مسقط: تأكيدًا على التزامه بإعداد الجيل القادم من القيادات المستقبلية، وتنمية مواهب موظفيه، وتعزيز مستقبل قطاع التمويل الإسلامي، احتفى بنك نزوى، البنك الإسلامي الأكثر موثوقية في سلطنة عُمان، بتخريج الدفعة الثانية من برنامج ننمو، والدفعة الاولى من برنامج قيادات المستقبل – أُفُق، وتمثل هذه الدفعة مرحلة متقدمة من تطور البرامج القيادية وتوسعها، حيث ركزت على مفاهيم العمل المصرفي الحديث والتحول الرقمي وتزويد المشاركين بالاستراتيجيات اللازمة لمواكبة التطورات المتسارعة في القطاع المالي بما يعزز جاهزية الكفاءات الوطنية لقيادة القطاع المالي المتوافق مع الشريعة الإسلامية.

ويعتبر برنامج «ننمو» البرنامج الرائد للخريجين في مجال التمويل الإسلامي الذي أطلقه بنك نزوى بهدف إعداد جيل جديد من قادة القطاع المصرفي المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في سلطنة عُمان. وقد تم تطوير البرنامج بالتعاون الاستراتيجي مع هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI)، بما يسهم في سد الفجوة بين المعرفة الأكاديمية النظرية والمتطلبات العملية المتطورة للقطاع المالي الإسلامي. كما يُنفذ البرنامج بالتعاون مع شركة باناسيا للاستشارات، ويحظى باعتماد من الوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف الائتماني والسوق المالية الإسلامية العالمية. وتُعد الدفعة الثانية امتدادًا لنجاح الدفعة الأولى، بمشاركة 24 موظفًا من الكفاءات الواعدة، ضمن محتوى تدريبي متكامل يغطي الحوكمة، والمنتجات والخدمات المصرفية، والتوجهات السوقية، بإشراف نخبة من المدربين الدوليين وخبراء بنك نزوى.

ويُعد برنامج "قيادات المستقبل – أُفُق" مبادرة استراتيجية لتطوير القيادات تمتد لمدة ستة أشهر، حيث يهدف إلى إعداد وتمكين قادة المستقبل بما يتماشى مع متطلبات مستقبل العمل، ويُعتبر استثمارًا محوريًا في بناء قيادات البنك. وتم تنفيذ البرنامج بالتعاون مع Harvard Manage Mentor (هارفارد مانجمنت منتور)، حيث جمع بين أطر القيادة المعترف بها عالميًا والتطبيق العملي الواقعي، بما يتماشى مع الأولويات الاستراتيجية للبنك. ويركز المنهج على سبعة محاور رئيسية: إدارة الذات، إدارة الفرق، إدارة الأعمال، إدارة العملاء، إدارة الاستراتيجية، إدارة التغيير والابتكار، وإدارة القرارات المالية. وضمت الدفعة الأولى من برنامج أفق 25 مشاركًا من الكفاءات الواعدة تم اختيارهم من مختلف إدارات البنك، حيث التقى المشاركون بعدد من المدراء التنفيذيين للاطلاع على أفضل الممارسات في مجالات العمليات العالمية، والاستدامة، والتميز التشغيلي.

وفي تعليقها على هذه المناسبة، صرّحت الفاضلة هيفاء اللواتية، مساعدة مدير عام الموارد البشرية ببنك نزوى :"نؤمن في بنك نزوى بأن الاستثمار في الكفاءات الوطنية هو حجر الأساس لمستقبل مستدام لقطاع التمويل الإسلامي. ويأتي برنامج ننمو وبرنامج قيادات المستقبل – أُفُق ليجسدان هذا الالتزام من خلال إعداد جيل قادر على قيادة التحول ومواكبة التطورات المتسارعة في العمل المصرفي. إن هذا التخريج يمثل خطوة جديدة نحو تعزيز جاهزية كوادرنا وتمكينهم من إحداث أثر حقيقي في مسيرة البنك والقطاع المالي في سلطنة عُمان. ويُعد مشروع التعلم التطبيقي (ALP) أبرز محطات البرنامج، حيث عمل المشاركون ضمن فرق على تنفيذ مشاريع استراتيجية تمثل مبادرات مهمة للبنك، تشمل إعداد دراسات جدوى متكاملة وخطط تنفيذية عملية."

ويؤكد نجاح هذه البرامج النهج الاستباقي الذي يتبعه بنك نزوى في تنمية المواهب، والتزامه ببناء قوة عاملة مرنة ومؤهلة للمستقبل. كما يعكس هذا النجاح رؤية البنك الاستراتيجية في إعداد كوادر قيادية قوية تضمن استمرارية الأعمال وتعزز مكانته في طليعة قطاع الصيرفة الإسلامية.

بينما يتطلع بنك نزوى إلى المستقبل، يظل الاستثمار في رأس المال أحد الركائز الاستراتيجية للبنك ، حيث من المقرر أن تعمل الدفعات المستقبلية على توسيع نطاق تأثيره، ودعم تطوير جيل ديناميكي من القادة القادرين على دفع النمو المستدام بما يتماشى مع الرؤية طويلة الأجل للبلاد.

