، وأن يكون الابتكار موجّهًا دائمًا نحو تمكين الشباب وتعزيز جودة حياتهم."

ووجه الفليج حديثه لطلبة الجامعة قائلاً: "إن هذا الإنجاز من أجلكم؛ فطاقتكم وإبداعكم وتطلعاتكم العالية هي ما يدفعنا للابتكار كل يوم. أنتم السبب في وجود وياي، وأنتم الدافع وراء كل خطوة نخطوها نحو المستقبل."

وختم الفليج كلمته بالتوجّه بالشكر إلى جامعة الكويت، قيادةً وأعضاء هيئة تدريس وطلبة، على شراكتهم وثقتهم وحماسهم، مؤكداً أن انفتاحهم على الأفكار الجديدة يلهم بنك الكويت الوطني وبنك وياي على الاستمرار في رفع سقف الطموح.

مسؤولية اجتماعية

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية الشخصية والرقمية لمجموعة بنك الكويت الوطني، السيد/ محمد العثمان: "إن إطلاق الباصات الكهربائية الصديقة للبيئة في مدينة صباح السالم الجامعية ليس مجرد تطوير لوسائل النقل، بل هو تجسيد لاستراتيجيتنا في المسؤولية الاجتماعية تجاه البيئة والتعليم، وترجمة واضحة لرؤيتنا في دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تبني حلول عملية ومستدامة تخدم المجتمع بكافة فئاته".

وأضاف العثمان: "نحن في مجموعة بنك الكويت الوطني نؤمن بأن حماية البيئة والارتقاء بجودة حياة الأجيال القادمة ليس خياراً بل التزام راسخ للمجموعة"، مشيراً إلى سعي بنك وياي من خلال هذه المبادرة الرائدة إلى تقديم نموذج يحتذى به في التحول نحو الطاقة النظيفة، عبر تبني تقنيات النقل الحديثة التي تساهم في تقليل الانبعاثات وتعزيز الاستدامة داخل الحرم الجامعي، إضافة إلى توفير بيئة نقل أكثر تطوراً وكفاءة لطلبة جامعة الكويت، بما يضمن لهم تجربة يومية مريحة تتماشى مع تطلعاتهم وترتقي لطموحاتهم.

التزام مشترك

من جهتها، أشادت مدير جامعة الكويت، الأستاذة الدكتورة دينا الميلم، بهذه الشراكة الاستراتيجية قائلةً: "نعتز بشراكتنا المستمرة مع بنك الكويت الوطني وبنك وياي، والتي أثمرت اليوم بإدخال الباصات الكهربائية الصديقة للبيئة يعكس التزامنا المشترك بخلق بيئة جامعية مستدامة، ويسهم بشكل مباشر في تسهيل حياة أبنائنا الطلبة اليومية، وهو ما ينسجم مع رؤية الجامعة في تبني الابتكار والحلول الخضراء".

وترتكز مبادرة إطلاق الباصات الكهربائية الصديقة للبيئة في مدينة صباح السالم الجامعية على 4 ركائز، تشمل: الشراكة الاستراتيجية عبر تعزيز التعاون الوثيق بين بنك وياي وجامعة الكويت لدعم البنية التحتية التعليمية، والاستدامة البيئية من خلال تقليل الانبعاثات الكربونية داخل الحرم الجامعي عبر استخدام الطاقة الكهربائية النظيفة، والرفاهية الطلابية بتوفير تجربة نقل حديثة ومجهزة بالكامل لتلبية تطلعات جيل الشباب الرقم، إضافة إلى الابتكار المجتمعي من خلال تقديم حلول ذكية للمشكلات اللوجستية التي تواجه الطلبة يومياً.

ويؤكد بنك وياي أن دوره يتخطى تقديم الخدمات المصرفية المبتكرة، ليكون شريكاً حقيقياً في بناء مستقبل مستدام للأجيال القادمة، ملتزماً دائماً بالاستماع لمقترحاتهم وتحويلها إلى واقع ملموس يخدم المجتمع.

