مسقط: في إطار جهوده المستمرة لتقديم حلول مالية مبتكرة، أعلن بنك نزوى، البنك الإسلامي الرائد والأكثر موثوقية في سلطنة عُمان، عن إطلاق حملة تمويلية خلال الفترة من 1 يناير إلى 31 مارس 2026. تشمل معدلات ربح تنافسية تبدأ من 3.49% على حلول التمويل التي تضم تمويل السيارات، والتمويل الشخصي، والتمويل السكني، إضافة إلى مزايا خاصة على بطاقات الائتمان والتي تشمل الحصول على بطاقة ائتمان مجانية ونقاط مضاعفة على برنامج الولاء –نزوى بلس-، وذلك دعمًا لتجربة مصرفية متكاملة تلبّي تطلعات العملاء وتعزّز التخطيط المالي طويل الأمد.

وفي تعليقه على إطلاق الحملة، قال الفاضل محمد الغساني، رئيس قسم المعاملات المصرفية للأفراد في بنك نزوى: " تستند مثل هذه المبادرات في بنك نزوى إلى فهم دقيق لتطور الاحتياجات المالية لعملائنا مع مرور الوقت. وتعكس هذه الحملة نهجنا في تصميم حلول تمويلية مدروسة وفي الوقت المناسب، بما يدعم السلوك المالي المسؤول. ومن خلال نهج منضبط وهادف لتنمية الأصول، نسعى إلى تمكين عملائنا من تلبية متطلبات حياتهم الأساسية، مع التزامنا التام بمبادئ الشفافية والامتثال لأحكام الشريعة الإسلامية".

وفي إطار تعزيز حلول التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، يوفّر التمويل العقاري من بنك نزوى مزايا تنافسية تشمل فترة سداد مرنة تصل إلى 25 عامًا، إلى جانب موافقات سريعة وإجراءات مبسّطة لتسهيل تحقيق طموحات العملاء في إمتلاك منازل أحلامهم. ويعكس هذا التمويل التزام البنك بتقديم حلول تمويلية شفافة ومستدامة تلبي تطلعات العملاء على المدى الطويل.

ويوفّر عرض تمويل السيارات من بنك نزوى باقة متكاملة من المزايا المصممة بعناية لتعزيز القيمة المضافة وتوفير أعلى درجات المرونة للعملاء، حيث يعتمد التمويل على صيغة المرابحة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بما يضمن وضوح الشروط والتزام البنك بمبادئ الصيرفة الإسلامية. ويُتاح هذا التمويل للعملاء المستوفين للمعايير المعتمدة، سواء من حيث الراتب أو حاملي بطاقات الائتمان المؤهّلين، مع خيارات مرنة لتحويل الراتب وخطط سداد ميسّرة مصممة لتناسب مختلف الاحتياجات والقدرات المالية، مما يمكّن العملاء من اقتناء سياراتهم بكل سهولة واطمئنان.

ويتسم التمويل الشخصي بباقة من المزايا المصممة لتتناسب مع الاحتياجات المالية ودعم تطلعات العملاء لتمويل شراء السلع والخدمات، من خلال حلول تمويلية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، بمعدل ربح ثابت طوال فترة التمويل، مع فترة سداد تصل إلى 10 سنوات بدون دفعة مقدمة للعمانيين والوافدين.

الجدير بالذكر أن هذه الحملة تُقدّم قيمة إضافية من خلال بطاقات الائتمان لدى بنك نزوى. وسيستفيد العملاء المتقدمون للحصول على بطاقات ائتمان من الفئة الذهبية وما فوق خلال فترة الحملة من إعفاء الرسوم السنوية للسنة الأولى، بالإضافة إلى مكافآت مضاعفة على الإنفاق المؤهل عند بلوغ الحد الأدنى المطلوب. ويعكس هذا النهج المتكامل تركيز البنك على تحويل حلول الخدمات المصرفية اليومية إلى أدوات تُسهّل نمط الحياة، بدلاً من كونها خدمات إضافية للمعاملات فقط.

مع استمرار تطور توقعات العملاء في قطاع الصيرفة الإسلامية، يلتزم بنك نزوى بتطوير عروض تجمع بين التنافسية والشفافية. ومن خلال عروض كهذه، يواصل البنك تعزيز النهج المصرفي القائم على التمويل المسؤول، والهيكلة المدروسة، والحلول المصممة لتواكب الاحتياجات المالية المتغيرة لعملائه.

-انتهى-

