10 فبراير ، مسقط: في خطوة لتلبية احتياجات عملائه المصرفية، أطلق بنك نزوى، البنك الإسلامي الرائد والأكثر موثوقية في سلطنة عمان، بطاقة ائتمان الشركات. حيث تم تصميم البطاقة بعناية لتلبية احتياجات الشركات من خلال تعزيز السيولة، وتسهيل إدارة النفقات، وتنفيذ المعاملات بسلاسة. حيث تجمع البطاقة بين المرونة المالية والمزايا الحصرية، مما يعكس التزام البنك بتقديم حلول مصرفية متطورة تسهم في تعزيز المعاملات المالية للشركات.

وتقدم بطاقة الائتمان للشركات من بنك نزوى مجموعة من المزايا المصممة لتعزيز الكفاءة المالية ونمط الحياة المهني. اذ يتمتع حاملو البطاقة بإمكانية الدخول المجاني إلى صالات المطار المتميزة في عدد من الوجهات الإقليمية والدولية ، بالإضافة إلى التجوال الدولي للبيانات وخدمات تسريع الحصول على التأشيرات، مما يضمن راحة الاتصال المستمر للمسافرين من رجال الأعمال، وخصومات حصرية على تأجير السيارات و حجز الفنادق. وعلاوة على ذلك، يتمتع عشاق الجولف بالوصول إلى تجارب جولف خاصة، مما يعكس التزام البطاقة بتعزيز التفاعل بين العمل والترفيه كما توفر البطاقة حلول إدارة مخاطر السفر المتكاملة وغيرها من العروض.

وفي هذا الإطار ، قال الفاضل محمد الغساني، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد من بنك نزوى: " في ظل التحولات السريعة والمتواصلة في المشهد المالي، تحتاج الشركات إلى أكثر من مجرد الكفاءة في المعاملات؛ فهي بحاجة إلى حلول مالية تدعم استراتيجيات نموها على المدى الطويل. حيث إن بطاقة الائتمان للشركات لدينا ليست مجرد أداة دفع، بل هي حل إضافي مصمم خصيصًا لتلبية احتياجات الشركات، من خلال تحسين إدارة المدفوعات ، وتوفير إشراف مالي أفضل."

بالإضافة الى هذه المزايا توفر البطاقة إطار أمني قوي يوفر تحكمًا ماليًا دقيقًا ويسهم في تقليل المخاطر و توفر أدوات إدارة النفقات المتطورة إمكانية التتبع وإعداد تقارير مفصلة، مما يساعد الشركات على الحفاظ على إشراف مالي دقيق وفعّال.

مع إطلاق هذه الخدمة، يضع بنك نزوى معايير جديدة للشركات من خلال دمج المرونة المالية، والمزايا المميزة، ومستوى الحماية العالي .

